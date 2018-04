Iva Taťounová opouští post tiskové mluvčí EuroTelu

Podle dnešních informací dochází ve společnosti EuroTel k výrazné personální změně. Post tiskové mluvčí opouští dosavadní tisková mluvčí společnosti EuroTelu paní Iva Taťounová, která v této funkci působila pět let.

Tuto informaci nám dnes potvrdil zástupce generálního ředitele Alexander Winkler, který zároveň přebírá zodpovědnost za corporate image strategy do doby, než EuroTel rozhodne, jak bude svoji corporate strategii nadále globálně řešit.

Kromě této změny také EuroTel mění public relations agenturu - po agentuře Impact a Negreli se EuroTel dostává k PR McCann, dceřince McCann-Erickson Prague.

Co je důvodem této změny? Sama Iva Taťounová říká: "Dostala jsem další zajímavé nabídky a ostatně změna je život."

Ze strany EuroTelu je také možný zájem o celkovou změnu image, EuroTel je již delší dobu pod palbou kritiky za vůči svému konkurentu málo zřetelnou image zaměřenou i do normálních vrstev populace. Nyní bude velmi záležet na tom, kam se EuroTel rozhodně směřovat svoji corporate strategii - v předvečer nástupu třetího operátora na trh je to velmi příhodné pozastavení se nad vlastním směřováním. Jaké toto zastavení bude? To uvidíme.