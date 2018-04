Jak být sexy podle EuroTelu

EuroTel v rámci propagační kampaně na svůj Juice rozesílá svým zákazníkům nabídkový dopis a propagační skládačku s informacemi o svém produktu. To je samozřejmě běžný reklamní postup, který dnes již nikoho nepřekvapí. Co však může překvapit a pravděpodobně skutečně překvapí, je prohlídka doručených materiálů.

Dopis samotný se snaží působit na vás podobně, jako každá podobná propagační písemnost. Protože se Eurotel rozhodl, že jeho Juice je "sexy", musí se tohle slovo v dopise samozřejmě také objevit. Nakonec na něj při čtení narazíte dvakrát. Poprvé v závěru pasáže o přenosové rychlosti a cenách dostanete otázku, zda "Je tohle pro vás dost svěží a sexy?"

Ještě lépe je ono důležité slovo použito na samém konci dopisu: "...a rozhodli jste se, že už dopisy na papíru číst nechcete. Nebo snad nejste pro Juice dost sexy?"

Co teď? Nechce-li zákazník Juice, jedno z jakého důvodu, říká tím o sobě, že není dost sexy? Nebo to znamená, že když používáte Juice, jste sexy? Mimochodem, jak to dáte při seznámení najevo, že používáte Juice? Pokud se tím nechcete zabývat, můžete se přiklonit k názoru, který převládl v naší redakci - co je kterémukoli operátorovi do toho, kdo je či není sexy. A tvrdit někomu, že není sexy, když nepoužívá jeho produkt, je samo o sobě dost odvážné.

Reklama není společenská konverzace a my jsme se v redakci možná právě projevili jako úzkoprsí. I to je možné.

Ovšem veškeré úvahy o "sexy" berou za své ve chvíli, kdy se podíváte na fotografie v propagační skládačce. Jestli takhle sexy vypadá člověk, který používá Juice, tak se máme na co těšit. V redakci jsme na téma skládačka udělali bleskovou anketu. Ze dvanácti účastníků jen jeden nalezl mezi šesti tvářemi jednu sympatickou. Ostatním sexy nikdo nepřipadal, za to se však shodli osobě, která byla všem stejně nesympatická.

Posuďte sami.

!-- ...internet u stolu? -- Při pohledu na tuto slečnu může pozorovatele napadnout lecos, včetně toho, že asi nemá s mobilním telefonem nic společného. Pokud lze podle její pózy hovořit o něčem jako o sexy, pak rozhodně ne o sexy pro Juice, spíš pro a tergo. Nicméně nenašla u nás žádného příznivce. !-- ...pro dřepění v kanclu? -- Tomáše Dvořáka si opravdu při dřepění v kanclu představit nedovedeme. Nicméně, téměř vždy již vypadal sympatičtěji než zde. Získal jeden kladný hlas. !-- ...pro rezervaci letenek osobně? -- Ovšem zde již stoupala hladina adrenalinu. Nikdo z nás nemohl najít nic sexy na tomhle blazeovaném týpkovi, který si pochybným pohybem možná sliní prst na letenky, možná dělá nemravný posunek, možná něco jiného. Získal jeden hlas pro nejnesympatičtější osobu. !-- ...fronty u přepážek? -- Dáma s tímto výrazem by nám pasovala spíš do tiskoviny úplně jiného zaměření, než je propagace Juice. Snad právě pro zjevnou lascivnost svého vzezření nezískala žádný bod. !-- ...zprávy z rádia? -- Takhle vypadat po Juice? Jedenáct negativních hlasů a raději bez komentáře. S tímhle výrazem se dá možná žít na internetu, ale ne mezi lidmi. !-- ...pro tištěné programy kin? -- Když se někdo snaží být až příliš sexy, výsledek bývá opačný. Právě to se podařilo této slečně. Žádný bod. Nepříliš kladné hodnocení poprsí.

Tak co, chcete být dost sexy pro Juice?