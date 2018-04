Jak bylo na Invexu

3Com

FreeStyle, Nino a ti ostatní

Předání odměny za češtinu

TCS

Bruslení "in-line"

"Microsoft Windows" občas spadly, většinou přímo na zadek.

"Sem tam je ale podržel Autocont".

a lidé od KOBE předváděli kreace ve stylu "FreeStyle".

Sybase

Ostatní

Invex skončil, počítače jsou sbaleny a na cestě domů. Nezbývá, než se letošním Invexem ohlédnout. Měl jsem možnost na Invexu strávit čtvrtek a pátek a tak zde máte pár řádků, které Vám jej mohou přiblížit.Když jsem ve čtvrtek něco po 7.00 dorazil před hlavní bránu BVV, vytáhl jsem pozvánky, plánované schůzky a začal je ládovat do Palm III. Hezky podle pavilónů tak, abych se zbytečně nenachodil. Když jsem asi po 30-ti minutách skončil, s hrůzou jsem zjistil, že namám čím vyplnit firemní pozvánku. Neb používaje Palm III a nemaje prupisky, musil jsem škemrat u pokladny. Naštěstí jsem pochodil a tak jsem se mohl hned po devátá vydat na obchůzky.Mým prvním cílem byl samozřejme stánek firmy 3Com. Už 22.07.98 jsem psal v článku 3COM CZ mění svůj postoj o strukturálních změnách v této firmě po spojení U.S. Robotics. Bohužel se za dva měsíce nic zvláštního nestalo a tak jsem se vydal do tohoto stánku pro poslední novinky a informace. Jak mi bylo panem Mudruňkou sděleno, bohužel reorganizační změny u 3Comu ještě nedostály kýženého cíle, a pravomoci české pobočky 3Comu ve věci Palm III ještě stále nejsou na potřebné výši. Byl jsem však ubezpečen, že česká pobočka 3Comu má zájem na rozšíření Palm III u nás a že na zvýšení pravomocí ve věci Palm III se intenzivně pracuje. Vše je prý otázkou jednoho, maximálně dvou měsíců. Příjde očekávaný okamžik dvě sekundy před dvanáctou nebo až minutu po dvanácté?O tom, že u českého 3Comu fandové Palm III opravdu jsou jsem se mohl přesvědčit na vlastní oči. Pan Mudruňka si veškeré poznámky psal do svého PalmPilota a tak mi při výměně vizitek chyběl ke spokojenosti pouze IR port na jeho PalmPilotovi. Výměna vizitek tudíž musela proběhla pouze "papírově". Na závěr jsem si dovolil pana Mudruňku pozvat na slavností předávání odměn za Free češtinu. Jak se budete moci dočíst později přišel, potřásl si pravicí s autory a opět všechny přítomné ubezpečil o záměrech českého 3Comu, věnovat se u nás Palm III.Ještě než jsem odjel na Invex, přibalil jsem si do báglu stopky. Někteří vystavovatelé se o tom opravdu mohli přesvědčit na vlastní oči. V PilotClubu se neustále diskutuje na téma Pilot kontra WinCE a tak jsem si řekl, že jeden Benchmark nebude na škodu. Měl jsem v ruce Nino, FreeStyle, Casiopeu a musím říci, že až na displej se mi nejvíce zamlouval Everex FreeStyle. Ten taky byl na Invexu skoro na každém rohu.Když jsem si vyzkoušel práci s WinCE na různých Palm-size PC a použil stopky, Benchmark jsem uskutečnit nemohl. Zatímco WinCE bootovaly (terminus technicus TCS), nestihnul jsem na stopkách při zapnutí Palm III ani zapnout mezičas. Stejně tak při aktivování nějakého menu. Než se ve WinCE (s vypnutou češtinou) uskutečnila animace stlačení tlačítka, Palm III byl dávno "za horami".Myslím si , že mobilní komunikace k minipočítačům patří, ale bohužel například v Konsigně, kde mi jinak Nino ochotně předvedli, jsem se demonstrace komunikace tohoto PDA s Internetem přes mobilní telefon nedočkal. Když jsem se ptal na SW pro WinCE, rovněž nic. "Existuje nějaké CD" zněly převážně odpovědi. Pouze firma KOBE dávala k Everexu v rámci Inevexu slovník a ještě nějaké SW drobnosti zdarma. Jako perličku si nemohu na závěr odpustit poznámku jednoho nejmenovaného prodejce mašinky s WinCE, který se mne zeptal: "A to si tam ty zákony do toho zařízení, co máte vy, mohu dát sám?"Firma KOBE představila pro Everex FreeStyle také univerzální tužku s možností přepínání mezi propiskou a perem pro ovládání zařízení s Touch dipslejem. Tužka je použitelná i pro práci na Palm III, Princip počívá v tom, že se v obyčejné prupisce s dvěmi náplněmi vymění jedna z nich za plastikovou náhražku. Jak jednoduché. Náhražku je možná u KOBE za 40,- Kč koupit.Ještě před 13.00 jsem byl na našem Mobiláckém stánku. Nevěřili byste, jak se lidi zastavují a podivují nad tím, když vidí někoho, jak třímaje v jedné ruce nějakou krabičku (Palm III) a mobilní telefon (N6110) vysvětluje jinému zvědavci, že to, co vidí je skutečně v textové podobě obsah WWW stránky Mobil serveru. O posílání e-mailů, faxování nebo on-line editaci SIM karty (měl jsem s sebou i SnapOn) ani nemluvím. Jen jsem se znovu ubezpečil, že lidi mají zájem, a velký, jen se jim to musí ukázat.Odbila třináctá a přesně 23 minut po ní jsme společně s Patrickem Zandlem zahájili slavnostní fanfárou předávání odměn za vývoj a vytvoření češtiny . Protože obě Nokie 5110 ležely před "změnou majitele" na monitoru, dá se říci, že byly ještě "horké z výroby". Zde nás oba s Patrickem Zandlem můžete vidět, ještě těsně před předání, kdy se dopilovával slavnostní projev. Zleva také můžete vidět Marka Lutonského (Computer Press) a pana Mudruňku (3Com).Zde již máte naše "páchatele". Skromě čekají místo ne jeden, tak na dva telefony za naprogramování free češtiny.Předávání se zůčastnil i pan Mudruňka z 3Comu, který Lukáši Mikšíčkovi a Martinu Brachtlovi poděkoval za jejich snahu a podporu a ujistil je, že se vynasnaží o vytvoření jakéhosi pomyslného mostu mezi nimi a techniky 3Comu při tvorbě dalších aplikací (že by spolupráce na oficiální české lokalizaci?).Po předání odměn jsem do sebe narychlo naházel po internetu objednanou pizzu a pak jsem se věnoval návštěvníkům našeho stánku. Příjemně mne překvapilo, že se na stánek přišli podívat i někteří členové PilotClubu. Živě se pak diskutovalo a programech, přenášely se přes IR aplikace, nahrávala se poslední verze češtiny, prostě fajn atmosféra. Unimount stojánek od Revolv Desing se také líbil. Na dotaz, zda se bude prodávat i u nás, a kolik bude stát jsem nedokázal odpovědět. Zatím mám neověřené informace přímo do autora, že by se u nás měl prodávat. Určitě se to včas dovíte.Řeč padla i na MaxiSync (informace o tomto unikátním pokusu jsem posílal do konference). Dohodli jsme se, že ho uděláme jako součást PilotPlanet '99. Na přítomných bylo vidět, že mají zájem a to jsem rád.Po 16.00 jsem si ještě okouknul pavilon Z, kde jsem narazil na firmu TCS, která snad jako jediná vystavovala Palm III. Sice pouze ve vytríně, ale jeden Pilot ležel také na stole. Podle jejich stanoviska je o Palm III zájem a to je fajn. U stánku TCS jsem také narazil na zástupce firmy Unicom, která tentokrát na Invexu nevystavovala.První den pro mne skončil. Jako bych toho neměl dost, přistoupil jsem na to, že si ještě s dalšími kolegy z Mobil serveru půjdu večer do Boby centra vyzkoušet bruslení na In-line kolečkových bruslích. Normálně bych o tom nepsal, ale shoda okolností nahrála tomu, že se na dráze sešli zejména lidé s Invexu. Abych celou situaci popsal, tak na bruslích jezdila holka, která měla přes celé tričko nápis Microsoft Windows, Dále tam pak jezdila další dívčina s nápisem Autocont na zádech. Boby centrum navštívili i lidé od firmy KOBE, kteří měli na tričku reklamu na Everexy. A tak jste mohli vidět naprosto přesně vystihující situaci, jako vystřiženou s počítačové branže.Marko Zekič brázdil plochu dráhy stejně dobře jako umí bruslit v oblati reklamy na Mobil serveru. Jirka Berger z Notebooků , bývalý skejťák, předváděl na bočním nájezdech málem i jízdu po poční zdi.. Zabruslit si přišel i Radek Pilát, který na serveru Vztlak píše o letadlech a létání. Ten na bruslích stál poprvé. Velmi se divil nad tím, že ačkoliv on sám je mnohem lehčí než letadlo, padá k zemi mnohem rychleji. (Jestli to bude číst tak mně asi zbije). Sebekriticky musím přiznat, že jsem také sem tam objímal sloup abych neupadnul a po nějakých 10-ti okruzícch jsem kontatoval, že bych potřeboval buď vyměnit procesor, nebo zvětšit chladič.V pátek jsem byl u stánku firmy Sybase. Jak jste si mohli řečíst v článku o strategickém partnerství s 3Comem , je připravena beta verze Adaptive Server Anywhere Lite. Zástupci Sybase mi sdělili, že velmi rádi zapůjčí naším vývojářům tento prostředek pro platformu Palm Computingu k otestování. Podobné strategické partnerství uzavřel 3Com s Oraclem. Něco o implementaci Lite verze Oraclu, mám pro Vás nachystáno později.Při návštěvách softwarových firem jsem zatím nabyl dojmu, že téměř ve všech případech zatím o tvorbě programů na PDA neuvažují. Vesměs čekají na dokončení procesu rozhodování, který z operačních systémů u těchto PDA zvítězí na našem trhu.Závěrem snad jen přání, abych na Invexu'99 viděl mnohem více Palm III než letos.