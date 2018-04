JackFlash 3 - několik dobrých a špatných zpráv

První dobrá zpráva - "trojka" je (konečně) zde!

Brayder Software vydal novou veřejnou betaverzi programu JackFlash - programu, který vám udělá víc paměti v palmu tím, že zpřístupní nevyužívanou část flash paměti.

Nebudeme na tomto místě popisovat principy a fungování JackFlash, a to jednoduše proto, že jsme se tímto tématem již několikrát zabývali. Odkazuji vás proto na články o přesunování programů do flash paměti s popisem JackFlash a FlashPro a o využívání těchto aplikací pro zálohování do flash.

Zásadní novinkou trojkové řady JackFlash je podpora PalmOS strojů - Clie řady NX, NZ a Tungstenu T. Je to první flashovací program pro ARM, konkurenční FlashPro takovýto vývoj neohlásilo, a tak se čekalo na JackFlash.

Nelze ale pominout podporu i dalších nových handheldů, zejména Clie SJ33 a Tungsten W.

První špatná zpráva - Tungsten má jen 64 kB volné flash

Na Tungstenu (US modely) JackFlash zpřístupní jen 64 kB. :-( Víc volné flashky zde prostě není, a je proto dozajista celkem zbytečné a nákladné pořizovat si 20 USD aplikaci za účelem získání 64kB paměti, byla by to paměť jistě velmi drahá....

Neklesejte ale na mysli, přišel čas pro další dobrou zprávu.

Druhá dobrá zpráva - Brayder vyvíjí i OS5 JackSprat

Přesto se i zde najde světlo na konci tunelu - Brayder Software totiž kromě JackFlash vyvíjí a prodává ještě program JackSprat, který umí z flash smazat některé nepoužívané aplikace, lokalizace apod. JackSpratem bude možné velikost volné flashky na Tungstenech zvýšit a Bradyer Software vývoj OS5 verze JackSpratu již dříve oznámil.

Smích? Dobře, je čas pro další "jobovku", tentokrát určenou majitelům OS5 Clié.

Druhá špatná zpráva - JackSprat možná nepoběží na OS5 Clié

Máme-li věřit neoficiálním vyjádřením Brader na konferenci ClieSource, nezískal Brayder Soft povolení od Sony k vývoji a šíření JackSpratu, který by umožnil zasahovat do flash ROMky Sony Clié, a vývoj JackSpratu pro Clié řady NX/NZ a asi TG nebude zřejmě možný.

Rozčarování? Nevyhazujte svoje Clié! Vězte totiž, že se zatím jedná o neoficiální a neověřené zprávy, a dokonce lze slyšet i informace opačné, takže se nechme překvapit. A konečně - je tu prostor pro dobrou zprávu.

Třetí dobrá zpráva - na Clié se program vyplatí!

JackFlash3 uvolní na US Clié NX/NZ dost místa a pro majitele těchto modelů je určitě výhodný. Na NX získáte přes 4 MB bezpečné paměti, na NZ přes 3 MB.

Konkrétně na mém Clié NX70 jsem po instalaci aplikace získal 4.479 kB!

Třetí špatná zpráva - ne vše zatím funguje bez problémů

JackFlash nefunguje zatím bezproblémově se všemi programy. Jsou hlášeny problémy s některými programy z flash, jsou to však jen výjimky a ze všech špatných zpráv je tato nejméně významná, protože k přesunu určitě najdete řadu dalších programů. Potíže jsou zatím s programy WordSmith, AcidImage (ty prý ale víkendové updaty odstranily), modulem BillMinder v Ultrasoft Money, trošku potíže způsobuje i poslední beta Avantgo 5.2. Nezapomínejme ostatně, že se zatím jedná o betu!

Závěr

Máte-li US model Clié řady NX/NZ, bude pro vás nová verze JackFlash výborným prostředkem k rozšíření RAMky. Na Tungstenech T je asi dobré vyčkat, kolik paměti dokáže uvolnit případná nová verze JackSpratu.

Pozor, máte-li Clié SL10, SJ20,30 a 33 - některé modely používají flash ROM a některé mask ROM a JackFlash na nich nepoběží. To je třeba před koupí programu vyzkoušet na trial verzi.