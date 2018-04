iTunes Motorolu E790 lze udělat z modelu E398

Na diskusním fóru Howardforums je zveřejněna informace, že Motorola E790 s podporou iTunes není nic jiného, než dobře známý model E398 s jinou verzí firmwaru. O tom se spekulovalo již dříve, novinka totiž vypadá jako model E398, jen se bude dodávat pouze v perleťově bílé variantě.

Motorola E790 je mobil s podporou iTunes, který zatím výrobce nepředstavil, ale neoficiálně se o něm ví již velmi dlouho. Z dostupných informací a fotografií je zřejmé, že je to jen mírně upravená Motorola E398, první mobil pro sítě GSM se stereofonními reproduktory. Ten je dobře znám i u nás, navíc dnes jej lze pořídit za necelých 6 000 Kč, což je s ohledem na jeho výbavu velmi dobrá cena.

Podle informací ze serveru Howardforums nový firmware z modelu E790 přidá do běžné Motoroly E398 i funkci tlačítka pro přístup do přehrávače. To ale bude platit jen v případě verze s tlačítkem pro přístup na web operátora, kterou u nás měla Motorola E398 ve verzi pro T-Mobile. Běžná varianta určená pro volný prodej tuto klávesu nemá.

Menu přehrávače Motoroly E790 je velmi přehledné a rychlé, výhodou je pak pohodlná synchronizace písniček s osobním počítačem, tak jak ji znají majitelé přehrávačů iPod.

Nový firmware samozřejmě není oficiálně dostupný a je velmi málo pravděpodobné, že i někdy bude, aby jej bylo možné legálně nahrávat do Motoroly E398. Možné to ale je.

Další informace o Motorole E790 najdete v tomto článku.