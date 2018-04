Apple iWatch „dostanou hodinářskou velmoc Švýcarsko do problémů“

Chytré hodinky zažívají nebývalý rozmach, a to přesto, že zájem o ně je prozatím spíš chladný. Ale roste a téměř každý výrobce nechce ponechat nic náhodě. Na ty nejočekávanější od Applu se ale stále čeká. A čekat asi ještě chvíli bude.

Podle severu The Wall Street Journal budou nové hodinky od Applu, které by měly nést očekávané označení iWatch, existovat ve dvou verzích a budou mít zakulacený displej. Tedy nic extra oproti současné konkurenci. Ovšem Apple má s hodinkami velké plány na poli plateb.

iWatch mají být vedle sportovních a zdravotních funkcí vybaveny technologií NFC, kterou Apple již několik let ignoruje. A právě technologie NFC umožní mobilní platební systém. NFC podle všeho dostanou i nové iPhony 6, které se představí 9. září. Ve stejnou dobu by mohly být představeny i iWatch. Ovšem do prodeje půjdou podle všeho až příští rok.

Apple tak využije své hodinky k něčemu, co zatím ostatní výrobci opomíjejí. Samotná mobilní platba pomocí smartphonů vybavených technologií NFC zatím nijak velkého rozšíření nedosáhla. Podle analytiků má právě Apple přinést změnu.

Další novou informací o iWatch je potvrzená podpora aplikací třetích stran a vestavěný obchod s aplikacemi a hrami App Store. Podle serveru 9to5.mac už vybraní velcí vývojáři dostali SDK k novým hodinkám, tedy nástroje na tvorbu aplikací. Mezi vybranými vývojáři prý nechybí například Facebook.

Jakou váhu dává Apple svým hodinkám, ukazuje citace zveřejněná serverem The New York Post. Podle šéfa designového vývoje americké společnosti Jonathana Iva „Bude mít Švýcarsko problém“. Tím odkazoval na to, že až iWatch přijdou na trh, tak se tradiční hodinářská země musí obávat.

Trh s chytrými hodinkami je ale prozatím malý. I když se čeká nárůst prodejů, tak podle analytické agentury ABI Research se v prvním pololetí letošního roku prodalo jen okolo 2,9 milionu chytrých hodinek a náramků. To je přibližně pouhé jedno procento v porovnání s 300 miliony prodaných smartphonů ve stejném období. Ovšem se stále větší nabídkou se může situace změnit, a to zejména díky Applu.