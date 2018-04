Iridium představilo celosvětový paging

Společnost Iridium ohlásila počátkem tohoto týdne svoji vizi celosvětové pagingové služby. Tato služba bude oproti původnímu předpokladu zpřístupněna již při zahájení provozu satelitní sítě Iridium 23. září tohoto roku. Její součástí bude i doplňková služba "Follow me" pro uživatele satelitních telefonů Iridium.

Ve svém důsledku tato služba znamená to, že uživatelé pagingu IRIDIUM budou dosažitelní kdekoliv na planetě během několika vteřin i v případě, že jejich satelitní telefon Iridium nebo klasický mobilní přístroj bude vypnut. Sjednotí tak služby systémů mobilních telefonů s komfortem celosvětové satelitní sítě. Frekvence signálu údajně dovoluje přijímat zprávy i v budovách a suterénních prostorách, kde signál tradičních celulárních sítí (GSM) není dostupný.

"Bude to první celosvětový paging a stane se neocenitelnou výhodou nejen pro všechny uživatele telefonní sítě Iridium," řekl Thomas Loewenthal, ředitel Iridium Communication Germany. Při kombinaci s telefonním přístrojem Iridium, je zajištěno doručení zprávy kdekoli na zeměkouli aniž by byla známa přesná poloha příjemce. Pro uživatele telefonního přístroje Iridium bude k dispozici i doplňková služba "Follow me" neboli "Následuj mě". Ta v případě, že telefonní přístroj je vypnutý, přesměruje všechny textové zprávy na pager anebo zašle zprávu oznamující přijetí hlasové zprávy do schránky.

Zprávy bude možno posílat přes operátora, počítač nebo telefonní přístroj (pouze numerické zprávy). V případě nedostupnosti lze zadat až pět míst, na které bude zpráva přesměrována. Služby budou hrazeny měsíční paušální částkou.

Technické údaje

Kompaktní přístroj s kapacitou baterií na jedno nabití, které vydrží přibližně 30 dní, je možné přenášet v kapse nebo ve speciálním pouzdře na pásku, které je součástí výbavy. Pouzdro pageru je vyrobeno z odolného plastu. Na podsvíceném EL displeji lze zobrazit 20 znaků ve čtyřech řádcích. Alfanumerické zprávy mohou obsahovat až 200 znaků, numerické 20. Služba bude podporovat řadu světových jazyků. Přístroje budou dodávat společnosti Motorola a Kyocera.

