ITU upouští od jednotného standardu pro síť 3G

Mezinárodní telekomunikační úřad (ITU) upouští od jednotného standardu pro mobilní síť třetí generace. V tomto duchu se nesou informace z pátečního radio komunikačního mítinku.

Setkání proběhlo ve Fortaleze v Brazílii a jeho cílem bylo ustanovit specifikace pro IMT 2000 - návrh ITU pro 3G systémy - a rozhodnutí dlouhotrvajícího sporu mezi Qualcommem a Ericssonem. Oba tyto cíle zůstaly nevyřešeny. Standard pro 3G byl vyřešen kompromisem. Jsou zde 3 standardy - CDMA2000, podporovaná severoamerickými poskytovateli vedenými Qualcommem, wideband-CDMA, podporována Evropskými výrobci GSM zařízení a TDMA podporovaném společnostmi, mezi které patří například Universal Wireless Communications Consortium (UWCC). Tímto se vrací odpovědnost za vytvoření standardu zpět do rukou výrobců.

UWCC očekává, že se jejich TDMA stane vítězem a tudíž i rozšířeným standardem pro IMT-2000. I další pozorovatelé tvrdí, že TDMA má větší šance k prosazení se před ostatními alternativami.

Gregory Wiliams, předseda UWCC a vice prezident SBC Communications Inc, prohlásil, že výsledky z Brazílie zatím naznačují větší šance pro TDMA a pro operátory a zákazníky, kteří chtějí mít šanci výběru mezi více 3G standardy.

Analytici tvrdí, že více standardů je výhoda, která vyvažuje ztrátu globálního standardu, který by zajistil stejnou funkčnost po celém světě. Pokud by sítě nebyly lehce rozšiřitelné, pak by jejich upgrade trval moc dlouho nebo by byl moc drahý, prohlásil Analysis Wright.