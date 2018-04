Jak bude zítra? Zeptejte se svého mobilu

Počasí si s námi poslední dobou pohrává jako kočka s myší, a tak není na škodu trochu předvídat jeho náladové zvraty. I mobilní telefon se může stát příjemcem zpráv o počasí, a to ve formě MMS. Tuto službu nabízejí všichni tři naši operátoři, jenom každý v jiném rozsahu. Samozřejmě tato služba nijak neohromí fanoušky podrobného meteorologického zpravodajství, ale běžnému zájemci o informace o víkendovém počasí se tyto služby mohou hodit.

Operátoři v rámci svých MMS nabídek využívají informací z různých zpravodajských portálů. Počasí v České republice nejčastěji zajišťují pomocí ČTK a nebo iDNES. Kromě celoplošného meteorologického servisu si můžete objednat i speciální zprávy o tom, jak je v oblíbených turistických destinacích a nebo na českých horách a vodách. Nás zajímalo, jak mají operátoři pokryto celoplošné MMS zpravodajství, a čí zprávy se k vám do telefonů dostanou.

Multimediálním zprávy se pomalu zabydlují v českých mobilech. Tuto službu, kterou operátoři Eurotel a T-Mobile poprvé nabídli koncem léta roku 2002, v současnosti aktivně využívá na 1,1 milionu majitelů mobilních telefonů. Ještě koncem května letošního rokuto bylo přibližně 750 tisíc zákazníků.

T-Mobile – stručně a jednoduše

Tento operátor v oblasti MMS zpravodajství přebírá počasí od ČTK a cenově se drží normálu, a to 10,75 za jednorázovou zprávu a 5,95 korun za předpověď s pravidelnou periodicitou. Jeho MMS obsahuje v tisícovce znaků předpověď na další den, teploty v regionech, meteoindexy.

V případě, že si objednáte pravidelné zasílání, přijde vám každý den po páté hodině předpověď na druhý den. Objednat si předpovědi můžete zasláním SMS ve formátu +MMSPOC na číslo 4616 a případné rušení objednávky celkem logicky –MMSPOC tamtéž.

Eurotel – měsíční předplatné za dvě stovky

Počasí na Eurotel-live má mnoho podob. Od předpovědi v textovce po televizní meteorologické zprávy. V oblasti MMS však poskytuje zprávy od ČTK, iDNES a sněhové zpravodajství. Obě dvě verze mají stejně vysoké měsíční předplatné 220 korun, a liší se pouze jednorázovými objednávkami. Zpráva od ČTK vyjde na 16,90 a od iDNES na 11,20 korun.

iDNES poskytuje předpověď na aktuální den s animovanou mapou, a krátkou předpovědí na následující dva dny. Kromě toho ještě přidává stav ozónu, biozátěž a občas nějaké zajímavosti. ČTK poskytuje nabídku v podstatě stejnou, jen bez animované mapy.

Aktivace se u zpráv ČTK provádí pomocí hesla A CTK PO MMS, u iDNES A IDNES PO MMS. Deaktivace je stejná jenom se písmeno A na začátku zamění za písmeno D. Objednávky se zasílají na číslo 999 888. Pro jednorázové objednání zašlete ale jen klíčové slovo CTK PO MM a nebo IDNES P M.

Oskar – animované zprávy z ÚHMS

Nejmladší operátor využívá k rozesílání MMS o počasí jednu z největších autorit české meteorologie - Českého hydrometeorologického ústavu. Předpověď počasí od ČHMÚ je jedna z nabídek Oskarova MMS Magazínu. Kromě toho nabízí z celoplošného zpravodajství i předpovědi ČTK a iDNES, a to levněji než Eurotel.

ČHMÚ pro Oskara připravuje speciální radarové obrázky, které upravuje pro formát MMS. V rámci jedné MMS zprávy tak získáte 1,5-hodinovou animaci aktuálních radarových snímků měřených po 10 minutách. To by vám mělo stačit k vytvoření představy o tom, kam mraky plují, a co vám mohou způsobit. Tuto službu zatím podporuje jenom Oskar a za jednu MMS si účtuje 10,71 korun.

Zasláním zprávy ve tvaru +POC R na číslo 7766 se přihlásíte k pravidelnému odběru takovýchto zpráv.

Eurotel Oskar T-Mobile ČTK 16,90 8,33 / 10,71 5,95 / 10,71 iDnes 11,21 8,33 / 10,71 - CHMÚ - 8,33 / 10,71 - Hory 11,22 8,33 / 10,71 - Voda - 8,33 / 10,71 -

Ceny jsou včetně 19% DPH

Ceny jsou ve formátu pravidelná objednávka / jednorázová objednávka.



Jak tedy na MMS počasí?

Problém MMS není ani až tak v rozšíření telefonů, které je zvládají, ale spíš v jejich ceně. Jinak o počasí ve formě MMS zájem je. Podle Petra Šindlera z Oskaru se počet stažených MMS s počasím vyrovnává i erotickým multimediálním zprávám, o které je obecně největší zájem. "Uvidíme, co s tím udělají olympijské hry," dodal Šindler.