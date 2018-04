Iriduim: kde, za kolik a jak?

Jistě si vzpomínáte na velký humbuk kolem projektu Iridium a kolem toho, když jak EuroTel, tak RadioMobil zavedli zapůjčení Iridia do svých služeb zákazníkům a dokonce včetně roamingu. Ovšem málokdo doposud věděl, vlastně skoro nikdo, kdeže se nechá v čechách zakoupit aktivace v systému Iridium.

Jeden z mála distributorů Iridia, který vám i službu aktivuje je společnost Febra, s jejíž pomocí mohl vzniknout tento článek. Zprvu se podíváme, trošku na společnost samotnou a hned na to se pustíme do informací o prodeji, zapůjčení a tarifikaci této satelitní telefonie.

Společnost přišla na náš trh v roce 1992 jako společnost s ručením omezeným za účasti dvou společníků Dnes má pouze jednoho majitele a zároveň jednatele kterým je Ing.Michael Sedláček.

V roce 1995 se společnost Febra stala dealerem společnost EuroTel Praha pro síť NMT. Rozhodující zlom v další orientaci společnosti nastal v říjnu 1996, kdy se společnost zařadila mezi 10 nejlepších dealerů EuroTel Praha. V r.1998 v celoročním hodnocení EuroTel, byla Febra vyhodnocena mezi deseti největšími distributory v rámci celé ČR.

To by bylo velmi stručné představení společnosti Febra, s.r.o. a nyní přejděme k jejím novým službám. Mezi ně se řadí nyní i prodej mobilních telefonů do satelitní sítě iridium a prodej aktivací v systému iridium.

Co je ale IRIDIUM?

IRIDIUMCommunicatonje první společnost operující s globálně mobilní sítí. Iridium je systém, který povoluje spojení z kteréhokoli místa na zemi pomocí telefonů a pagerů.

Společnost Febra má velmi dobré zkušenosti s prodejem satelitních telefonů MOBIQ, které pracují v síti Inmarsat. Satelitní systém Inmarsat měl však oproti síti Iridium omezené spojení. Systém Iridium poskytuje skutečně globální spojení a garantuje 100% pokrytí po celé zeměkouli.

IRIDIUM – k dosažení po celém světě

Síť satelitního telefonního systému IRIDIUM se skládá z 66 nízkoorbitálních satelitů na oběžných drahách kolem země.

66 družic, každá o hmotnsti o hmotnosti okolo 700 kg, cestuje po oběžných drahách ve výšce cca 780 km nad zemským povrchem. Přenášejí signál do 11 na zemi umístěných stanic rozložených na 4 kontinentech.

Komunikace v tomto systému probíhá nejen mezi satelitem a mobilním telefonem, ale i mezi satelity navzájem.

Potenciálními uživateli jsou všichni, co se vyskytují většinu svého času vyhrazeného pro komunikaci v místech, kde se o pokrytí signálem GSM zatím jen mluví, případně tam, kde o takových věcech ještě neslyšeli.

Samozřejmě největší rozdíl oproti stávajícím satelitním telefonním systémům je ve schopnosti telefonů pro Iridium používat buď GSM – pozemní mobilní telefonní síť, nebo síť satelitní. Podle toho, jaká z těchto sítí je zrovna dostupná, případně podle toho, jakou si uživatel zvolí. To v případě, že se uživatel vyskytuje na místě, které je dostatečně pokryto oběmi sítěmi.

Okruh uživatelů sítě se pohybuje mezi lidmi z námořní přepravy, vojska, těžkého průmyslu, médií , oblastí cestovního ruchu a jiných.

Služby systému Iridium.

Hlasové satelitní spojení

Hlasové roamingové spojení

Datové spojení pomocí pagerů

Hlasové spojení do pevné sítě

Pro komunikaci v systému iridium je možné používat buď klasického telefonu nebo pageru.

Zde vám přinášíme ceny, za jaké lze dostat satelitní telefon i s aktivací iridia u společnosti Febra. Dále naleznete v ceníku i příslušenství k prodávanému zařízení.

PRODEJ

Název Cena v Kč Základní sada Motorola 9600 59.386.- Příslušenství: Stolní nabíječka 4.656.- AC cestovní nabíječka 3.725.- CL adaptér 1.589.- Standardní baterie Li-Ion 3.122.- Vysokokapacitní baterie Li-Ion 4.656.- HF sada 10.134.-

Ceny jsou včetně DPH platné do 15.září 1999.

V ceně základní sady je zahrnuta aktivace .



Jistina 14 dní 4 týdny 8 týdnů 8 a více 59.386.- 10.000.- 18.000.- 30.000.- 50.000.-

1. mezinárodní satelitní tarify společnosti IRIDIUM

(sazby uvedeny bez DPH) Tyto tarify se použijí v případě, že odchozí mezinárodní hovory uskutečníte prostřednictvím satelitní sítě společnosti Iridium.

Ceny se týkají hovorů do pomocní pevné nebo mobilní sítě, které odcházejí nebo končí v různých zemích světa (s výjimkou vnitroevpropských sazeb, viz bod 2). Patří sem rovněž hovory do sítě společnosti Iridium (směrová čísla zemí 8816) a Inmarsat (směrová čísla zemí 871, 872, 873, 874). Ceny jsou uváděny v amerických dolarech a jsou účtovány za minutu hovoru.



U satelitních hovorů Iridium se poplatky účtují v 10 sekundových intervalech. Hovory přicházející na satelitní síť společnosti Iridium jsou bez poplatků.

Mezinárodní hovory do pevné nebo mobilní sítě * $ 2,98 (max) Hovory do sítě Iridium 8816 * $ 1,44 Hovory do sítě In marsat * $ 7,16

* K tarifům za mezinárodní hovory uskutečněným prostřednictvím satelitní sítě společnosti Iridium se připočítají správní poplatky, které se budou vztahovat pouze na odchozí hovory uskutečněné přes satelit. Potvrzené správní poplatky za minutu k dnešnímu dni jsou následující:

Guinea $ 0,13 Indie $ 0,33 Senegal $ 0,15

Podrobné informace o současné dostupnosti celosvětových satelitních služeb společnosti Iridium můžete získat na adrese WWW.IRIDIUM.COM.

Tarify společnosti IRIDIUM za hovory uskutečněné prostřednictvím satelitní sítě v evropě a na domácím (tj. vnitrostátním) trhu

(sazby uvedeny bez DPH) Odchozí hovory uskutečněné prostřednictvím satelitní sítě, které odcházejí nebo končí ve stejné zemi či regionu budou účtovány sazbami, které jsou uvedeny níže. Podrobný seznam zemí nebo jednotlivých zón uvádíme v dalším textu. Ceny jsou uváděny v amerických dolarech a jsou účtovány za minutu hovoru. Ceny se týkají hovorů do pomocí pevné nebo mobilní sítě. Hovory přicházející na satelitní síť společnosti Iridium jsou bez poplatků.

Evropská zóna Hovory do vnitroevpropské a domácí pevné nebo mobilní sítě $ 2,10 Zóna A Hovory do domácí pevné nebo mobilní sítě $ 1,74 Zóna B Hovory do domácí pevné nebo mobilní sítě $ 2,10 Zóna C Hovory do domácí pevné nebo mobilní sítě $ 2,73 Zóna D Hovory do domácí pevné nebo mobilní sítě $ 1,18

2. Zóny zemí pro hovory uskutečněné prostřednictvím celosvětové satelitní sítě společnosti iridium v evropě a na domácím t rhu

Evropská zóna (hovory uskutečněné prostřednictvím celosvětové satelitní sítě společnosti iridium v evropě a na domácím trhu )

Odchozí satelitní hovory uskutečněné v nebo mezi níže uvedenými zeměmi do pevných nebo mobilních sítích:

Země Francie Lichtenštejnsko Slovinsko Albánie Pásmo Gazy Lucembursko Španělsko Andorra Německo Makedonie Svalbard a Jan Mayen Rakousko Gibraltar Malta Belgie Golanské výšiny Monako Švédsko Bosna a Hercegovina Řecko Nizozemsko Švýcarsko Bulharsko Grónsko Norsko Ukrajina Chorvatsko Maďarsko Polsko Velká Británie Česká Republika Island Portugalsko Vatikán Dánsko Irsko Rumunsko Západní břeh (West Bank) Faerské Ostrovy Izrael San Marino Finsko Itálie Slovensko Jugoslávie

zóna A-D (hovory uskutečněné prostřednictvím celosvětové satelitní sítě společnosti iridium na domácím trhu)

Odchozí satelitní hovory uskutečněné v níže uvedených zemích do pevných nebo mobilních sítí:

Zemé Zóna Irák C Ostrov Wake A Afghánistán C Írán C Ostrovy Kokos (Keeling) A Alžírsko A Jamajka A Ostrovy Midway A Americká Samoa B Japonsko A Ostrovy Pitcairn A Americké Panenské ostrovy A Jemen C Ostrovy Turks a Caicos A Angola C Jižní Afrika C Ostrovy Wallis a Futuna B Anguilla A Jižní Ko rea A Pákistán C Antarktida C Jordánsko C Palau B Antigua a Barbuda A Kajmanské ostrovy A Panama B Argentina B Kambodža C Papua-Nová Guinea B Armíénie B Kamerun C Paraguay B Aruba A Kanada A Peru B Austrálie A Kapverdy B Pobřeží slonovin y C Ázerbájdžán B Katar C Portoriko A Bahamy A Kazachstán B Réunion B Bahrajn C Keňa C Rovníková Guinea C Bangladéš C Kiribati C Rusko B Barbados A Kolumbie B Rwanda C Belize A Komory B Saint Pierre a Miquelon B Bělorusko B Kongo B Šalamounovy ostrovy C Benin B Konžská dem. Rep. (Zaire) B Salvador B Bermudy B Kostarika B Samoa C Bhútán C Kuba C Saudská Arábie B Bolívie B Kuvajt C Senegal C Botswana B Kypr C Severní Korea C Brazílie B Kyrgyzstán B Severní Mariany B Britské indické oceán. terit. C Laos C Seychely C Britské Panenské ostrovy A Lesotho B Sierra Leone C Brunei B Libanon C Singapur C Burkina Faso B Libérie B Somálsko C Burundi B Libye B Spojené Arabské Emiráty B Čad C Litva B Spojené státy A Chile B Lotyšsko B Srí Lanka C Čína D Macao C Středoafrická republika C Cookovy ostrovy C Madagaskar C Súdán B Dominika A Malajsie B Surinam C Dominikánská republika B Malawi B Svatá Helena C Džibutsko C Maledivy C Svatá Lucie A Egypt C Mali C Svatý Kryštof a Nevis A Ekvádor B Maroko C Svatý Tomáš a Princ. ostrovy C Eritrea C Marshallovy ostrovy B Svatý Vincenc & Grenadiny A Estonsko B Martinik B Svazijsko B Etiopie C Mauretánie C Sýrie C Falklandy C Mauricius C Tádžikist án B Fidži C Mayotte B Taiwan A Filipíny B Mexiko B Tanzánie, Spojená republika C Francouzská Guyana B Mikronésie, Fed. státy C Thajsko B Francouzská Polynésie B Moldavsko B Togo C Gabon B Mongolsko C Tokelau A Gambie C Montserrat A Tonga B Ghana C Mosambik B Trinidad a Tobago A Grenada A Myanmar (Barma) C Tunisko B Gruzie B Namibie B Turecko C Guadeloupe B Nauru C Turkmenistán B Guam A Nepál C Tuvalu C Guatemala B Niger B Uganda C Guinea B Nigérie C Uruguay B Guinea-Bissau C Nikaragua B Uzbekistán B Guyana C Niue C Vánoční ostrovy C Haiti C Nizozemské Antily B Vanuatu B Honduras B Nová Kaledonie C Venezuela B HongKong C Nový Zéland A Vietnam C Indie C Omán C Zambie B Indonésie B Ostrov Norfolk C Zimbabwe C

Podrobné informace o současné dostupnosti celosvětových satelitních služeb společnosti Iridium můžete získat na adrese WWW.IRIDIUM.COM.

3. Celosvětové roamingové tarify IRIDIUM

(bez DPH) Celosvětové roamingové tarify Iridium se použijí tehdy, pokud voláte nebo přijímáte hovory prostřednictvím celulárních sítí roamingového partnera společnosti Iridium. Berte prosím na vědomí, že k těmto tarifům se připočítávají poplatky za meziměstské telefonní hovory (sazby za meziměstské hovory jsou sazbami, které se platí příslušnému provozovateli za to, že přesměruje Váš hovor na místo určení). Chcete-li zjistit minutovou sazbu, použijte níže uvedené celosvětové roamingové tabulky společnosti Iridium. Vyhledejte si roamingovou zónu příslušné země, ze které voláte (respektive země, do které voláte).

Minutové tarify za přenos roamingových hovorů (bez DPH)*

Chcete-li zjistit minutovou sazbu, použijte níže uvedené roamingové tabulky společnosti Iridium. Vyhledejte si roamingovou zónu země, ze které voláte (respektive země, do které voláte).

Zóna 1 Af/ME Afrika a Střední východ $1,50 Zóna 2 EUR Evropa a Euroasie $1,50 Zóna 3 China Čína $1,44 Zóna 4 IOR/SP/FE Region Indického oceánu/Jižní Pacifik/Dálný Východ $1,50 Zóna 5 N/C A Severní a střední Amerika $1,98 Zóna 6 S Am Jižní Amerika $1,50

* Pokud využíváte roamingu na celulárních sítích roamingových partnerů společnosti Iridium, zaplatíte roamingové sazby společnosti Iridium plus sazbu za meziměstský hovor. Sazby za meziměstské hovory Vám na požádání poskytne společnost Febra.

Cel osvětové roamingové zóny společnosti Iridium

Země Zóna Isle of Man 2 Ostrovy Kokos (Keeling) 4 Afghánistán 1 Itálie 2 Ostrovy Midway 5 Albánie 2 Izrael 2 Ostrovy Pitcairn 4 Alžírsko 1 Jamajka 5 Ostrovy Turks a Caicos 5 Americká Samoa 4 Japonsko 4 Ostrovy Wallis a Futuna 4 Americké Panenské ostrovy 5 Jemen 1 Pákistán 1 Andorra 2 Jersey 2 Palau 4 Angola 1 Jižní Afrika 1 Panama 5 Anguilla 5 Jižní Georgia a Jihosan. Ost. 2 Papua-Nová Guinea 4 Antarktida 4 Jižní Korea 4 Paraguay 6 Antigua a Barbuda 5 Jordánsko 1 Pásmo Gazy 2 Argentina 6 Jugoslávie 2 Pekařské ostrovy 4 Arménie 1 Kajmanské ostrovy 5 Peru 6 Aruba 5 Kambodža 4 Pobřeží slonoviny 1 Austrálie 4 Kamerun 1 Polsko 2 Ázerbájdžán 1 Kanada 5 Portoriko 5 Bahamy 5 Kapverdy 1 Portugalsko 2 Bahrajn 1 Katar 1 Rakousko 2 Bangladéš 4 Kazachstán 2 Řecko 2 Barbados 5 Keňa 1 Réunion 1 Belgie 2 Kiribati 4 Rovníková Guinea 1 Belize 5 Kolumbie 6 Rumunsko 2 Bělorusko 2 Komory 1 Rusko 2 Benin 1 Kongo 1 Rwanda 1 Bermudy 5 Konžská dem. Rep. (Zaire) 1 Saint Pierre a Miquelon 5 Bhútán 4 Kostarika 5 Šalamounské ostrovy 4 Bolívie 6 Kuba 5 Salvador 5 Bosna a Hercegovina 2 Kuvajt 1 Samoa 4 Botswana 1 Kypr 1 San Marino 2 Brazílie 6 Kyrgyzstán 1 Saudská Arábie 1 Britské indické ocean. terit. 4 Laos 4 Senegal 1 Britské Panenské ostrovy 5 Lesotho 1 Severní Korea 4 Brunej 4 Libanon 1 Severní Mariany 4 Bulharsko 2 Libérie 1 Seychely 1 Burkina Faso 1 Libya 1 Sierra Leone 1 Burundi 1 Lichtenštejnsko 2 Singapur 4 Čad 1 Litva 2 Slovensko 2 Česká republika 2 Lotyšsko 2 Slovinsko 2 Chile 6 Lucembursko 2 Somálsko 1 Chorvatsko 2 Macao 3 Španělsko 2 Čína 3 Madagaskar 1 Spojené Arabské Emiráty 1 Cookovy ostrovy 4 Maďarsko 2 Spojené Státy 5 Dánsko 2 Makedonie 2 Srí Lanka 4 Dominika 5 Malajsie 4 Středoafrická republika 1 Dominikánská republika 5 Malawi 1 Súdán 1 Džibutsko 1 Maledivy 4 Surinam 6 Egypt 1 Mali 1 Svalbard a Jan Mayen 2 Ekvádor 6 Malta 2 Svatá Helena 2 Eritrea 1 Maroko 1 Svatá Lucie 5 Estonsko 2 Marshallovy ostrovy 4 Svatý Kryštof a Nevis 5 Etiopie 1 Martinik 5 Svatý Tomáš a Princ. ostrovy 1 Faerské ostrovy 2 Mauretánie 1 Svatý Vincenc a Grenadiny 5 Falklandy 6 Mauricius 1 Svazijsko 1 Fidži 4 Mayotte 1 Švédsko 2 Filipíny 4 Mexiko 5 Švýcarsko 2 Finsko 2 Mikronésie, Fed. státy 4 Sýrie 1 Francie 2 Moldavsko 2 Tádžikistán 1 Francouzská Guyana 6 Monako 2 Taiwan 4 Francouzská Polynésiea 4 Mongolsko 3 Tanzánie, Spojená republika 1 Gabon 1 Montserrat 5 Thajsko 4 Gambie 1 Mosambik 1 Togo 1 Ghana 1 Myanmar (Barma) 4 Tokelau 4 Gibraltar 2 Namibie 1 Tonga 4 Golanské výšiny 2 Nauru 4 Trinidad a Tobago 5 Grenada 5 Německo 2 Tunisko 1 Grónsko 2 Nepál 4 Turecko 1 Gruzie 2 Niger 1 Turkmenistán 1 Guadeloupe 5 Nigérie 1 Tuvalu 4 Guam 4 Nikaragua 5 Uganda 1 Guatemala 5 Niue 4 Ukrajina 2 Guernsey 2 Nizozemí 2 Uruguay 6 Guinea 1 Nizozemské Antily 5 Uzbekistán 2 Guinea-Bissau 1 Norsko 2 Vánoční ostrovy 4 Guyana 6 Nová Kaledonie 4 Vanuatu 4 Haiti 5 Nový Zéland 4 Vatikán 2 Honduras 5 Omán 1 Velká Británie 2 HongKong 3 Ostrov Jarvis 4 Venezuela 6 Indie 4 Ostrov Johnston Atoll 4 Vietnam 4 Indonésie 4 Ostrov Norfolk 4 Zambie 1 Irák 1 Ostrov Svatého Martina 5 Západní břeh (West Bank) 2 Írán 1 Ostrov Wake 4 Zimbabwe 1 Irsko 2 Ostrovy Bouvet 2 Island 2 Ostrovy Glorieuses 2

Podrobné informace o současné dostupnosti celosvětových satelitních služeb společnosti Iridium můžete získat na adrese WWW.IRIDIUM.COM, popřípadě nás můžete přímo kontaktovat.

4. Aktivační poplatky

Předplacení hlasové schránky Iridium 8816 $ 0

Předplacení pagerové služby Iridium ”Follow-me Paging” $ 0



5. Měsíční poplatky společnosti Iridium (bez DPH)

– Speciální nabídka pro rok 1999

Předplacení hlasové schránky Iridium 8816 $ 0

Předplacení pagerové služby ”Follow-me Paging” $ 30

Služby s přidanou hodnotou $ 0

V popisu služeb naleznete podrobný popis jednotlivých položek základních služeb a služeb s přidanou hodnotou. Berte prosím na vědomí, že speciální nabídka společnosti Iridium pro rok 1999 týkající se měsíčních poplatků uvedené pagerové služby (Follow-Me Paging) není automaticky zařazena mezi položky základních předplacených služeb Iridium 8816.

6. Služby s přidanou hodno tou

6.1 Osobní hlasová schránka – Numerické vzkazy

Využíváte-li celosvětové satelitní služby Iridium, neplatíte žádné poplatky v případě, kdy numerické vzkazy zůstanou ve Vaší osobní hlasové schránce. Využíváte-li celosvětové roamingové služby Iridium s aktivací pro automatické přesměrování veškerých hovorů, opět neplatíte žádné poplatky pokud ve schránce zůstanou numerické vzkazy. Využíváte-li celosvětové roamingové služby Iridium s aktivací hovoru přesměrovaného v případě, že Váš telefon je obsazený nebo nedosažitelný, budou Vám (kromě doby roamingu, kdy jsou numerické vzkazy ponechány ve Vaší osobní hlasové schránce) účtovány poplatky podle sazebníku společnosti Iridium za satelitní přenos pro přesměrování hovoru z pozemní stanice Iridium, která je nejblíže k volajícímu účastníkovi do místní celulární sítě a pro automatické přesměrování telefonických hovorů z místní celulární sítě do Vaší osobní hlasové schránky.

6.2 Osobní hlasová schránka – Hlasová pošta

Využíváte-li celosvětové satelitní služby Iridium, neplatíte žádné poplatky v případě, kdy vzkazy hlasové pošty zůstanou ve Vaší osobní hlasové schránce. Využíváte-li celosvětové roamingové služby Iridium s aktivací pro automatické přesměrování veškerých telefonických hovorů, opět neplatíte žádné poplatky pokud v hlasové schránce zůstanou vzkazy. Využíváte-li celosvětové roamingové služby Iridium s aktivací hovoru přesměrovaného vpřípadě, že Váš telefon je obsazený nebo nedosažitelný, budou Vám (kromě doby roamingu, kdy jsou tyto vzkazy ponechány ve Vaší osobní hlasové schránce) účtovány poplatky podle sazebníku společnosti Iridium za satelitní přenos pro přesměrování hovoru z pozemní stanice Iridium, která je nejblíže k volajícímu účastníkovi do místní celulární sítě a pro automatické přesměrování telefonických hovorů z místní celulární sítě do Vaší osobní hlasové schránky.

Pokud voláte Vaší osobní hlasovou schránku prostřednictvím celosvětové satelitní služby Iridium, budou Vám účtovány mezinárodní satelitní sazby, které platí pro Iridium 8816.

Pokud voláte Vaší osobní hlasovou schránku prostřednictvím celosvětové roamingové služby Iridium, budou Vám kromě času stráveného roamingem účtovány mezinárodní sazby za přesměrování hovoru z příslušné celulární sítě na satelitní síť společnosti Iridium.

Voláte-li Vaší osobní hlasovou schránku Iridium z pevných nebo mobilních sítí, budou Vám účtovány mezinárodní sazby za přesměrování hovoru z příslušné sítě na satelitní síť společnosti Iridium.

6.3 Osobní hlasová schránka – Textové zprávy

Neplatíte žádné poplatky v případě, kdy textové zprávy ponecháte ve Vaší osobní schránce.

6.4 Automatické přesměrování telefonických hovorů - Celosvětová satelitní služba Iridium

Pokud je aktivováno automatické přesměrování veškerých telefonických hovorů, budou Vám účtovány poplatky podle sazebníku společnosti Iridium za satelitní přenos pro přesměrování hovoru z pozemní stanice Iridium, která je nejblíže k volajícímu účastníkovi do cílového místa hovoru. Nicméně, neplatíte žádné poplatky za přesměrování hovorů do Vaší osobní schránky Iridium.

Pokud jsou hovory přesměrovány v době, kdy je Váš telefon obsazen nebo nedosažitelný, budou Vám účtovány poplatky podle sazebníku společnosti Iridium za satelitní přenos pro přesměrování hovoru z pozemní stanice Iridium, která je nejblíže k volajícímu účastníkovi do cílového místa hovoru. Nicméně, neplatíte žádné poplatky za přesměrování hovorů do Vaší osobní schránky Iridium.

6.5 Automatické přesměrování telefonických hovorů - Celosvětová roamingová služba Iridium

Pokud je aktivováno automatické přesměrování veškerých telefonických hovorů, budou Vám účtovány poplatky podle sazebníku společnosti Iridium za satelitní přenos pro přesměrování hovoru z pozemní stanice Iridium, která je nejblíže k volajícímu účastníkovi do cílového místa hovoru. Nicméně, neplatíte žádné poplatky za přesměrování hovorů do Vaší osobní schránky Iridium.

Pokud jsou hovory přesměrovány v době, kdy je Váš telefon obsazen nebo nedosažitelný, budou Vám účtovány poplatky podle sazebníku společnosti Iridium za satelitní přenos pro přesměrování hovoru z pozemní stanice Iridium, která je nejblíže k volajícímu účastníkovi do cílového místa hovoru plus roamingový čas. Nicméně, poplatky za přesměrování hovorů do Vaší osobní schránky Iridium budou účtovány podle sazebníku společnosti Iridium za satelitní přenos pro přesměrování hovoru z pozemní stanice Iridium, která je nejblíže k volajícímu účastníkovi do místní celulární sítě a za a mezinárodní sazby za přesměrování hovoru z příslušné celulární sítě zpátky do satelitní sítě Iridium (kromě poplatků za roamingové časy).

6.6 Blokování hovorů

Za blokování hovorů se neplatí žádné poplatky.

6.7 Tísňová volání

Za tísňová volání uskutečněná na satelitní síti Iridium se neplatí žádné poplatky. Pokud provádíte tísňové volání zatímco využíváte roamingu do celulární sítě, budou Vám účtovány poplatky za roaming a pokud je to použitelné, také poplatky za meziměstský hovor do cílového místa hovoru.

7. Různé poplatky

Změna telefonního čísla Iridium $ 25

Nová SIM karta Iridium $ 25

Hovory uskutečněné přes satelit přicházející na zákaznické číslo společnosti Iridium Communications Germany $ 0,25 za minutu

8. Principy účtování

Veškeré ceny jsou uvedeny v amerických dolarech

U satelitních hovorů Iridium se poplatky se účtují v 10 sekundových intervalech.

U roamingových hovorů Iridium se poplatky se účtují v 1 minutových intervalech.

Veškeré výše uvedené ceny jsou čistými cenami. Daně platné v Německu nebo mezinárodní daně (jsou-li aplikovatelné) budou uváděny odděleně. Za případné změny neručíme.