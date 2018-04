IrSimple - infraport vstává z mrtvých

Infraport (IrDA) je ve srovnání s Bluetooth pamětníkem a svými parametry v současné podobě nemůže příliš konkurovat. Bezdrátový přenos dat dokáže zrealizovat na vzdálenost okolo třiceti centimetrů. S oběma koncovými body se navíc nesmí pohybovat a rychlost ani tak většinou nepřekročí 115 kbps. V době 2Mpix fotoaparátů a MP3 v mobilech jsou rychlosti tohoto řádu použitelné snad jen na přeposílání vizitek.

Rádiová technologie Bluetooth přitom běžně pracuje na vzdálenost okolo 10 metrů. Není nutná přímá viditelnost obou zařízení a mezi mobily přijdou co nevidět do módy i vícekanálové systémy. Nevýhodou Bluetooth je z uživatelského pohledu hlavně větší spotřeba energie a složitější párování.

Po IrDA přichází IrSimple

Společnosti ITX Globaledge Corporation, NTT DoCoMo, Sharp Co. a univerzita Waseda se nechaly slyšet, že společně vyvinuly nový vysokorychlostní standard IrSimple. Organizace Infrared Data Association (IrDA), která vývoj infračervených rozhraní zaštiťuje, se navíc rozhodla adoptovat IrSimple jako oficiální standard.

Vylepšením stávajících protokolů se podařilo výrazně navýšit rychlost. V tiskové zprávě slibuje technologie IrSimple přenosové rychlosti na hranici 16 Mbps a ve vývoji je údajně i 100 Mbps varianta. Nespornou výhodou je zpětná kompatibilita se starším standardem. Asociace IrDA uvádí, že na trhu je dnes 750 miliónů mobilů vybavených infraportem, což představuje solidní odrazovou základnu. Došlo také ke zkrácení doby, kdy se vysílač s přijímačem páruje.

Rychlejší než Bluetooth

Specifikace je nyní přístupná členům asociace a brzy by měla být oficiálně zveřejněna. Autoři IrSimple si od něj slibují, že by mohl sloužit například při promítání fotografií z mobilu rovnou na televizi, popř. pro přenos fotek u stále oblíbenějších fotokiosků. S pětinásobnou rychlostí, než jakou nabídne nejnovější specifikace Bluetooth 2.0 s EDR by mohl IrSimple rychle nahradit Bluetooh všude tam, kde slouží pro přenosy větších objemů dat na krátkou vzdálenost.