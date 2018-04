JackFlash pro OS5 - Petice k Sony - a další aktuality

Kdy si "vykucháme" PalmOS 5?

Velmi nadějná informace pro majitele OS5 handheldů se objevila na stránkách "flash specialistů" Brayder Technologies. Podle ní už existuje funkční verze Jack Flash pro OS5 a pracuje se na JackSprat. Ihned po dopracování JackSprat bude uvolněna první betaverze.

Poznámka - na obrázku není Bob ani Bobek, je to maskot Brayder Technologies králík Jack...

Petice k firmě Sony - zamyslí se gigant?

Majitelé modelů Clié řady NX se nevzdali ani po nezdaru soutěže k vytvoření driveru k proprietárnímu CF slotu (snaha byla vytvořit ovladač, který umožní tento WiFi slot využívat i pro běžné paměťové CF karty). I tentokrát snaha vychází z lůna fandovského webu CliéSource, kde jen z čtenářů zorganizoval kampaň - jejím smyslem bylo nejdříve zaslat emaily firmě Sony s požadavkem na odblokování CF slotu, toto snažení nyní dostalo charakter petice, ke které se můžete připojit zde. O výsledcích vás budeme pochopitelně informovat...

Password Plus - nový specialista na hesla

Firma DataViz, specialista na kancelářské programy Documents ToGo a SmartList ToGo vydala včera nový program s názvem Password Plus. Je to aplikace na správu hesel a citlivých údajů pro PalmOS.

Program používá 128bitové šifrování a DataViz jej prodává za 29,95 USD. Na první pohled to ale není nic, co by tu už v několika (a mnohdy dokonalejších) podobách nebylo...

Jste připraveni na HiRes ikony?

Týden po vydání Icon Manageru se objevují první sady HiRes ikon a jsou to opravdu malé grafické skvosty.Jako třeba tyto ze sady M3 Petera Onga...

Nová pouzdra od Pygmy Pouch

Pouzdra pro PDA, ale rovněž pro MP3 přehrávače, mobilní telefony, GPS přijímač apod. připravila firma se zvláštním názvem Pygmy Pouch.

Pouzdro je z PVC, je voduvzdorné a klipem se dají přichytit k opasku. Příjemná je jejich cena - 20 USD.