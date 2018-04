Italský Telecom převezme mobilní divizi TIM za 21 miliard eur

Obě firmy dnes potvrdily, že do závěrečného termínu koncem týdne přihlásili akcionáři do výkupu nabízeného Telecomem 2,64 miliardy běžných akcií, tedy více, než Telecom potřeboval. Do prodeje však poslali jen 6,4 procenta takzvaných úsporových akcií, protože tržní hodnota těchto akcií bez hlasovacích práv a s vyššími dividendami nedávno stoupla nad nabízenou cenu.

Telecom Italia dnes uvedl, že úsporové akcie v počtu asi osmi milionů hodlá i nadále vykoupit. Firma předtím sdělila, že by mohla hotovostní nabídku přehodnotit, kdyby se nepodařilo získat v každé z kategorií dvě třetiny cílového množství.

Telecom počátkem prosince nabídl menšinovým akcionářům, kteří drží 44 procent TIM, že koupí nejméně dvě třetiny jejich akcií v hotovosti po 5,60 eura. Ve druhé fázi převzetí nabídne Telecom výměnu akcií v poměru 1,73 své akcie za každou běžnou akcie TIM a 2,36 své úsporové akcie za každou obdobnou akcii mobilní pobočky.

Skupina Telecom Italia měla složitou řetězovou strukturu vlastnictví od roku 2001, kdy ji převzala společnost Olivetti. V roce 2003 Telecom k nelibosti investorů s těžce zadluženou mateřskou firmou fúzoval.

Nynější převzetí TIM akciový trh přivítal. Od počátku prosince, kdy byla transakce oznámena, stouply akcie Telecomu o zhruba sedm procent. Akcionáři Telecomu a TIM by měli schválit transakci na počátku dubna. Celá fúze by měla být završena do

konce června.