Jak dopadá Twist versus Go po poločase?

Ve čtvrtek odpověděl RadioMobil na hozenou rukavici EuroTelu vedenou pod krycím jménem Quatro Go. Namísto toho, aby Paegas složitě technicistně předělával a dělil systém Twistu na dva tarify, jednoduše v některých oblastech paušálně snížil ceny a to pro všechny. Uživatelé Twistu tedy nové změny přivítají bez výjimky a pokud z nich bude někdo nervózní, pak jsou to uživatelé tarifu Paegas 20, kteří najednou zjišťují, že kromě roamingu a lacinějších SMS zpráv už toho opravdu moc výhodnějšího proti Twistu nemají. To se ale dalo čekat - i EuroTel zabil Start tarif a to nejenom Go kartou, ale i Relax tarifem a je nevyhnutné, že předplacné karty budou masakrovat nižší tarify.

Takže co se stalo? Twist snížil rozmezí pro špičku o tři a půl hodiny a tak špička pro Twist je 8-15:30 hodin. Twist tak učinil pod dojmem Quattro Go, kterému končí špička v 16 hodin a začíná mu o hodinu dříve, než Twistu. Tahle změna ale bolela RadioMobil podstatně méně, než EuroTel - EuroTel mimo špičku radikálně mění ceny volání do sítě EuroTel, Paegas a do pevné sítě zatímco Twistu se sleva týká výhradně při volání do pevné sítě.

Nicméně pohled do tabulky vám jasně řekne, že vyjma volání do sítě EuroTel po 16 hodině se vám ve všech případech VELMI výrazně vyplatí sáhnout po Twist kartě, jejíž cenová politika je zřetelně příznivější. Jediný případ, kdy by se vám vyplatilo sáhnout po Quattro Go (samozřejmě vyjma toho, že Paegas NECHCETE), je situace, kdy hodláte volat jen mezi mobilními telefony a zajímavá část hovorů (stačí cca. 25%) připadá na dobu po 16 hodině. Pak se opravdu vyplatí pořídit si dohromady Quattro Go tarify a voláte za hezké peníze, po 16 hodině pak už téměř zdarma.

Ale ještě není všem dnům konec. EuroTel klidně může sáhnout k revizi cen, nebylo by to poprvé, kdy se podobná výměna názorů v cenících operátorů udála. A to tu ještě nemáme předplacenou Oskartu třetího do party, Českého Mobilu. Není pochyb, že ten se bude muset v cenách výrazně pochlapit, aby po něm někdo sáhl a tak máme naději, že cenová válka bude zachvíli pokračovat.

Quattro Go Twist Original Go Špička 7 - 16 8 -15:30 7 - 19 Odpolední hodiny - 15:30-19 - Mimo špičku 16 - 7 19 - 8 19 - 7 Noční hodiny - - - Víkendy 0 - 24 0 - 24 0 - 24 přepnutí mezi Quattro Go a Original Go stojí 95 Kč EuroTel Špička 6,90 5,80 5,50 Odpolední hodiny 2,90 5,80 5,50 Mimo špičku 2,90 5,80 5,50 Noční hodiny 2,90 5,80 5,50 Víkend 2,90 5,80 5,50 Paegas Špička 9,90 5,- 5,50 Odpolední hodiny 7,90 5,- 5,50 Mimo špičku 7,90 2,80 5,50 Noční hodiny 7,90 2,80 5,50 Víkend 7,90 2,80 5,50 SPT Špička 9,90 9,90 15,50 Odpolední hodiny 7,90 7,90 15,50 Mimo špičku 7,90 5,- 5,50 Noční hodiny 7,90 5,- 5,50 Víkend 7,90 5,- 5,50 Oskar Špička 9,90** 6,80 15,50** Odpolední hodiny 7,90** 6,80 15,50** Mimo špičku 7,90** 6,80 15,50** Noční hodiny 7,90** 6,80 15,50** Víkend 7,90** 6,80 15,50** Voice mail celý den 2,50 2,- 2,50 SMS celý den 3,30 2,80 3,30

** na základě dotazu na infolinku EuroTelu, EuroTel v oficiálním ceníku už ceny pro volání do Oskara vůbec nemá.