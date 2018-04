Jací budou nástupci Sony Ericssonu T610 a špičkových Nokií?

Nové telefony na Mobil.cz

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 20. října 2003 – pátek, 24. října 2003

pondělí, 20. října 2003

Sony Ericsson T610 – nejlepší mobil současnosti? (recenze/zkušenosti)

Sony Ericsson T610 se prodává už dost dlouho na to, aby bylo možné vynést verdikt. Spoustu lidí naštve jeho ovládání, pro spoustu je možné příliš složitý, ale v současnosti jde tento mobil na dračku a po několika měsících lze říct, že jde zřejmě o nejlepší mobil současnosti.

vydáno: pondělí, 20. října 2003

autor: Vladimír Bílý

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 349 příspěvků, poslední: 24. října, 10:33:33

hodnocení: průměrná známka 1,88, hodnotilo 43 čtenáři

Budoucnost mobilů: proměny displejů a vestavěných fotoaparátů

Jak se promění mobilní telefony v následujících letech? Na veletrhu ITU Telecom World v Ženevě jsme pro vás zaznamenali, co na nás výrobci chystají v oblasti displejů a vestavěných fotoaparátů...

vydáno: pondělí, 20. října 2003

autor: Patrick Zandl

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 20. října, 17:18:15

hodnocení: průměrná známka 2,17, hodnotilo 12 čtenářů

Vyhrajte mobil Philips 530

Pokud právě teď uvažujete o koupi nového mobilu, zkuste se zúčastnit soutěže o mobil Philips 530. Je to absolutní novinka, nikdo ji zatím u nás nemá a kromě tohoto mobilu můžete vyhrát i vstupenky na párty k uvedení tohoto mobilu, trička, kšiltovky, šňůrky na krk a další propagační předměty společnosti Philips.

vydáno: pondělí, 20. října 2003

autor: Vaše redakce

rubrika: Sdělení, přehledy

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

Vyhráli jste Alcatel?

Týden před Invexem a v době Invexu jste na Mobil.cz mohli soutěžit o tři mobily Alcatel. Pokud vás zajímá, jestli jste vyhráli, přečtěte si tento článek. Pokud jste nevyhráli, zkuste štěstí v další soutěži, která dnes na Mobil.cz začíná.

vydáno: pondělí, 20. října 2003

autor: Vaše redakce

rubrika: Sdělení, přehledy

hodnocení: průměrná známka 2,67, hodnotili 3 čtenáři

Sony Ericsson T610 - fotogalerie displeje

Podle některých je displej Sony Ericsson T610 perfektní. Jiní mu zase nemohou přijít na jméno. Přesvědčit se můžete sami v naší fotogalerii s 38 fotografiemi displeje. Přesvědčit se můžete nejen o kvalitě, ale i o struktuře menu a ovládání.

vydáno: pondělí, 20. října 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 349 příspěvků, poslední: 24. října, 10:33:33

hodnocení: průměrná známka 1,63, hodnotilo 8 čtenářů

TELeKONOM: Intel a Sony přinesou hudbu a video do mobilů...

... americký Qwest musel předělat účetnictví za roky 2000 a 2001; tři radia začala vysílat v digitální distribuční síti Českých radiokomunikací; největší slovenský operátor Orange Slovensko měl ve třetím čtvrtletí 5,23 miliardy slovenských korun hrubého zisku.

vydáno: pondělí, 20. října 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



úterý, 21. října 2003

Přehled všech nových telefonů pro zbytek roku

Chcete vědět, na jaké nové mobilní telefony se můžete do konce letošního roku těšit? Nabízíme vám téměř 90 nových mobilních telefonů v přehledné tabulce s fotografiemi a odkazy.

vydáno: úterý, 21. října 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Mobilní telefony

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 21. října, 17:14:11

hodnocení: průměrná známka 1,67, hodnotilo 6 čtenářů

Budoucnost mobilů: proměny vzhledu

Budoucnost mobilů není jen v displejích a kamerách, ale také v tom, jak vypadají a jak se přizpůsobují vzhledovým nárokům. Ženevský Telecom World byl i v tomto ohledu velmi poučný a tak vám můžeme předložit představy a trendy z dílen vystavovatelů...

vydáno: úterý, 21. října 2003

autor: Patrick Zandl

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 23. října, 12:26:33

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotilo 7 čtenářů

TELeKONOM: V našich telefonech vybuchují baterie, varuje Nokia...

.... irácký mobilní operátor zúžil výběr možných dodavatelů; Český Telecom požaduje za pronájem linek více než čtyřnásobek běžného zákaznického paušálu; TelSource chce prodat 27procentní podíl v Českém Telecomu do února 2004.

vydáno: úterý, 21. října 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



Sony Ericsson P900 bude ještě před vánocemi (další informace)

Sony Ericsson P900 – jeden z nejočekávanějších nových mobilů společnosti Sony Ericsson – byl právě dnešní noci slavnostně představen hned na dvou místech na světě. Vybraní novináři v Las Vegas a Pekingu si mohli tento nový mobilní telefon jako první vyzkoušet doslova na vlastní kůži.

vydáno: úterý, 21. října 2003 00:30

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 19 příspěvků, poslední: 24. října, 17:05:09

hodnocení: průměrná známka 2,26, hodnotilo 19 čtenářů

Sony Ericsson T630 – nástupce T610 (první informace)

Včera v Las Vegas a v Pekingu představila společnost Sony Ericsson nový mobil, který nelze označit jinak než jako nástupce populárního T610. Označení je T630. Oproti T610 se liší jen v maličkostech – umí téměř totéž, ale pokud možno lépe a modernějšími technologiemi nebo vyššími verzemi standardů.

vydáno: úterý, 21. října 2003 01:00

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 23 příspěvky, poslední: 23. října, 17:56:39

hodnocení: průměrná známka 2,72, hodnotilo 18 čtenářů

středa, 22. října 2003

Překvapující Sendo X Smartphone (minirecenze)

Nový chytrý mobilní telefon Sendo X má velký barevný displej, rychlý procesor, přimeřenou velikost paměti a příjemný vzhled. Dostal Sony Ericsson P900 důstojného konkurenta?

vydáno: středa, 22. října 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Ostatní

diskuse: 29 příspěvků, poslední: 23. října, 16:56:36

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotilo 5 čtenářů

Eurotel v tichosti zprovoznil plnohodnotný přístup k internetu přes GPRS

Začaly fungovat nástroje ping, traceroute a mtr. Přestalo fungovat hraní her přes Battle.net. Aktivace nového APN internet.open stojí 495 Kč.

vydáno: středa, 22. října 2003

autor: Petr Nachtmann

rubrika: GPRS technologie

diskuse: 53 příspěvky, poslední: 24. října, 21:09:00

hodnocení: průměrná známka 1,38, hodnotilo 8 čtenářů

Chytrý mobil od LG má megapixelový digitál (první informace)

Chytrý mobilní telefon společnosti LG má nejen vysouvací klávesnici či operační systém Windows Mobile, ale také digitální fotoaparát s rozlišením přesahujícím hodnotu jednoho megapixelu.

vydáno: středa, 22. října 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Ostatní

diskuse: 12 příspěvků, poslední: 22. října, 23:40:25

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotili 2 čtenáři

Telefonní budky opět mystifikují

Český telekomunikační úřad ještě ani nestačil vyměřit Českému Telecomu pokutu za nedobrý stav telefonních budek, který zjistil při jejich kontrole letos na jaře, a už jsou patrné další nedostatky. Nové přístroje, které Telecom začal osazovat na přelomu května a června totiž neumožňují využívání některých služeb.

vydáno: středa, 22. října 2003

autor: Tomáš Volyňský

rubrika: Zprávy

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 23. října, 15:18:44

hodnocení: průměrná známka 3,50, hodnotili 2 čtenáři

Elektřina z vody aneb Budeme dobíjet pumpičkou ?

Po více než 150 letech byl objeven nový způsob výroby elektrické energie. Má prý šanci být alternativou solárním článkům, větrným elektrárnám či dokonce akumulátorům v mobilních zařízeních. A navíc, zdrojem elektrické energie má být voda.

vydáno: středa, 22. října 2003

autor: Roman Všetečka

rubrika: Mobilní technologie



TELeKONOM: Každý zákazník Eurotelu letos zaplatil 1376 korun...

... a jedna z jeúspěšnějších českých firem tak opět zlepšila hospodářské výsledky; americká AT&T zvýšila ve třetím čtvrtletí zisk, ale tržby jí klesly; satelitnímu operátorovi Intelsat klesl ve třetím čtvrtletí zisk o 41 procent; šéf TelSource odstoupil z dozorčí rady Českého Telecomu.

vydáno: středa, 22. října 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



čtvrtek, 23. října 2003

Aktuálně: známe podrobnosti o nové Nokii 6230 (první informace)

Nově připravovaná Nokia 6230 je opravdu fešák každým coulem. Křiklavé barvy ustoupily líbivému chromu kombinovanému s matnými tmavými plasty. Nabídku funkcí by této Nokii mohl závidět kdejaký smartphone.

vydáno: čtvrtek, 23. října 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Nokia

diskuse: 32 příspěvky, poslední: 24. října, 15:57:00

hodnocení: průměrná známka 3,06, hodnotilo 17 čtenářů

Aktuálně: Nokia 7200 - první véčko pro sítě GSM (první informace)

Před časem se objevily spekulace o přpravovaném véčku od Nokie pro sítě GSM. Sama Nokia tyto informace nepřímo vyvrátila s odůvodněním, že v její strategii jsou prioritou jiné designové prvky. Nyní je jisté že Nokia véčko připravuje a brzy ho oficiálně představí.

vydáno: čtvrtek, 23. října 2003

autor: Adam Novák

rubrika: Nokia

diskuse: 16 příspěvků, poslední: 24. října, 8:25:27

hodnocení: průměrná známka 3,53, hodnotilo 15 čtenářů

Aktuálně: nové Nokie 6810 a 6820 (první informace)

Další předpremiéru od společnosti Nokia obstarávají dva nové modely označené 6810 a 6820. Stejně jako ostatní novinky 7200 a 6320 budou i tyto dva telefony oficiálně představeny 28.října na konferenci NMIC ve francouzském Nice.

vydáno: čtvrtek, 23. října 2003

autor: Adam Novák

rubrika: Nokia

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 24. října, 14:59:16

hodnocení: průměrná známka 2,86, hodnotilo 7 čtenářů

Mělo by smysl spojovat mobilní telefony do virtuálního superpočítače?

V posledních letech se setkáváme stále častěji se sdílením výpočetního výkonu počítačů po internetu. Tisíce uživatelů tak přispívají k distribuovanému luštění šifer, hledání léků proti rakovině či pátrání po mimozemských civilizací pomocí analýzy záznamů z radioteleskopu. Poměrně slušný výpočetní výkon dnes mají i počítače uvnitř mobilních telefonů, šlo by je tedy

vydáno: čtvrtek, 23. října 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 24. října, 16:51:15

hodnocení: průměrná známka 2,60, hodnotilo 5 čtenářů

TELeKONOM: Sony chce vyrábět platící mobily...

... Český Telecom vybere druhého dodavatele technologií pro ADSL; americký BellSouth měl ve třetím čtvrtletí čistý zisk 936 milionů dolarů; americký Lucent Technologies je po třech letech opět v zisku.

vydáno: čtvrtek, 23. října 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 4,00, hodnotil 1 čtenář

pátek, 24. října 2003

T-Mobile MDA II na vlastní kůži (minirecenze)

T-Mobile MDA II je nástupcem úspěšného modelu MDA I. Zajímá vás, zda novinka porazí svého předchůdce nebo zda mu nesahá ani po kotníky? To vše najdete v naší minirecenzi.

vydáno: pátek, 24. října 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 21 příspěvek, poslední: 24. října, 22:52:30

hodnocení: průměrná známka 2,33, hodnotili 3 čtenáři

Samsung SCH-A790 - první mobilní telefon pro sítě CDMA i GSM (první informace)

První telefon se kterým je možné dovolat se v severoamerických sítích CDMA i evropských sítích GSM, připravuje korejský výrobce Samsung.

vydáno: pátek, 24. října 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 24. října, 20:31:55

hodnocení: průměrná známka 4,75, hodnotili 4 čtenáři

Chytrý mobil Explore používá PalmOS (fotogalerie)

Chytrých mobilních telefonů s operačním systémem PalmOS není příliš mnoho. Proto se podívejme na smartphone Explore, který možná budete znát pod starším názvem Zircone. Co vlastně nabízí?

vydáno: pátek, 24. října 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní



Českým radiokomunikacím pomáhá s bezdrátovým internetem Anděl

Firma Netro Corp. dodala systém, který se do umí vyrovnat s některými potížemi mikrovlných sítí. Výsledkem je zajímavá konkurence hlasových služeb i ADSL v síti Českého Telecomu.

vydáno: pátek, 24. října 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: FWA v pásmu 26 GHz

diskuse: 15 příspěvků, poslední: 24. října, 21:57:59



TELeKONOM: Siemens vyhrál tendr v Iráku...

... na stavbu tamní mobilní sítě; Český Telecom nebude pomáhat konsorciu TelSource při prodeji vlastních akcií; ČTÚ vypíše tendr na bezdrátové konkurenty Telecomu; Swisscom letos propustí čtyři procenta zaměstnanců.

vydáno: pátek, 24. října 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Eurotel zvedl tržby i zisk

Meziroční nárůst čistého zisku o devět procent na 5,5 miliardy korun zaznamenala za prvních devět měsíců letošního roku společnost Eurotel. Celkové tržby nejstaršího domácího mobilního operátora meziročně stouply o dvě procenta na 21,6 miliardy korun.

vydáno: úterý, 21. října 2003 12:45

rubrika: Agenturní zprávy

Počet realizovaných přípojek ADSL dosahuje 13 tisíc

Celkem 16,4 tisíce objednávek na zřízení služeb ADSL bylo k dnešnímu dni podáno v České republice. Realizováno jich zatím je zhruba 13 tisíc.

vydáno: čtvrtek, 23. října 2003 10:41

rubrika: Agenturní zprávy

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

pátek, 24. října 2003 13:02 Mobil s dvoumegapixelovým foťákem

Japonský mobilní operátor NTT DoCoMo představil novinku ve své nabídce - mobilní telefon Move 525iS. Ten vyniká především integrovaným digitálním fotoaparátem s rozlišením dvou megapixelů. Informace přinesl magazín NeAsia. pátek, 24. října 2003 10:29 Instalujte aplikace do P800 a P900 bezdrátově

Prostřednictvím aplikace Application Shop Client, která je k dispozici k volnému stažení na Handago.com, můžete nakupovat a instalovat nové programy do svého chytrého mobilního telefonu Sony Ericsson P800 či Sony Ericsson P900 prostřednictvím internetu v podstatě odkudkoli bez nutnosti přístupu k velkému stolnímu počítači. Aplikace umožňuje kromě popisu jednotlivé aplikace si prohlédnout také několik ukázkových screenshotů. Mezi nabízenými aplikacemi jsou také prográmky freewarové, nemusíte tedy nutně sahat hluboko do kapsy. pátek, 24. října 2003 09:57 Nokia Series90 již v úterý: máme důkaz

Již včera jsme vás informovali o plánovaném uvedení nového systému Nokia Series 90. Stane se tak na konferenci NMIC 2003. Při hledání podrobnějších informací nás zarazilo, že na oficiálních stránkách Nokie a NMIC 2003 se o tomto systému zcela mlčí. Pokud však ale použijete webový vyhledávač Google a jeho schopnost uchovávat ve vyrovnávací paměti předchozí verze stránek zjistíte, že ještě nedávno na stejných stránkách Nokia o uvedení Series 90 informovala. Otázkou zůstává, proč Nokia informace o systému Series 90 ze svých stánek stáhla. Zcel vyloučit můžeme skutečnost, že by Series 90 uveden nebyl - již mnoho vysokých představitelů Nokie tento systém právě na 28. října slíbilo. Zdá se, že toto opatření mělo za úkol spíše utajit do poslední chvíle největší trhák Nokie pro NMIC 2003. pátek, 24. října 2003 09:02 Jak použít Microsoft Smartphone jako USB modem?

Mobilní telefony s operačním systémem Microsoft Windows Mobile for Smartphone lze ke stolnímu počítači připojit prostřednictvím rychlého USB kabelu. Ve velké většině případů je tohoto spojení však využíváno pouze pro vzájemnou synchronizaci dat. Ne každý ovšem ví, že takto připojený telefon lze využít také jako USB modem pro připojení k Internetu. Jak si můžete přečíst v tomto podrobném návodu (anglicky) se spoustou doprovodných ilustrací, není to nic moc složitého - stačí jen Notepadem upravit příslušný textový soubor. Tato úprava podle našich informací funguje bezchybně jak s Eurotel Smartphonem, tak i s připravovanou Motorolou MPx200. čtvrtek, 23. října 2003 22:19 Aktualizováno: Nový operační systém Nokia Series90

Redakci Mobil.cz se podařilo z důvěrychodných zdrojů blízkých společnosti Nokia zjistit, že na příští týden - přesně na 28. října - plánuje Nokia uvedení nového operačního systému pro chytré mobilní telefony: Series90. Tento systém má být zaměřen primárně na použití multimédií - mobilního streamovaného videa a audia přímo na úrovni operačního systému. Podle našich informací se bude jednat opět o systém postavený na bázi systému Symbian. Podle informací Patricka Zandla (Marigold.cz) se bude jednat zřejmě o nový komunikátor s klávesnicí, nástupce Nokia 9210. Další informace zjišťujeme, sledujte proto Mobil.cz. čtvrtek, 23. října 2003 16:01 V listopadu se koná výroční telekomunikační konference

V Praze se bude konat na začátku listopadu (4. a 5. listopadu) výroční telekomunikační konference Tel.con 2003, jejímž partnerem je i Mobil.cz. Pořadatelem je Institute for International Research. Hlavními tématy konference jsou: Hledání cesty z recese telekomunikačního odvětví Broadband se blíží: šance, obavy a perspektivy Praktické kroky poed vstupem do EU: co všechno musíte vědět a změnit Význam rozvoje telekomunikačních služeb pro národní hospodářství Přispěje nový zákon o elektronických komunikacích k rozvoji podnikání v telekomunikacích? čtvrtek, 23. října 2003 13:11 Bezdrátové ADSL v Ostravě

Dnes spouštějí České radiokomunikace díky technologii Bluetone Angel bezdrátové ADSL také v Ostravě. Spolu s připojením na internet nabízí Bluetone Angel i výhodné hlasové služby. Základnová stanice Bluetone Angel, která je na první pohled velmi podobná základnovým stanicím využívaným mobilními operátory, umístěna na vysílači „Hošťálkovice“. Odtud pokrývá nejen velkou část Ostravy, ale zasahuje až do některých částí Havířova, Frýdku Místu a Českého Těšína. čtvrtek, 23. října 2003 10:13 Srovnejte P800 a P900

Na stránkách neoficiálního Sony Ericsson klubu je k dispozici $1#table" target=_blank>přehledná tabulka porovnávající všechny rozdíly mezi starším Sony Ericssonem P800 a novinkou, modelem Sony Ericsson P900. Troufáme si tvrdit, že podrobnější srovnání obou mobilních telefonů sotva kde najdete. čtvrtek, 23. října 2003 09:37 Ukradlo Sendo technologie Microsoftu?

Pro nikoho není žádným tajemstvím, že anglická společnost Sendo před časem velmi úzce spolupracovala s americkým Microsoftem. Před časem se spolu obě společnosti překvapivě rozešly. Současně s uvedením nového chytrého mobilu Sendo X se na fanouškovských stránkách msmobiles.com objevilo nařčení, že Sendo právě v této novince používá technologie, které ukradl v průběhu vzájemné spolupráce Microsoftu. Jedná se prý hlavně o Today úvodní obrazovku, kterou operační systém Series60 postavený na Symbianu nikdy neobsahoval. čtvrtek, 23. října 2003 09:18 Ukládejte streamovaná videa

Vlastníte-li chytrý mobilní telefon s operačním systémem PocketPC či novějším Windows Mobile for PocketPC a současně rádi sledujete streamovaná videa, určitě nepřehlédněte zajímavou aplikaci WM Recorder. Ta umožňuje streamovaná videa ukládat na paměťovou kartu vašeho přístroje ve formátech Windows Media Video a Windows Media Audio, díky čemu jsou tak k dispozici pro pozdější použití. Volně dostupná demoverze je k dispozici na stránkách produktu. čtvrtek, 23. října 2003 09:05 Sledování dětí mobilem

Sledování dětí mobilem se brzy stane legálním ve Finsku, následovat mají další země Evropské unie. Jak informovala agentura Reuters, finská vláda přijala zákon, který umožňuje rodičům dětí mladším patnácti let sledovat polohu jejich mobilních telefonů bez nutnosti jejich schválení. Podle současné legislativy museli rodiče toto povolení od dítěte mít, chtěli-li po mobilním operátoru zjistit pozici hledaného mobilu. středa, 22. října 2003 22:01 Stahujte operu pro Siemens SX1!

Přímo na FTP serveru společnosti Opera Software se potichoučku objevil možnost downloadu instalačního balíku webového prohlížeče Opera pro nový mobilní telefon Siemens SX1. Uvažujete-li o koupi tohoto mobilu, stahujte. Později již možná nebudete mít možnost. středa, 22. října 2003 21:43 Nový Webový prohlížeč pro mobily

Známý webový prohlížeč Thunderbird je nyní k dispozici i pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Microsoft Windows Mobile for Smartphone. Podle prvních informací se zdá, že je rychlejší než vestavěný prohlížeč od Microsoftu a navíc nabízí několik zajímavých funkcí. Nejzajímavější z nich je možno všemožně zoomovat zobrazenou stránku. středa, 22. října 2003 21:18 Průvodce systémem Windows Mobile

Zajímáte se o operační systémy pro chytré mobilní telefony a zajímají vás detaily o novém opeačním systému Microsoft Windows Mobile for Smartphone? Jestli ano, pak určitě nepřehlédněte tohoto průvodce tímto operačním systémem. Windows Mobile for Smartphona můžete najít kupříkladu v nové Motorola MPx200. úterý, 21. října 2003 15:41 Bessel Kok zástupce strategického partner Telsource, odstoupil z dozorčí rady Českého Telecomu.

