Jak bude probíhat oslava Silvestru v Praze: Centrum Prahy letos za podpory společnosti RadioMobil ozáří hned několik ohňostrojů

Centrum Prahy letos za podpory společnosti RadioMobil ozáří hned několik ohňostrojů. První silvestrovský ohňostroj uvidí návštěvníci centra hlavního města v 18:00 na Staroměstkém náměstí. Od 23:40 do 23:55 bude na stejném místě k vidění velkolepá laserová show. Po ní bude ve 24:00 hodin následovat desetiminutový ohňostroj nad Václavským náměstím, který v 00:02 doplní dvanáctiminutový ohňostroj z Letné. Ve 24:00 hod zazní z pódia na Staroměstkém náměstí hymna v podání Marty Kubišové. To vše doplní "padající" ohně z Týnského chrámu. Celý průběh oslav bude přenášet Česká televize, Praha se totiž stala jedním z měst, jejichž oslavy budou přenášeny prostřednictvím projektu BBC do celého světa. Pro toho, kdo se rozhodne oslavit Silvestra pod širým nebem, jsou připraveny celkem čtyři scény, kde během posledního dne roku vystoupí známí umělci. V blízkosti se budou opékat selata, budou nabízeny zabijačkové speciality, porce z rožněného vola a další lahůtky.