Italský operátor TIM by měl nabídnout 3G iPhone bez exkluzivity

O tom, že by italský operátor TIM měl nabídnout iPhone, jsme již jednou informovali. V kódech stávajícího firmware 1.1.4 se totiž o tomto operátorovi objevila zmínka. Nyní italský deník La Repubblica zveřejnil, že se Italové iPhonu opravdu dočkají, ale ne současného, nýbrž nové připravované 3G verze.

Zajímavá je informace, že operátor TIM nebude mít na iPhone exkluzivitu. Operátor TIM by také neměl Apple splácet podíl ze samotného používání iPhonu, jak je to u stávajících kontraktů. To by mohlo znamenat, že by TIM prodával iPhony odblokované.

O možné změně strategie prodeje iPhonu jsme psali již včera. Nezbývá než doufat, že se 3G iPhone objeví i ve volném prodeji.