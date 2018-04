Apple chce prodat měsíčně až 5 milionů iWatch. Představí je v říjnu

Do chytrých hodinek, pro něž se již vžilo označení iWatch, vkládá Apple zřejmě vysoké naděje. Podle informací portálu 9to5mac totiž americká společnost podle nejmenovaného průmyslového zdroje počítá s přibližně třemi až pěti miliony prodaných kusů měsíčně. Takovými prodejními čísly by přitom překonala loňské celosvětové prodeje klasických náramkových hodinek.

Přesvědčení o vysokých prodejích se patrně opírá o již uzavřená partnerství Applu s předními nemocnicemi, jako jsou například Mayo Clinic a Cleveland Clinic. Informuje o tom portál Nikkei Asian Review. Aktuálně představený systém iOS 8, který budou používat i chytré hodinky, totiž bude obsahovat i biometrické funkce.

Apple tak očekává, že v případě propojení se zdravotnickými aplikacemi třetích stran by díky chytrým hodinkám mohli lékaři získávat informace o zdravotním stavu pacientů. A to například včetně údajů o hladině cukru v krvi, jejím okysličení, krevním tlaku, srdeční frekvenci či spánkovém cyklu.

Tato data by tak mohla při současném splnění požadavků na nakládání s osobními údaji umožnit spolupráci řady společností, jako jsou zdravotnická zařízení, pojišťovny a jiné preventivní služby. Podle obeznámených zdrojů se měl Apple na vzájemné integraci služeb kromě dohodnout již i se společností Nike.

Nejnovější spekulace naznačují, že by hodinky měly používat zakřivený dotykový OLED displej. V takovém případě je nepravděpodobné, že by byl zároveň kulatý, jak naznačuje jedna z dřívějších spekulací. Avšak to neznamená, že je to nemožné. Apple na vývoji iWatch stále pracuje a jejich vzhled i jakékoli konkrétní specifikace úspěšně tají.

Otazník stále visí i nad avizovaným dvojím provedením. Podle dřívějších spekulací by totiž Apple nemusel na trh uvést unisex produkt, ale připravit jak dámské, tak pánské provedení (více zde). Podle jiné by se měly dvě verze hodinek odlišovat výbavou a cenou. Zatímco levnější by používaly 1,3" displej, u dražších by jej nahradil 1,5" flexibilní displej (více zde).

Jedno je však téměř jisté. Ani tento produkt Applu nebude cenou mířit na low-endový segment trhu. S největší pravděpodobností totiž půjde opět o prémiový produkt, což se odrazí i v prodejní ceně. Ta by mohla být oproti konkurenci až šestkrát vyšší. To by signalizovalo cenu mezi 10 až 20 tisíci korun, což se však zdá být opravdu hodně.