Iridium prožilo další otřesení. Tentokráte na pozici výkonného ředitele.

Výkonný ředitel Iridium LCC, Edward Staiano rezignoval na svou funkci. Stalo se tak po poklesu podílů prodeje produktu a následném poklesu cen akcií.

Iridium jmenovalo Johna Richardsona jako prozatímního výkonného ředitele. Byla určena komise, která má za úkol vyhledat vhodného nástupce namísto Staiana, který zároveň od roku 1997 vedl plány Iridia k vybudování systému. Nyní dává část viny také Iridiu za jeho neschopnost oslovit dostatečný počet platících zákazníků, což by Iridiu pomohlo v placení svých závazků.

V červnu 1997 byla cena akcie Iridia na 20 dolarech. Během roku se díky slibu poskytovat telefonní služby kdekoliv na světě jejich cena více než ztrojnásobila. Nyní jsou již krátkou chvíli telefony pro Iridium k dodání, ale nejsou zde školené prodejní síly. Jeho šéf finančního oddělení před měsícem odešel a banky dávají Iridiu 60, což je podmínka pro získání úvěru ve výši 800 miliónů dolarů.

Staiano "odvedl čistou práci nastavením podmínek", řekl Armand Musey, analytik C.E. Unterberg Towbin. "Marketing byl pohromou." Mělo by se ukázat až koncem roku, kolik zákazníků bylo osloveno tímto systémem. Je zde ale možnost, že poptávka více vzroste v létě.

Zpočátku měsíce Staiano oznámil, že získání prostředků na pokrytí výdajů bude trvat o něco déle, než se očekávalo. Zároveň také zveřejnil, že Iridium bude potřebovat aspoň 500 tisíc zákazníků k naplnění tohoto cíle. Do konce minulého roku mělo Iridium jen 3000 zákazníků. Iridium potřebuje tento rok získat dohromady 1.65 miliardy dolarů. Iridium bude potřebovat další způsob financování, pokud jeho příjmy tento rok nepokryjí 300 miliónovou "finanční mezeru".

Nyní bude prozatím denní dění společnosti místo Adwarda Staiana řídit výkonná komise v čele s Johnem Richardsonem. Ve výboru také zasedá Alberto Finol, předseda Iridium SudAmerica Corp., dále John Mitchell, bývalý předseda Motorola Inc., Richard Lesher, ředitel Iridium World Communications Ltd. a první prezident U.S. Chamber of Commerce a Yoshiharu Yasuda, ředitel Nippon Iridium Corp