Jak dodat k pevné lince bondovku s hlasovým ovládáním

Možná jste už i vy navyklí ze svého mobilního telefonu na ovládání hlasovými příkazy. Hlavně hlasové vytáčení je stále víc rozšířené, a proto vám nejspíš překáží nepohodlné a zastaralé vytáčení čísel na pevném telefonu, který vám navíc neumožňuje volný pohyb. Vše může velmi snadno vyřešit bezdrátová bondovka, použitelná ve spojení s pevným telefonem. Zapomeňte na DECTy, bezdrátové minisluchátko ArialPhone bez klávesnice je ještě přenosnější.

Chcete-li toto bezdrátové sluchátko, potřebujete jen telefonní linku, počítač s operačním systémem Windows a právě zařízení nazvané ArialPhone. To sestává ze zmiňované bezdrátové bondovky a základny, která se připojí k telefonu a počítači. Veškeré spojení s telefonní linkou obstará právě jen ArialPhone, ovšem počítač s podpůrným programem je nezbytný k tomu, abyste mohli také vytáčet: Přenosná část zařízení totiž neobsahuje žádnou klávesnici, jste odkázáni jen na svůj hlas.

Zmáčkni, mluv a vytáčej



Když tedy máte bondovku na uchu a chcete někomu zavolat, stisknete malý knoflík na boku sluchátka. V reakci na tento úkon se v počítači aktivuje program se stejným názvem jako přístroj - ArialPhone - a začne „poslouchat“. To v praxi znamená, že přijímá váš hlas a snaží se ho rozpoznat. Zároveň spolupracuje s adresářem programu Microsoft Outlook, v němž vyhledává požadované kontakty a jejich telefonní čísla. Protože je program jen v anglické verzi, musíte se ponořit do vod cizího jazyka a sestavit větu, která však naštěstí není nikterak složitá, například: „Call Petr Novák at home.“ (Zavolej Petru Novákovi domů.) Slovíčko call není nezbytné, program ho stejně ignoruje, neboť pouze srovnává jména v seznamu s vyslovenou větou, a k tomu se pokouší rozlišit, který z kontaktů na tohoto člověka použít - home (domů), work (práce), mobile (na mobil) apod.

Z tohoto systému pochopitelně plyne několik výhod, ovšem obsahuje také jistá úskalí. Rozhodně je dobré, že nemusíte převádět nebo dokonce přepisovat svůj adresář do jiného zařízení nebo programu, ArialPhone přebírá kontakty přímo z Outlooku. V současnosti výrobce navíc ladí propojení s jinými programy, jako je Lotus, Goldmine a další. Nevýhodou ovšem je, že musíte mít zapnutý počítač, jestliže chcete využívat hlasového vytáčení (nemusí však běžet přímo Outlook). Také by bylo vhodné přidat funkci vytáčení čísla, které není v seznamu - stačilo by určité klíčové slovo, za kterým byste jednoduše nadiktovali požadovaný telefon číslo po čísle.

Další vlastnost ArialPhonu může dělat jisté potíže lidem v zemích, kde se nemluví anglicky a kde se tedy jména vyslovují jinak než podle anglické výslovnosti. Program je totiž řešen jinak než rozpoznávání hlasu na mobilních telefonech. Nemusíte každé jméno nejdřív namlouvat, aby ho program následně mohl porovnat s právě vyřčeným slovem. Díky tomu můžete ArialPhone používat rovnou po zapojení, stejně tak nově dopsaný kontakt lze ihned vyvolávat. Je však nutné říkat jména podle anglické výslovnosti, tedy zmiňovaný Petr Novák by musel znít spíš jako „pítr nouvak“. Český uživatel by tak mohl občas skončit podobně jako zoufalí zámořští reportéři snažící se komentovat zákrok hokejového brankáře Hniličky. Ale pochopitelně, i tento problém lze překonat, vždyť jméno Růžičky nakonec olympijští komentátoři v Naganu také zvládli.

Co potřebujete a co dostanete

Pro používání zařízení ArialPhone potřebujete několik drobností. Není toho naštěstí tolik, kromě klasické telefonní linky vám postačí už jen počítač, který však nemůže být příliš zastaralý, protože hardwarové nároky programu na rozpoznávání hlasu jsou celkem vysoké: procesor alespoň 450 MHz, 64 MB RAM, operační systém Microsoft Windows 98/2000/ME/XP, 50 MB místa na pevném disku a USB port. Posledně jmenovaný komponent je nutný k připojení základny k počítači. Navíc firma ArialPhone pracuje na nové verzi programového vybavení, které umožní spolupracovat s technologií VoIP (Voice over Internet Protocol - hlas přenášený pomocí internetového protokolu), takže nebude třeba používat telefonní linku.

Komunikace mezi sluchátkem a základnou probíhá na frekvenci 900 MHz, uživateli tato technologie umožňuje vzdálit se až na 50 metrů od počítače, aniž by ztratil signál. Výrobce se rozhodl pro tuto frekvenci proto, že na jiné volné frekvenci - 2,4 GHz - je prý příliš nabito (bluetooth, WiFi wireless LAN, HomeRF apod.). Například oproti bluetooth má standard na 900 MHz ještě další výhodu - větší dosah. Na druhou stranu, firmy podnikající v oblasti bezdrátové komunikace se stále více snaží nastoupit cestu společných standardů, aby byla jednotlivá zařízení jako telefon, mobil, počítač, PDA nebo handsfree snadno spojitelná a zastupitelná. Vypadnout z této formující se rodiny může mít na úspěch ArialPhonu negativní dopad.

Sluchátko je velikostí a vahou plně srovnatelné s bezdrátovými headsety k mobilům od Ericssonu nebo Motoroly. Váží 28 gramů a jeho rozměry jsou 25,4 x 101,6 x 19 mm. Základna připojená k počítači je pochopitelně o něco těžší a větší - váží 0,25 kg a je velká 76 x 152 x 100 mm.

Drahé, ale snadno vylepšitelné



Cena přístroje ArialPhone je ve srovnání s klasickým bezdrátovým telefonem celkem vysoká. Zařízení se zatím prodává jen v Americe a Kanadě, kde se jeho cena pohybuje na hranici 400 amerických dolarů, tedy asi 15 000 korun. Ve zvláštních akcích ho však lze sehnat i za 299 dolarů. I za tuto cenu by mohl přístroj nabízet o něco víc, než jen vytáčení kontaktů z adresáře Outlooku. Tyto nedostatky však již může výrobce snadno odstraňovat pomocí softwarových úprav, tedy vydáním nové verze programu ArialPhone. Pokud se vychytají drobné mouchy a cena trochu klesne, bude toto zařízení ideální pro neustále pocházející a pracovně vytížené telefonisty, kteří nemají dost rukou, aby mohli držet u ucha sluchátko a občas na něm vytáčet čísla. Stejně přínosný však může být ArialPhone i pro hosdpodyňku, která si chce během vaření večeře také popovídat s několika přítelkyněmi. S jednou rukou v kuřeti a druhou od těsta se bude hlasové vytáčení opravdu hodit.