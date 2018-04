Irsko chce zdanit SMS zprávy

Strana zelených původně navrhovala a počítala s modelem, který by do státní kasy přinesl 1,4 miliardy eur. Střízlivější varianta, se kterou přišla strana později, by prý znamenala přínos 146 milionů eur. Irský telekomunikační regulátor ale tvrdí, že takové výše by příjmy stejně nedosáhly.

Daň je totiž navrhována ve výši 1 eurocent za zprávu, což při průměrném denním množství 25 milionů odeslaných zpráv dává za celý rok příjem jen něco přes 90 milionů eur, tedy asi 2,4 miliardy korun. To je částka, která představuje v irském státním rozpočtu naprosto směšnou sumu. Jeho běžné příjmy jsou totiž zhruba tak vysoké jako příjmy státního rozpočtu České republiky, tedy něco přes 1,1 bilionu českých korun (asi 43,5 miliardy eur). Irsko má přitom oproti Česku méně než polovinu obyvatel.

Proti nápadu zdanit SMS zprávy se samozřejmě bouří irští mobilní operátoři. Nechápou, proč by měla být zrovna na zprávy uvalena speciální spotřební daň, která je jinak běžná u alkoholu, tabáku nebo energetických surovin. Zprávy a ostatní služby mobilních operátorů jsou v Irsku zdaněny DPH ve výši 21,5 procenta.

Irský návrh zatím nemá ve světě výraznější ohlasy. Vlády mnoha států ale v současné finanční krizi hledají zdroje příjmů, které by pomohly snížit schodky rozpočtu nebo by umožnily napumpovat víc peněz do skomírajících ekonomik. Byznys telekomunikačních operátorů přitom patří mezi ty oblasti, které zatím krize zasáhla podstatně méně než jiné obory.