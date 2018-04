Izraelská armáda zabavila před invazí vojákům mobily

Důvodem byla snaha o to, aby nadcházející útok zůstal v tajnosti a nevyzradil jej únik informací či monitorování mobilních signálů. Úřad vojenského cenzora také zakázal zveřejnit sdělovacím prostředkům informaci o začátku invaze až do doby dvou hodin po jejím zahájení, uvedla agentura AFP s odvoláním na oficiálního činitele, který si nepřál být jmenován.

Ke krokům matoucím nepřítele se izraelské úřady uchýlily také před zahájením náletů na pásmo Gazy 27. prosince. Armáda mimo jiné poslala některé vojáky domů na víkend a vláda vydala falešnou informaci o chystaném zasedání kabinetu. Izraelská armáda využila také lsti, aby zmátla ozbrojence v pásmu Gazy, které je pod kontrolou radikálního hnutí Hamas. V jednom případě poslala desítky jednotek na jiná místa podél hranice s Gazou.

Už desetidenní násilí v Gaze si podle palestinských zdravotníků vyžádalo přes 500 mrtvých. Izraelské dělostřelectvo převzalo kontrolu hlavních silnic, pásmem duní výbuchy a postupující izraelští vojáci se dostávají do přestřelek s bojovníky Hamasu, kteří odpalují nálože nastražené u cest.

Izraelský ministr obrany Ehud Barak prohlásil, že Izrael svou operaci rozvine do takové šíře, "jak jen bude nutné". "Tato operace nebude snadná a nebude jednoduchá," řekl. "Tato operace bude rozšířena a zintenzivněna do té míry, do jaké to bude nutné. Válka není piknik." Hamas židovský stát varoval, že se Gaza stane "hrobem" izraelských vojáků.