Džíny Steve Jobs už mají, plánují mobily. Apple proti tomu nic nezmůže

Vizionář, spoluzakladatel a někdejší šéf Applu si potrpěl na neformální outfit, kdy černému roláku nejčastěji sekundovaly modré rifle, a to i během pověstných keynote, tedy představení nových produktů Apple. Tohoto si povšimli i italští sourozenci Vincenzo a Giacomo Barbato, kteří se se jménem Steva Jobse rozhodli prorazit v oděvním průmyslu. Založili stejnojmennou společnost a krátce nato byla na světě první kolekce oblečení.

Bratři Barbatovi totiž zjistili, že kalifornský gigant proslulý mimo jiné i rozsáhlým patentovým portfoliem, si nikdy neregistroval jméno spoluzakladatele a svého někdejšího dlouholetého šéfa jako ochrannou známku. Psal se rok 2012 a sourozenci již měli zkušenost s návrhem a výrobou oblečení pro jiné značky, chtěli se ovšem osamostatnit, založit vlastní společnost. Pro tyto účely si tak název Steve Jobs zaregistrovali v Evropě jako ochrannou známku.

Krátce nato Apple podal stížnost Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Vleklý spor nakonec skončil vítězem italských podnikatelů, kteří tak mohou používat jak jméno Steve Jobs, tak i logo s písmenem J s výřezem, které se dle Applu viditelně inspirovalo proslulým vykousnutým jablkem.

Soud námitce Applu nevyhověl s poměrně logickým zdůvodněním, že ačkoli se může zdát, že je písmeno J vykousnuté, písmeno na rozdíl od ovoce vykousnout nelze, čemuž nelze odporovat.

Soudní spor podle vyjádření italských podnikatelů skončil již v roce 2014, nyní se ovšem o případu začíná znovu mluvit. Vyšlo totiž najevo, že si dvojice název Steve Jobs zaregistrovala jako ochrannou známku po celém světě.

Steve Jobs Inc. kromě džínů produkuje i trička, kabelky a nejrůznější doplňky. Některé nesou známé citáty samotného Jobse, např. „Neztrácejte čas žitím života někoho jiného. Zůstaňte hladoví. Zůstaňte blázniví“ nebo „Musíte v něco věřit: instinkt, osud, život, karmu, cokoliv.“

Do budoucna se ovšem bratři Barbatovi chtějí prosadit i na poli elektroniky, není tak vyloučeno, že se setkáme s androidím telefonem s logem Steve Jobs. Podnikatelé však ubezpečují, že budou nadále respektovat jméno zakladatele Applu a nikdy nevyrobí nic, co by nízkou kvalitou uráželo jeho památku.

Prohry Applu ve sporech o ochrannou známku

Neúspěšný spor s italskými bratry není jedinou prohrou Applu mimo USA v souvislosti s ochrannou známkou. Připomeňme, že v květnu 2016 firma prohrála spor s čínskou společností Xintong Tiandi o název IPHONE, ta tímto názvem opatřuje kabelky, obaly na smartphony a další koženou galanterii (více viz Takhle se to dělá v Číně. Známku iPhone má výrobce kabelek, nikoliv Apple).

Neslavně dopadl také spor se společností Shenzhen Proview Technology ohledně ochranné známky iPad. Apple sice za užívání tohoto názvu společnosti v roce 2009 zaplatil 55 tisíc dolarů (podle průměrného ročního kurzu v roce 2009 tedy více než 1 milion korun), ovšem součástí dohody podle verdiktu soudu nebyl souhlas název používat také na území Číny. Spor nakonec skončil dohodou a Apple firmě zaplatil 60 milionů dolarů (zhruba 1,2 miliardy korun), přitom původní požadavek byl prý mnohem vyšší (více viz článek kolegů z Technetu: Za značku iPad zaplatí Apple čínské firmě přes miliardu).