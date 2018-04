iRiver připravuje svůj první mobil: kopii iPhonu s Linuxem

Jak je vidět, iPhone nedá konkurenci spát ani půl roku od uvedení na trh. Výrobce přenosných hudebních přehrávačů iRiver totiž připravuje svůj první mobilní telefon a jako vzor si vybral právě populární iPhone. Na veletrhu CES iRiver představil prototyp svého prvního mobilu.

Po společnosti Meizu se jedná již o druhého výrobce MP3 přehrávačů, který připravuje vlastní kopii iPhonu. Jestliže Meizu vsadilo na operační systém Windows CE, první mobil od iRiver bude mít operační systém postavený na Linuxu.

Kompaktní mobil se ovládá přes třípalcový dotykový displej s rozlišením 480 x 272 obrazových bodů. Klasická hardwarová tlačítka přístroj postrádá. Uživatelské prostředí je nápadně podobné právě iPhonu. K ovládání se nepoužívá dotykové pero, ale pouze prsty. Multi-touch ale pravděpodobně podporován není.

Prototyp nepostrádá fotoaparát, který by měl mít rozlišení dva megapixely. Nechybí všechny běžné funkce včetně Bluetooth. Výhodou oproti iPhonu je vestavěná GPS navigace. Chybět by nemělo bezdrátové připojení na internet přes wi-fi.

Telefon by měl podporovat sítě třetí generace UMTS. Hudební přehrávač nabídne přístup do internetového obchodu Rhapsody. Prototyp dále nabízí mobilní televizi a Adobe Flash přehrávač. Vestavěná paměť nabídne kapacitu 4 GB.

iRiver by měl svůj první mobil představit do konce letošního roku. Tato napodobenina iPhonu se bude prodávat neblokovaná. Jako první by se měl začít iRiver mobil prodávat v Evropě.