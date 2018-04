Iridium restrukturalizuje s dohledem soudu

Společnost Iridium LLC oznámila v pátek 13.srpna, že nastupuje komplexní finanční restrukturalizaci podle dobrovolné Kapitoly 11 amerického úpadkového práva u soudního dvoru v Delaware. Hlavní účastníci této restrukturalizace - banky, držitelé dluhopisů i strategičtí partneři společnosti Iridium - vyjádřili podporu tomuto kroku. Společnost Iridium věří, že budou nadále v průběhu tohoto procesu spolupracovat

Právo Spojených států poskytuje společnosti Iridium unikátní možnost systematicky dokončit finanční restrukturalizaci při soudem sledovaném postupu. Současní i budoucí zákazníci nebudou tímto rozhodnutím nijak dotčeni. Globální služby systému Iridium jsou a budou poskytovány beze změny.

"Tento postup je nejefektivnější cestou pro dokončení všech jednání společnosti Iridium souvisejících s restrukturalizací," řekl John A. Richardson, CEO společnosti Iridium LLC. "Jsme přesvědčeni, že společnost Iridium vyjde z tohoto procesu jako mnohem silnější a energičtější společnost na telekomunikačním trhu."

Společnost Motorola, nejvýznamnější investor a provozovatel systému Iridium, vyjádřil velkou podporu finanční a provozní perspektivě společnosti Iridium a satelitním komunikacím. Společnost Motorola bude pokračovat ve své plné podpoře společnosti Iridium LLC, retranslačních stanic (Gateways) a všech současných i budoucích předplatitelů v období restrukturalizace. Zároveň bude pokračovat v investicích do nových technologii a do vývoje další generace produktů pro systém Iridium. Společnost Motorola dodává: "Jsme povzbuzeni rozhodnutím vedení společnosti Iridium LLC nastoupit tento způsob restrukturalizace operací společnosti. S ohledem na posun v restrukturalizaci kapitálové struktury Iridium LLC do dnešního dne, jsme optimističtí a očekáváme, že restrukturalizace bude dosažena během 30 dnů."

Nippon Iridium Corporation, druhý největší investor společnosti Iridium LLC, rovněž vyjádřil podporu dnešnímu rozhodnutí: "Nepřestáváme věřit v dlouhodobou životaschopnost projektu Iridium a jsme přesvědčeni o tom, že tento přístup významně posílí finanční pozici společnosti a umožní jí uspět na trhu."