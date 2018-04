Český maximobil umí nový kousek. Umí zavolat z náramku

Stolní mobil, který dobyl svět První stolní telefon, který se nezapojuje do telefonní zásuvky, ale v útrobách ukrývá slot pro SIM kartu, představila jablonecká společnost již v roce 2005. Kvůli nelichotivému designu se modelu GDP-02 přezdívalo "záchodové prkénko". I přesto s ním firma zaznamenala obrovský úspěch, a to především v okolních státech. Pro tamní operátory se stal tento stolní mobil cestou, jak zaútočit na pevné linky. Omlazení se dočkal až v roce 2007, kdy byl na trh uveden novější GDP-04. Jeho vzhled výrobce svěřil již do rukou designerů.