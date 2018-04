Iridium: minulost, současnost, budoucnost?

Poslední dobou čelí přední světový výrobce mobilních a satelitních telefonů Motorola Inc. problémům, způsobovaným finančními ztrátami společnosti Iridium LCC, která je finančně podporována právě společností Motorola. Ačkoliv se Iridium na komerčních trzích teprve rozjíždí, stačila cena akcií od loňského července klesnout na šestinu, což, jak sami uznáte, není zcela normální.

V přiloženém grafu můžete vidět postupný vývoj cen.

Na začátku měsíce si společnost Iridium najala investiční banku pro poradenství při restrukturalizaci. Cena akcie se nyní pohybuje kolem 10 USD.

Společnost Motorola vlastní kolem 18 procent akcií společnosti Iridium a zaručila se za většinu jejích pohledávek. Mnozí analytici si kladou otázku, zda Motorola disponuje dostatečnými finančními rezervami i na provoz Iridia, nejen jako záruky za jeho dluhy. Je známo, že za poslední 2 měsíce o Iridium projevilo zájem výrazně méně zákazníků, než se původně očekávalo.

"Věříme, že Motorola má dostatečnou rezervu 1.5 až 2 miliard dolarů," řekl analytik Mark Roberts, který sleduje dění kolem Motoroly pro Everen Securities.

Mluvčí Motoroly, Scott Wayman, odmítl komentovat specifické plány ohledně Iridia, ale prohlásil, že společnost zatím nepřevzala další finanční povinnosti než ty, které jsou již zveřejněny.

Tento týden na jednání s U.S. Securities a Exchange Commission oznámila Motorola podrobněji finanční povinnosti ke společnosti Iridium LCC, jejichž celková částka tvoří 1.66 miliardy USD. Z toho Iridium již použilo 882 milionů, prohlásil Wayman. Motorola také oznámila, že pokud Iridium nesplní očekávání, bude to mít "materiální negativní dopad" na finanční výsledky Motoroly.

Hovory v síti Iridium se cenově nevrátí okamžitě.

"Mají dvě možnosti: Mohou nechat projekt pokračovat stejnou cestou, anebo mohou vyhodit víc peněz a pro sebe získat další zákazníky," řekl Roberts. "Pro Motorolu bude ovšem lepší, pokud tvolí první možnost."

Obě volby přinášejí Motorole úskalí, říkají analytici. Jestliže Iridium neuspěje, přijde Motorola o značné finance. Ve současné době již Wall Street nedůvěřuje dalším investicím do Iridia, které by měly podle odhadů dosahovat do konce roku přibližně 1.65 miliardy dolarů.

Podle jiných analytiků Iridium chybně posoudilo klíčové trhy. Původní předpoklady o cílových zákaznících se od nynějších zkušeností radikálně liší. Začátkem měsíce Iridium oznámilo, že se nesplnil původní předpoklad, který hovořil o 27 tisících uživatelů do konce měsíce května. Na konci března měla síť jenom 10 294 zákazníků.

"Iridium nyní vypadá pouze jako vědecký multimiliardový projekt," prohlásil analytik Chaney. "Jsou zde stále základní problémy, jako například to, že přístroje jsou moc velké, služby jsou moc drahé a hlavně nebyla stále přesně identifikována cílová skupina uživatelů."

Kritici si stěžují, že dnešní telefony jsou moc velké a potřebují velkou anténu, která odpovídá velikosti telefonu (mnohdy nejen svou délkou). Navíc se cena přístroje pohybuje kolem 3200 dolarů. Také cena příslušenství je vysoká - konkrétně u antén, které potřebujete, pokud chcete rozumně používat telefon v autě a nechcete během hovoru zastavit a z auta vystoupit.

Analytik Timothy O'Neil tvrdí, že Iridium nejdříve potřebuje najít pevnou uživatelskou základnu tam, kde není jiná možnost, než použití těchto přístrojů. Například pro vojenské účely, na vrtných plošinách či v odlehlých oblastech přírodních rezervací.

Dále prohlásil, že Motorola našla uplatnění přinejmenším u americké armády, což je pro začátek velmi slušná zákaznická základna. "Je zatím moc brzo na házení ručníku ro ringu."