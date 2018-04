Jabra BT 200: Bluetooth i pro telefony bez Bluetooth...

"Jabra BT 200 Freespeak? Ale o tomhle sluchátku jste už přece psali…“ Máte pravdu, čtenáři, psali. Sluchátková část bezdrátového univerzálního zařízení Jabra BT 200 je designově i funkčně zcela shodná. Úplně jiný je ovšem nabíjecí adaptér sluchátka.

Z nabíjecí kolébky je vyveden kabel ukončený 2,5 mm jackem. Proč asi? Tušíte správně, v adaptéru je umístěn čip Bluetooth a sluchátko komunikuje přímo s adaptérem, který je zapojen do běžného výstupu handsfree. Jack lze zasunout do redukce, s jejíž pomocí adaptér zapojíte i do systémového konektoru vyšších Nokií . A jsme u nejzajímavější informace: Bluetooth sluchátko můžete použít pro telefony, které Bluetooth nemají – konkrétně se jedná o Nokie 3310, 3330, 3410, 3510, 5110, 5210, 5510, 6150, 6210, 6250, 6510, 7110, 7650, 8210, 8310, 8850, 8890. Jabra se pro vaší Nokii může stát pomocníkem, který mobil naučí Bluetooth. A to dokonce u modelu, který Bluetooth umí, ale s bezdrátovými sluchátky má problémy (Nokia 7650).

Zvláštní tlačítko

Adaptér či modul Bluetooth se chová stejně, jako Bluetooth v mobilu. Nejprve je třeba ho se sluchátkem zpárovat. Ovládání modulu je poněkud zvláštní: na boku vedle modré diody a vstupu pro nabíjení je malý otvor. Pod ním je skryto ovládací tlačítko. Modul ovládáte tenkým plastovým bodcem, který se prostrčí oním malým otvorem. Párování probíhá vcelku klasicky – šest vteřin podržíte tlačítko v adaptéru (dioda začne svítit), šest vteřin podržíte hlavní ovládací tlačítko na sluchátku. Zařízení se najdou a rozpoznají, samozřejmě se nezadává žádný kód, a diody se rozblikají. Při párování musí být přístroje odděleny (sluchátko nesmí být v zasunuto v adaptéru). Toto skryté tlačítko se používá pro vypínání modulu (velmi krátkým stisknutím ovládacího tlačítka), naštěstí to není jediný způsob: modul se vypne zasunutím sluchátkové části do adaptéru (drobný bodec tedy nemusíte nosit s sebou). Pokud je do modulu zapojena nabíječka, v této poloze se sluchátko také nabíjí.

Toto univerzální sluchátko s Bluetooth je určeno skutečně jenom pro Nokie (čtyřpólový jack). Pro ostatní značky máme dobrou zprávu: Jabra vyrábí a bude u nás prodávat také sady pro ostatní značky mobilů, pro „non-Bluetooth non-Nokie“ (s třípólovým jackem). Tuto sadu pro Nokie jsme bez problémů zprovoznili na Nokii 3310, 5510, přes redukci na Nokii 6210. Je možné, že by se dala snadno vyrobit redukce ze čtyřpólového jacku na třípolový, pravděpodobně by pak nefungovalo přijímání hovorů prostřednictvím sluchátka. Přiznejme si ovšem, že používání redukcí je těžkopádné, často se vyskytnou mechanické problémy.

Sluchátko je samozřejmě použitelné i bez adaptéru, tedy spojí se s Bluetooth čipem, který je přímo v mobilu. Mohli jsme objektivně porovnat kvalitu zvuku – ten samý kus použitý s adaptérem na mobilu bez Bluetooth a na mobilu s Bluetooth. Zvuk je v případě použití adaptéru zastřenější, hlas slyšíte jakoby z dálky. Pomůže zesílení zvuku (přímo na sluchátku), kvalita je přesto o něco horší.

Bylo by skvělé, kdyby se adaptér s Bluetooth pároval i se sluchátky jiného výrobce. Bohužel to nejde. Samozřejmě nelze adaptér využít pro datové přenosy.

Přijímání hovorů, hlasové vytáčení

Tyto funkce jsou velmi důležité, bez nich není bezdrátové sluchátko plnohodnotné. Zprvu jsme se domnívali, že právě toto je největší nedostatek univerzální Jabry BT 200. Není, i když aktivování funkce přijímání hovorů je opět poněkud těžkopádné. Sluchátko musíte zasunout do adaptéru a stisknout ovládací tlačítko na adaptéru na deset vteřin. Poté dioda čtyřikrát dlouze blikne, což znamená, že je aktivována funkce zvedání hovorů a funkce hlasového vytáčení. Deaktivace probíhá stejným způsobem, dioda blikne pětkrát. Jedinou nevýhodou zůstává ukončování hovoru. Sluchátko se od adaptéru neodpojí automaticky, stiskem ovládacího tlačítka na sluchátku jej musíte odpojit manuálně.

Přijímání a ukončování hovorů fungovalo na Nokii 6210 a 7650, na první z nich fungovalo i hlasové vytáčení.

Nabíjení a výdrž baterie

Li-pol baterie v obou kusech sady se nabíjejí dvě hodiny a také jejich pohotovostní doba a doba hovoru je podle údajů výrobce shodná: 96 hodin, respektive tři hodiny. Adaptér je však zatěžován o něco méně, měl by vydržet o něco déle. Konkrétní hodnoty baterií v obou částech sady se nám ale nepodařilo zjistit.

Cena

Univerzální Bluetooth sady Jabra BT 200 Freespeak budou stát stejně jako zmíněné sady pro ostatní značky: doporučená koncová cena je 4880 Kč včetně DPH. Toto řešení je dobré například pro firmy, kde mají zaměstnanci různé typy mobilů bez Bluetooth a občas by se někomu hodilo používat bezdrátové sluchátko. Ocení ho také nedočkavci, kteří prahnou po bezdrátovém sluchátku, ale z nejrůznějších důvodů se jim nechce kupovat nový mobil s Bluetooth. Ostatně: až si ho koupí, budou moct své sluchátko používat dál, pouze bez adaptéru.

Za zapůjčení děkujeme firmě GN Netcom.