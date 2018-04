Iridium: ve světě a v Čechách

Společnost Iridium se rozhodla změnit kompletně svou cenovou strategii. Zřejmě ji k tomuto závěru dovedla skutečnost, že se nepodařilo získat tolik zákazníků, jak se původně očekávalo a tudíž i nejistá finanční situace. Teprve nedávno se podařilo ostatně Iridiu získat další odklad na splácení úvěrů.

Dne 21.června společnost Iridium oznámila celkovou přeměnu strategie, která zahrnuje i výrazné snížení cen a zjednodušení tarifů za poskytované služby. Nová strategie je zaměřena na další zvyšování hodnoty služeb pro zákazníky a dodání na míru vytvořených řešení dle požadavků zákazníků, kteří mají největší potřebu využívat služby satelitní komunikace, tj. vojenské a státní organizace, průmyslová odvětví jako je námořní, stavební nebo rafinérský průmysl.

Společnost Iridium se rozhodla reagovat na tlak trhu a snížila od 1.července poplatky za hovor až o 65% (již jsme o tom v předstihu informovali). Cena satelitních hovorů do zahraničí byla výrazně zjednodušena a dnes se již nerozlišuje, do kterého státu z Iridia voláte - platí celoplošný tarif. Zákazníci společnosti Iridium také až do konce roku 1999 využijí výhody neplacení aktivačních poplatků. Snížení cen se dotknou všech klientů.

Spolu se snížením cen za hovorné to znamená, že satelitní hovor trvající 30 sekund uskutečněný mezi dvěmi telefony Iridium bude kdekoliv na světě stát méně než 0,72 USD.

Don Burns, generální ředitel společnosti Iridium Communications Germany, řekl: ” Nyní se soustředíme na poskytování globálních telekomunikačních řešení podle požadavků zákazníků pro průmyslové organizace i jednotlivce, kteří potřebují komunikovat ze vzdálených lokalit. S těmito významnými změnami a přenosným satelitním systémem, očekává společnost Iridium úspěšná budoucnost .”

Takto se tedy uvádí společnost Iridium ve světě, ale jak se toto projeví u nás? Iridium, kromě toho, že již několik týdnů má svou českou pobočku, má také dva nové nezávislé distributory: společnosti Radiocom a Cellular Star. Ti kromě prodeje telefonů pro síť Iridium (zatím je homologovaný pouze Motorola telefon) budou také prodávat SIM karty Iridium pro zájemce o telefonní číslo v síti Iridium. Kromě těchto distributorů, kteří budou prodávat přímo služby Iridia, nabízejí telefony Iridium se svými SIM kartami a s roamingovými smlouvami také oba operáři GSM sítí. EuroTel i RadioMobil již načínají nabízet jak telefony pro síť Iridium, tak přímo možnost používat síť Iridium jako roaming, tedy s tím, že volající volá na vaše běžné mobilní číslo a vám je účtován příchozí hovor na Iridium.

EuroTel a Iridium

EuroTel nyní zařazuje do své nabídky mobilní telefon Motorola 9500 (recenzi najdete na MS zde), který je určen právě pro satelitní systém Iridium

Mobilní telefon Motorola 9500 je určen pro provoz v satelitní síti Iridium, avšak s modulem GSM funguje i v sítích GSM 900. Modul GSM může být používán společně s telefonem Motorola 9500, takže zákazník bude moci okamžitě využívat obou sítí - Iridium i GSM.

"Satelitní síť Iridium přináší dosud netušené možnosti komunikace těm našim zákazníkům, kteří rádi cestují zvláště do míst, kde je složité zajistit standardní základnové stanice, ať už se jedná o pouště či polární oblasti anebo třeba plavby přes oceány. Zákazníci společnosti EuroTel si mohou vybrat, zda si satelitní mobilní telefon Motorola 9500 zakoupí či pouze na určitou dobu zapůjčí. Jeho přednosti však ocení jistě všichni," uvedla k uvedení telefonu Motorola 9500 na trh Iva Taťounová, tisková mluvčí společnosti EuroTel.

Prodejní cena telefonu Motorola 9500 je u společnosti EuroTel 79.995,- Kč včetně DPH a stejná je i jistina, kterou složí zákazník, který si telefon na určitou dobu zapůjčí. Jistinu může zákazník uhradit v hotovosti nebo formou předautorizace na své kreditní kartě.

Minimální doba pronájmu je 7 dní a cena za tuto dobu činí 5000,- Kč. Za každý další den je stanoveno nájemné 300,- Kč/den a maximální doba pronájmu není určena, takže si zákazník telefon Motorola 9500 může zapůjčit na libovolně dlouhou dobu. Ceny za pronájem jsou uvedeny bez DPH. Drobnost: telefon se dá vypůjčit pouze na prodejně na Sokolovské ulici a EuroTel uvádí, že je pouze pro Core zákazníky (tedy ti lepší, co platí atd). (ceny hovorného v sítích EuroTel vám bohužel nepřineseme, jelikož je z neznámého důvodu stránka s aktuálními cenami o roamingu v Iridiu nedostupná)

Paegas a Iridium

U společnosti Radiomobil je situace právě opačná než u EuroTelu. Zde neznáme zatím oficiální cenu, za jakou bude Radiomobil prodávat telefony pro Iridium, ale zato známe ceny hovorů, uskutečněných v roamingu s Iridiem.

Národní hovorné

Hovorné Cena (Kč) IRIDIUM +8816 97.51 IRIDIUM +8817 140.64 Inmarsat A 299.09 Inmarsat B 299.09 Inmarsat M 299.09 Inmarsat Mini-M 299.09 Příchozí hovory - poplatek sítě Paegas

Dle tarifu uživatele (tarif Iridia 8816)

Mezinárodní hovorné

Země Cena (Kč) Albánie

Zóna A: Tarif za mezinárodní volání mezi státy uvedenými v poznámce na stránce Obecné informace operátora Iridium Roaming LLC. 120.95 Argentina

Tarif za mezinárodní volání s vyjímkou pro volání na IRIDIUM +8816, IRIDIUM +8817, Inmarsat A, B, M, Mini-M a státy v Zóně A. 151.89 Česká republika

Volání z oblasti České rep. do České rep. 120.95



Z výše uvedených tabulek jsou ceny velmi jasné a vidíte, že je zatím v dostupných oblastech lépe používat GSM modul satelitního telefonu, jelikož vás pak hovorné přijde cca 55x levněji, než v roamingu přes satelit. Přesto bude pro mnohé cestující do odlehlých krajin nabídka Iridia zajímavá - ostatně i RadioMobil hodlá brzy oznámit ceny, za které bude Iridium pronajímat a prodávat.