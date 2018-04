Jáchyme, hoď ho do Palmu !

Představovat myšlenku biorytmů by bylo v našich končinách nošením dříví do lesa. pouze připomeňme, že se jedná o teorii, podle které se biorytmy člověka zákonitě mění podle jednotlivých cyklů, jejichž perioda je v oblasti fyzického rytmu 23 dnů, v případě citového 28 dnů a u intelektuálního 33 dnů.

Výpočet je poměrně triviální, metoda je velmi populární, výpočty biorytmů (v Čechách se ještě používá termín "kondiciogram") se proto staly námětem mnoha programů na všechny možné platformy (každá programovatelná kalkulačka s minimálním počtem programovatelných kroků tento výpočet zvládne).

BioChart

Prvním programem je shareware produkt Markuse Gommela za 5$ (či 8 DEM). Data znázorňuje graficky jako křivky s vysvětlením nahoře. Dnešní den je označen šipkou. Šipkami nahoře lze posunovat dopředu/dozadu v čase.

Velmi zdařilá je možnost editace až 8 narozenin s označením jména. Tyto osoby lze pak rychle vyvolávat z rolovacího menu vpravo nahoře. Program obsahuje poměrně zdařilé vysvětlení myšlenky biorytmů.

Biorhytm

Další shareware produkt (taky za 5$) - je od Jeffa Jettona. Podobně jako BioChart i on znázorňuje data graficky - každý den je jakási "cihlička". Šipkami nahoře se pohybujete o jeden den dopředu, či dozadu.

I tento program obsahuje možnost přednastavení osob (celkem 5) a obsáhlý "help" o biorytmech. Má navíc funkci "Exact Age", která zobrazí, kolik let, měsíců a dní uplynulo od narození do data výpočtu.

BiorhytmDA

Jedním z DA prográmků "zdarma" je i BiorhytmDA. Není, bohužel, lokalizován do angličtiny, takže zobrazuje řadu nesmyslných znaků. Základní informaci však dává, nezbývá než počkat, zda si japonský autor nerozmyslí lokalizaci (nebo mu napsat).

Kondiciogram ve spreadsheetu

Protože jsem na začátku uvedl, že výpočet je poměrně triviální, zmíním i možnost, že lze jednoduše naprogramovat výpočet třeba ve spreasdheetu. Možností je mnoho, MiniCalc i QuickSheet dnes mají možnost zobrazit kondiciogram i graficky. Na přiloženém obrázku je jednoduchý výpočet v MiniCalcu.