Jak by měly vypadat první krůčky s mobilním telefonem

Zakoupením mobilního telefonu veškerá starost kolem tohoto přístroje nekončí. Je třeba telefon zprovoznit a řádně se o něj postarat. Mobilní telefon rozhodně není levná záležitost. Proto je také dobré zachovávat jistá preventivní opatření. Zejména špatně povedené první kroky mohou být zároveň těmi, které váš telefon odsoudí k záhubě krátce po zprovoznění. K tomu, jak s mobilním telefonem zacházet a jak se o něj starat, by vám měla pomoci naše nová příloha. Zde je její první část, která pojednává o uživatelských prvopočátcích hned od kolébky (krabice) mobilního telefonu.

Nastal onen radostný okamžik, kdy jste si zakoupili vysněný mobilní telefon. Nedočkavě otevíráte krabici a snažíte se oživit svého nového společníka. Pomůžeme vám s tím.

Vložení SIM karty

Nejprve se podívejte, jaký druh karty váš mobilní telefon podporuje. U všech telefonů mladších dvou let jsou běžně používána malá provedení označovaná jako Plug-in. Z důvodu kompatibility s ostatními přístroji však operátoři dodávají velké SIM, tzv. ISO, s možností snadného vylomení potřebné Plug-in. Přesto je nanejvýš vhodné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození čipu.

Zadání PIN

Naprostá většina telefonů má držák, popřípadě prostor pro vkládání SIM karty schován pod baterií. Vyjměte ji a dívejte se po nákresu, který vám napomůže kartu správně vložit. Není to nic složitého, stačí jen sledovat zářez. Pokud si nevíte rady, nahlédněte raději do manuálu. Všechny držáky ještě mívají určitou pojistku proti vypadnutí SIM, obvykle to bývá zasunutí, popř. zacvaknutí.

Velmi důležitou částí balíčku se SIM kartou je také váš PIN kód. Obvykle ho najdete v přiložené obálce či přebalu karty pod ochrannou vrstvou. Zapamatujte si ho, popř. změňte. Každopádně pečlivě uschovejte PUK. Zadáte-li totiž třikrát za sebou nesprávný PIN, dostanete dvanáct pokusů k zadání PUK, a pokud ani ten nebude správný, karta se navždy zablokuje.

Nastavení

EuroTel: +420602 909909



+420602 909909 Oskar: +420608 005681



+420608 005681 Paegas: +420603 052000

Je téměř jasné, že vaše první kroky povedou k nastavení vyzváněcích melodií, zadání čísel svých známých do telefonního seznamu či odeslání textové zprávy. K tomu však musíte znátvašeho operátora, přes které jsou odesílány. Pokud ho nemáte na své SIM kartě přednastavené, telefon se vás na něj zeptá hned při prvním odesílání textovky.

Neméně důležité je nastavení hlasové schránky, tedy pokud se rozhodnete ji používat. Všichni čeští operátoři totiž umožňují jejich deaktivaci. U předplacených sad stačí jen zavolat na informační linky a řídit se pokyny systému. Vlastníte-li tarif, tak v menu svého telefonu najděte položku přesměrování, vyberte situaci, kdy by hovor hlasová schránka přebírat neměla, a toto přesměrování zrušte.

Od operátora máte standardně přednastavené heslo, které byste si měli z hlediska bezpečnosti co nejdříve změnit. Není přitom nutné si ho stále pamatovat a při každém volání do své schránky ho zadávat. V síti Paegas ho při volání ze svého telefonu nepotřebujete vůbec, u ostatních operátorů pak stačí malá finta. Do telefonního seznamu si pod vhodné jméno uložte číslo schránky, vložte za něj pauzu (obvykle několikerým stiskem či delším podržením #), heslo a zakončete #. Budete-li k volání do hlasové schránky využívat tento záznam, obejdete se bez zadávání hesla. Výsledná podoba tedy může vypadat například takto:

Podporuje-li váš mobilní telefon WAP, tak si službu nejprve musíte aktivovat. Za tímto účelem kontaktujte infolinku a postupujte dle instrukcí systému. Pak už jen zbývá, abyste si svůj přístroj nastavili:

EuroTel Paegas Oskar Domovská stránka http://wap.mobiljuice.cz Wap http://wap Druh spojení Trvalé spojení Trvalé spojení Trvalé spojení Zabezpečení spojení Vypnout Vypnout Vypnout Nosič Data Data Data Vytáčené číslo +420 602 900927 +420 603 124927 +420 608 989896 Adresa IP 160.218.160.218 10.0.0.10 010.011.010.011 Typ autentizace Normální Normální Normální Typ datového volání ISDN ISDN ISDN Rychlost dat.volání 14 400 9 600 9 600 Jméno uživatele eurotel wap wap Heslo Wap wap wap

Příště: Péče o mobil