Iridium umírá v zapomnění

Byl to dobrý nápad - jeden svět, jeden telefon, jedno číslo. Byl to špatný nápad - telefon v ceně přes 120 000 Kč, minuta hovoru v ceně přes 100 Kč. To obojí je schováno pod znamením Velkého vozu, pod jménem Iridium.

Dnes už je téměř jisté, že projektu Iridium můžeme psát smuteční parte. Nepodařilo se najít kupce sedmi desítek satelitů a tuctu pozemních bran. Nepodařilo se přesvědčit další investory o tom, že projekt, ve kterém se zatím utopilo přes 5 miliard dolarů, má svoje místo na slunci. Poslední z investorů, Craig McCaw, rezignoval na investici do Iridia před několika málo týdny. To, co se šuškalo potají, je nyní téměř jasné. McCaw byl poslední nadějí. Iridiu zbývá do smrti několik málo dní.

Byl to desátý březen, kdy společnost Motorola jakožto významný akcionář Iridia, upozornila zákazníky sítě Iridium, že s největší pravděpodobností dojde k ukončení poskytování služeb. V prohlášení k zákazníkům se přímo uvádí "Pokud nenajdeme strategického partnera do 15. března 2000, neočekáváme, že by služby sítě Iridium byly dostupné po 17. březnu 2000 5:59 hodin SEČ."

Iridium je v hluboké finanční krizi po celý poslední rok - prakticky od spuštění komerčního provozu. Iridiu se nikdy nepodařilo ani přiblížit se plánu získávání zákazníků, ty odrazovalo především vysokými cenami služeb i telefonů a jejich problematickým nasazením.

Otázka zní, co bude dál? Je velmi nepravděpodobné, že Iridiu by se podařilo investora získat za poslední dva dny. Od 17. března 2000 tedy patrně těch pár tisícovek prodaných terminálů utichne. Satelity Iridia budou neovládány a během roku shoří v atmosféře - je velmi nepravděpodobné, že by je někdo uměl použít na něco jiného. Sama Motorola předpokládá, že je bude muset odstranit. Společnost Iridium přejde do řízené likvidace, v níž se její investoři řádně vykoupou a je velmi nepravděpodobné, že nějaké peníze kdy uvidí.

Smrt Iridia těžce doléhá na podobné projekty, především na Globalstar, který chce odstartovat v nejbližší době. Cena jeho akcií citlivě reagovala na paniku kolem Iridia a žádné přesvědčování nepomohlo. Jak vidno z grafu, akcie jsou na téměř nepřerušovaném sestupu a o téměř padesátidolarovém maximu z počátku tohoto roku si může Globalstar nechat jen zdá.

Sny o satelitní síti, jednom čísle pro jeden svět, se ztrácejí pod realitou miliardových ztrát.