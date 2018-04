iTODO - další tablet s WinCE

Informaci o novém modelu od firmy Samsung přinesly včera některé internetové servery (PDABuzz, PDATweaks, odkud jsme převzali i obrázek). Jeho parametry :

Samsung iTODO S-150 je tablet s

Displej: 16-bit reflektivní TFT displej a rozlišením 800x480 pixelů

Paměť: 32 MB ROM typu flash, 64 MB RAM

Procesor: StrongARM 1110 - 206 MHz

Rozměry a váha: 155x91x15 mm, 240gramů

OS: Windows CE 3.0

Interface: 2 USB, VGA výstup

Baterie: Li-Ion 1500 mAh

Další: zabudovaný telefon CDMA2000 1X s rychlostí přenosu dat až 144Kbps



Samsung připravuje rovněž několik USB rozšíření - jako například GPS modul, či fotoaparát - viz přiložený obrázek.

Náš komentář :

Famózně vyhlížejí zejména údaje o rozměrech a váze v protikladu k neuvěřitelnému rozlišení modelu 800x480 pixelů. iToDo není obvyklý "půl až jednokilový" tablet, jeho rozměry nejsou až tolik vzdálené běžnému handheldu.

Otázkou zůstává výdrž Li-Ion baterií - 800x480- to je pětkrát víc pixelů, než nabízejí běžné handheldy a to se musí na spotřebě jistě projevit. Otázkou vůbec zůstává, zda má 800 pixelů vůbec na takovémto malém handeldu význam, ale to už je zcela jiná debata ...

Vývoj tohoto zajímavého modelu budeme dále sledovat - zajímá nás, pochopitelně, jeho dostupnost a cena ...