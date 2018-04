Jak budou přečíslovávat operátoři mobilních sítí

Na počátku týdne jsme přinesli jeden z možných pohledů na budoucí přečíslování našich telefonních aparátů, ať již fixních nebo mobilních. Dnes se proto podíváme na názory, těch kteří čtenáře Mobil serveru zajímají nejvíc. Na názory operátorů sítí mobilních telefonů.

Než se podíváme na názory operátorů, kterým jsme položili čtyři otázky, zmíníme několik průvodních jevů přečíslování. Pokud jste nečetli předchozí články, vězte, že přečíslování není jen byrokratický výmysl, ale nutnost způsobená jednak integrací Evropy, za druhé vzrůstajícím počtem operátorů působících na trhu.

přečíslování se dotkne všech uživatelů telefonních přístrojů bez rozdílu



u pevných linek bude téměř jistě spojeno se změnami regionů, patřících pod jedno předčíslí

bude všechny uživatele telefonů obtěžovat

způsobí problémy operátorům

zvýší objem tržeb tiskáren a DTP studií, protože bude potřeba vyrobit nové vizitky a hlavičkové papíry

velmi pravděpodobně bude následováno svobodnou volbou operátora, případně se s jejím umožněním bude prolínat, což zvýší zmatek a dále zvýší tržby firem uvedených v bodu e)

Protože všechny čtenáře Mobil serveru bude zřejmě zajímat, jak se ve chvíli, kdy přečíslování začne, budou chovat jejich operátoři, položili jsme Eurotelu, radioMobilu i Oskaru stejné otázky. Odpovědi jsme obdrželi od tiskových mluvčích a v následujících řádcích se s ními můžete seznámit. Výjimku tvoří Eurotel, který se o svých záměrech, spojených s přečíslováním zatím šířit nechce. Na jednu stranu je pochopitelné, že se snaží své plánované postupy držet v tajnosti, dokud nebude v celé záležitosti jasno. Na druhou stranu by jistě nebylo špatné ukázat svým zákazníkům, že i Eurotel se na tuto událost s předstihem odpovědně chystá. Nisméne postoj Eurotelu bude znám až ve chvíli, kdy o zahájení přečíslování padne definitivní rozhodnutí.

MS: Znáte již alespoň předběžný termín, kdy vaše společnost hodlá s přečislováním začít?

RM: ČTÚ předložil na své internetové stránce k veřejné diskusi návrh nového číslovacího plánu v dubnu t.r.V tomto návrhu byli mobilní operátoři přesunuti s prefixy (předvolbou, tzv.NDC) svých sítí z dnešního rozsahu 6 do rozsahu 7 (konkrétně RadioMobil prefix 73),přičemž v návrhu nebyla definována doba setrvání,resp.přechodu v současném rozsahu 6 ( v našem případě 603,604 a 605)

Oskar: Příprava na proces přečíslování zákazníků bude plně v souladu se schválením nového číslovacího plánu. Číslovací plán bude koncipován jako uzavřený, tj. čísla již nebudou začínat "0" (nulou), ale přímo předvolbou volané sítě, např. "74xyyyzzz" (v případě účastníků sítě Oskar). Koncem června proběhla informativní schůzka nad jeho návrhem za přítomnosti zástupců všech mobilních operátorů v ČR. Veškeré připomínky mobilních operátorů byly do jeho poslední verze zapracovány. Na jejich základě budou všem operátorům dány k dispozici číselné kapacity, které by měly při efektivním přístupu k jejich čerpání uspokojit ve středne dobém horizontu potřeby všech potenciálních uživatelů mobilních telekomunikačních služeb v ČR.

MS: Jak dlouho asi bude přečíslování u vás probíhat?

RM: Proti předloženému návrhu jsme důrazně protestovali s tím,že jsme sice preferovali přechod do rozsahu 7 představující 10-ti milionový blok kapacity účastnických čísel,ale současně jsme nekompromisně požadovali zachování dnešních prefixů v rozsahu 6 po dobu 10 let,aby přechod mohl být uskutečněn postupně, v dlouhém časovém úseku.Argumentovali jsme přitom zejména nezbytnou nutností výměny všech SIM-karet a s tím spojenými náklady až 0,7 mld,nehledě k negativní odezvě u našich zákazníků

Oskar: Proces přečíslování není v současné době aktuálním problémem pro naše stávající zákazníky a neprojeví se ani okamžitou změnou všech již přidělených čísel. Číslovací plán stanoví přechodné období minimálně do konce příštího roku, po které bude možné využívat stávající čísla.

MS: Jakým způsobem a s jakým předstihem dáte zákazníkům o této změně vědět?

RM: V tomto smyslu jsme oficiálně požádali ČTÚ o přidělení nového dvoumístného prefixu 73 spolu s přístupovým číslem pro přesměrování hovoru do hlasové schránky s tím,že stávající prefixy 603,604 a 605 požadujeme zachovat na dobu nejméně 10 let.Přidělení prefixu 73 jsme požadovali do konce června t.r.,abychom mohli provést jeho implementaci do naší sítě a přibližně koncem letošního roku naše nové zákazníky již umísťovat v tomto novém rozsahu,neboť kapacita stávajícího rozsahu 605 bude v té době již vyčerpána.Tato naše žádost zůstává zatím ze strany ČTÚ bez reakce...

Oskar: Všichni zákazníci budou s maximálním předstihem informováni o případném přečíslování jejich stanic. Zároveň by také bylo možné s ohledem na dostatečnou novou číslovací kapacitu ponechat účastníkům po přechodnou dobu aktivována obě čísla a na hlasové schránce si budou moci ponechat vlastní vzkaz pro volající.

MS: Máte již nějaké odhady vašich nákladů na přečíslování?

RM: Po veřejné diskusi a eventuálním zapracování připomínek bude nový číslovací plán ČTÚ schválen ve formě jednotného regulačního pravidla.Teprve poté ČTÚ přikročí k přidělování nových čísel jednotlivým operátorům.To je pro nás značně nepříjemné,neboť značně opožděné vydání nového číslovacího plánu a tím přidělení nového prefixu 73 nám neustále zkracuje dobu potřebnou k jeho implementaci do sítě,lhůty pro objednání a výrobu karet atd.

Oskar: Náklady souvisí zejména s výrobou a distribucí nových SIM karet a odpovídající úpravou všech informačních marketingových materiálů, provozních, účetních a dalších systémů.

Přestože odpovědi operátorů nemohou ještě dnes být zcela vyčerpávající, je z nich jasné, že přečíslování nebude v žádném případě jednoduchou záležitostí. Užijeme si pravděpodobně všichni. A tak si vesele užijme dosavadního, vlastně bezproblémového volání.