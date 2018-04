Iridium vede v závodu satelitů

Počátkem tohoto roku se dostaly do popředí pozornosti telekomunikačního světa satelitní telefonní a datové sítě. Logicky - některé projekty jsou těsně před dokončením a ve víru velkých změn jsou dopady jejich zprovoznění pečlivě analyzovány a zvažovány. Nejinak i Mobil server tomuto fenoménu věnuje velkou část prostoru.

Jak bylo řečeno, největší náskok má síť firmy Motorola - Iridium. Ta stihla do konce prosince vypustit 46 z celkem 66 plánovaných satelitů a také pozemní spojovací střediska jsou z valné části před dokončením. To, co se dříve považovalo za velmi obtížně splnitelné, se patrně podaří. Iridium totiž má být podle plánů spuštěno v září roku 1998.

Další nejbližší konkureční projekty zachovávají od Iridia uctivý časový odstup - Globalstar plánuje rozjezd rok od září 1997 (spuštění Iridia), britský projekt ICO Global Communications bude mít odstup dvouletý. A to je v telekomunikačním světě poměrně hodně. Podle odhadů se totiž do roku 2002 rozhodne využívat služeb satelitních telefonů přes 8 milionů uživatelů. Jde o to, kdo z nich naláká nejvíce.

Iridium je zdatné i obchodně - konsorcium uzavřelo "roamingové" smlouvy s 10 Evropskými operátory, takže pokud si pořídíte duální telefon (třeba novinku od Koycery), můžete telefonovat z GSM a v případě výpadku signálu plynule přejít na Iridium. Další operátoři jsou v jednání - mezi nimi i EuroTel.

Ale co ceny? Odborníci soudí, že síť Iridium bude mít vyšší provozní náklady, než síť ICO, obsluhovaná 12 satelity, Vzhledem k nutnosti amortizace sítě během 10-12 let je právě počet satelitů velmi podstatný. Takže zatím předpokládaná cena 80 000 Kč za mobilní telefon sítě Iridium (duální s GSM?) a 80 Kč za minutu hovoru kamkoliv ve světě, nebude nijak přehnaná. Ale náskoku tu je.