„Já bych křičel, já bych brečel“ aneb Nejvtipnější hlášky z infolinek operátorů

Na přelomu roku jsme pro vás připravili ve spolupráci s operátory ty nejlepší hlášky z jejich infolinek. Po vydání článku se objevilo v diskusním fóru a v našich e-mailových schránkách několik dalších hlášek.

Všem přispěvovatelům tímto děkujeme za jejich snahu a z příspěvků jsme vybrali ty nejlepší. Opět připomínáme článek, který popisuje těžký život operátorů na infolince a i relativní vzácnost těchto vtipných rozhovorů, kterých lidí v Call Centrech za den mnoho nezažijí. - čtěte Práce asistenta infolinky je těžší než práce kosmonauta

Zákazník: Já bych křičel, já bych brečel, ale ani na jedno už nemám sílu. Už jenom volám.

Operátor: Tak teda jsme domluveni, přijede za Vámi náš kurýr a domluvíte se s ním, kde, kdy, jak, co a za kolik.

Operátor: Do jména zadejte O2.

Zákazník: Ó mám dát malé nebo velké?

Operátor: Dejte velké, my jsme velká společnost.

Zákazník: Máte nějaký speciální tarif pro tchýně?

Operátor: Ne, ale taky bych ho uvítala.

Zákazník: Já vám to hlásil už přede dvěma hodinama a nikdo se neozval! Chci to zrušit!

Operátor: Pane Nováku, nebudeme to dramatizovat…

Operátor zákazníkovi vysvětluje poplatky na faktuře a zákazník konečně pochopí se slovy: Jé, já jsem ale vůl.

Operátor: Hmmm... Teda ne, pane.

Operátor: Mohu vám ještě s něčím jiným pomoci?

Zákazník: No... potřeboval bych vyčistit zuby....

Operátor: A ten internet a digitální televizi chcete zřídit na tu linku z které voláte?

Zákazník: Jistě.

Operátor: A máte v té telefonní budce, z které voláte, televizní přijímač a počítač?

Operátor: Dobrý den, mohu vám nabídnout naše skvělé tarify T-Mobile?

Zákazník: No, nemůžete, protože jestli jste si toho nevšimli, tak mi voláte na Vodafona a u nás není na tu vaši skvělou síť signál. Takže doporučuji nejdřív natáhnout dráty k telefonu a pak něco nabízet.

Zákazník: Helejte se! To už jste asi pátej s kym mluvim! Já už to celý znova opakovat nebudu! To si tam pořešte!

Operátor: Mohl byste mi to zopakovat?

Operátor: Takže jste připojen, to jsem rád. Vám to nefungovalo, protože jste měl nastaveno všechno co šlo úplně špatně, plus ještě něco co snad ani nešlo.

Operátor: A pak zmáčknete hvězdičku...

Zákazník: Tady žádná hvězdička není!!!

Operátor: Dole na klávesnici vedle nuly.

Zákazník: Jo vy myslíte tu sněhovou vločku?

Operátor osloví zákazníka jménem (jmenuje se Sígr): Dobře, pane Sígře...

Zákazník: Ják Sígře, vole, snad Sígre, ne?!

Zákazník: ...ten internet zase nefunguje, píše to nějaký blbiny....

Operátor: No a co máte na monitoru??"

Zákazník: Plyšovýho pejska!

Operátor: Myslím dole, co tam máte napsáno?

Zákazník: mmm… jo… Sony!!!



Operátor: Co se týká toho připojení, vy jste už ve vlastnostech?

Zákazník: Co se týká toho připojení, tak jsem už tejden v řiti!