Izrael varuje telefonicky civilisty v Gaze před bombardováním

Civilisté žijící v pásmu Gazy jsou podle listu The Australian již od soboty telefonicky informováni o možném bombardování jejich domů. V průběhu hovoru jsou vyzváni, aby se svou rodinou opustili dům a ukryli se na jiném místě.



Volající se podle informací listu nepředstavují. Prozradí o sobě údajně jen to, že jsou z Izraelských obranných sil a o cílech leteckých útoků mají podrobné informace. Nahrávka, která je Palestincům do telefonu puštěna, je pro srozumitelnost v arabštině.

Že by Izrael záměrně informoval Palestince o možných útocích, sám židovský stát oficiálně nepotvrdil. Pokud by však chtěl udělat vše pro to, aby minimalizoval počet civilních obětí, je telefon dobrým prostředkem. Můžeme totiž předpokládat, že izraelská tajná služba má k dispozici poměrně aktuální seznam čísel mobilních telefonů i pevných linek v pásmu Gazy.

Mobilní telefony se v rámci válečných konfliktů posledních let ukázaly jako velmi vhodný komunikační prostředek. Novináři největších zpravodajských agentur a médií ho používají k publikování nejnovějších fotografií a reportáží celému světu, obyvatelé ke komunikaci se svými nejbližšími a armády k informování veřejnosti. Mobilní vysílače se tak v konfliktních oblastech stávají detailně střeženými objekty.



Izraelské letecké útoky si v pásmu Gazy vyžádaly doposud téměř 400 životů, převážně palestinských ozbrojenců. Jelikož je toto území jedním z nejhustěji osídlených míst na světě, je vojenský útok na jakékoliv zdejší místo bez vedlejších následků prakticky nemožný.

Izrael k podobné metodě přistoupil i v minulosti



Konflikt v pásmu Gazy není zdaleka prvním, kdy Izrael přistupuje k informování veřejnosti pomocí mobilních telefonů. Obyvatelé jižní části Libanonu údajně před půl rokem na své mobily dostávali varovné hlasové zprávy. V nich byli vyzýváni, aby se obrátili proti hnutí Hizballáh.

Podobným způsobem bojovali Izraelci i během Druhé libanonské války v roce 2006. Tehdy vojáci v některých částech Libanonu dokonce vyřadili mobilní sítě zcela z provozu.