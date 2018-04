Iridium vstupuje do Čech a chystá cenové bouře

Po povolení frekvencí pro satelitní provoz v polovině května nyní potkal satelitní síť Iridium další významný úspěch na území naší republiky: 7. června 1999 obdržela společnost homologaci satelitního telefonu Motorola 9500. Díky tomu nyní mohou být Iridium telefony legálně prodávány i v Čechách.

To znamená, že český prodej Iridia může nyní začít. Iridium za účelem koordinace prodeje zřídilo české zastoupení a do jeho čela postavilo pana Roberta Fridricha. Robert Fridrich nyní bude zodpovědný za služby Iridia a jejich odbyt u nás. Až doposud se právě kvůli homologacím a licencím telefony ani služby sítě Iridium neprodávaly. To znamená vybudovat dealerskou síť a především začít tlačit na prosazení značky do podvědomí potenciálních uživatelů.

„Na konci června bude vše připraveno," řekl Robert Fridrich, „zaznamenali jsme na trhu v ČR a SR velký zájem a jsme proto velmi rádi, že zde můžeme konečně nabídnout kompletní služby společnosti Iridium."

Služby Iridia již nyní může za patřičný roamingový poplatek používat každý zákazník EuroTelu i RadioMobilu s aktivovaným roamingem. Oba operátoři by také měli mít v nabídce mobilní telefony Iridium a případně nabízet jejich zápůjčku.

Zatímco u nás se teprve nyní dostává Iridium do prodeje, v Americe nastává malá cenová bouře. Společnost Seven Seas Communications po dohodě se společností Iridium relativně výrazně snížila ceny za používání sítě Iridium. Seven Seas je přitom service providerem Iridia v Severní Americe.

Jak nyní budou vypadat nové ceny pro severní Ameriku? Výrazně se redukuje měsíční poplatek - z původních 69 USD klesne na 19 USD. Také hovorné se výrazně mění, zde jsou ale změny proměnlivé podle lokace odkud a kam se telefonuje. Z dosavadního rozpětí 2-7 USD se ceny mění na 1,59-4,29 USD za minutu. Ani to stále není nijak nízká cena, ale napovídá to, že prorokové, kteří předpovídali nutnost výrazné redukce cen, měli pravdu.

Pokud ale máte SIM kartu EuroTelu nebo RadioMobilu, měsíčních poplatků se bát nemusíte - zato přijdete o luxus vlastního čísla +8816 nebo +8817, stejně tak jako o pár tisícikorun na poplatcích za příchozí hovory. Nezapomínejte totiž, že v takovém případě je pro vás síť Iridium roamingovou sítí se všemi důsledky a kupříkladu podmíněné přesměrování na záznamník vám řádně hýbne rozpočtem i žlučí.

Telefon Motorola 9500 i služby Iridium jsme prvně pro vás recenzovali zde.