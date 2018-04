Jak bude možná vypadat váš budoucí mobil?

V Jižní Koreji to bude za chvíli na trhu s mobilními telefony tak trochu nuda. Aktivní (TFT) barevný displej s 65 000 barvami budou mít jen low-endy, o čtyřicetihlasých polyfonních melodiích ani nemluvě. To samé platí i o integrovaných fotoaparátech. Bude je mít snad úplně každý model, ty lepší zvládnou i video, televizní vysílání a asi jen u Samsungu dobře vědí, co dalšího. My zatím musíme závidět, třeba mobil s displejem zvládajícím 260 000 barev, což je v Jižní Koreji standard, se v Evropě ještě neprodává. Nemusíme být ale smutní, některé novinky, které si v dnešním článku můžete prohlédnout, již v mírně pozměněné podobě míří na náš trh, nebo se dokonce již prodávají. Samozřejmě, že ne všechny funkce těchto novinek budou fungovat i u nás, design telefonů, kvalita displejů a polyfonních melodií by však měly být zachovány. U níže vyobrazených telefonů většinou neznáme kompletní technickou specifikaci, ta ale není tak úplně důležitá, některé funkce souvisí s, v Jižní Koreji používaným, standardem CDMA 2000 1x, který patří do rodiny sítí třetí generace.

SCH-E170

Tato novinka Samsungu je zajímavá díky vysouvací koncepci. Jinak o ní víme jen to, že má šedesátičtyřhlasou polyfonii. Téměř identicky vyhlížející GSM verze se bude jmenovat D410 a do prodeje přijde začátkem příštího roku.

SCH-E250

Tento model se chlubí šedesátičtyřhlasou polyfonií a virtuálním prostorovým zvukem (také je patřičně vybaven reproduktory na kloubu). Hlavní displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, jedná se o TFD displej, který je schopný zobrazit 260 000 barev. Vnější displej je také TFD, ale "jen" s 65 000 barvami. Integrovaný fotoaparát má rozlišení VGA. Rozměry telefonu jsou 88 x 47 x 22 mm, hnotnost 90 gramů.

SCH-E300

Takový obyčejný jihokorejský mobil. Šedesátičtyřhlasá polyfonie, VGA fotoaparát. Model do tamních předplacených sad?

SCH-E370

Telefon disponuje stejnou výbavou jako model E250, má ale otočný objektiv fotoaparátu a vnější OLED displej místo TFT. Parametry vyzvánění, vnitřního displeje a rozlišení fotoaparátu jsou shodné s modelem E250.

SCH-E380

Opět stejná výbava jako u modelu E250, respektive u modelu E370. Vnější displej je OLED (256 barev) a celá horní část telefonu je otáčecí, podobně jako u modelu P400 pro sítě GSM.

SPH-E2300

Tento telefon je výbavou identický s předchozím modelem SCH-E380. Má taktéž otočnou horní část a hlavní displej je dotykový (TFD, 260 000 barev). Vnější displej je pak OLED. Telefon umí šedesátičtyřhlasou polyfonii a má fotoaparát VGA.

SPH-E2800

Dva barevné displeje (hlavní 260 000 barev), VGA fotoaparát a šedesátičtyřhlasá polyfonie - běžný standard jihokorejských telefonů. Tento je zajímavý i svým střídmým designem a opravdu netradičně tvarovanou klávesnicí.

SPH-E3200

Líbí se vám tento model? Tak nemusíte být smutní, téměř identicky vyhlížející Samsung E700 se už u nás prodává. Má vnější displej typu OLED a fotoaparát VGA. Korejský originál má podivný konektor na boku (jde o USB?) a displej s 260 000 barvami. E700 má jen 65 000 barev. V obou případech jde o typ TFT. Telefon má elegantní integrovanou anténu.

MITs M500

Mobil s operačním systémem Palm. Chystá se i evropská verze pro GSM (i505) a jihokorejský model byl k vidění již loni na veletrhu CommunicAsia. Zajímavá je ploška pro grafiti.

SCH-V310

Tento telefon umožňuje videohovory a má vnější displej OLED. Víc o něm nevíme.

SCH-X820

Televizní mobil. Tento model umí přijímat televizní signál v pásmu VHF a UHF a je k tomu patřičně vybaven druhou anténou. Hmotnost je poněkud vyšší - 121 gramů, ale televizní obraz by měl být na displeji s 260 000 barvami brilantní. I v tomto případě se můžeme těšit na obdobný mobil pro standard GSM. Měl by se jmenovat P700 a příští rok byste si jej mohli i koupit.

SPH-E2900

Televizní mobil, jehož podrobné parametry neznáme. Pravděpodobně se nebude lišit od předchozího modelu, je však určen pro jiného operátora.

SPH-X9300

Hrací mobil s procesorem ARM9. Prý umí 3D hry, má hlavní displej s 260 000 barvami, vnější je pak OLED. Vzhled téměř do detailů odpovídá evropskému modelu D100.