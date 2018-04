Iridium je v plné síle

Satelitní síť Iridium došla na konec své první fáze - všech 66+1 jejích hlavních družic již má své místo na oběžné dráze a čekají na jediné: příkaz ze země.

Posledních pět záložních družic vynesla dne 15. května 1998 raketa Delta II z Vandenbergovy letecké základy v USA a jsou nyní naváděny na oběžnou dráhu. Počet operativních družic Iridium se tak zvýší na 72.

Patnáctý start rakety s družicemi pro systém Iridium během jediného roku - to je dosavadní bilance nezměrného nasazení firem i prostředků, nasazení, jaké bezmála nemá obdoby. Naprostá většina startů proběhla bez závad, vyskytly se pouze drobné závady při navádění družic na oběžnou dráhu. Na celkem patnácti operačních stanovištích probíhá každý den přes 300 kontrolních spojení s jednotlivými družicemi a na některých oběžných periodách již lze dokonce i telefonovat.

Po navedení posledních družic na oběžnou dráhu začne fáze závěrečných testů, které potrvají do srpna. Během srpna a září budou probíhat již veřejné demonstrace hovorů přes největší komerční satelitní síť světa. Start samotné sítě je očekáván na 23. září 1998 na 15 hodin.

Pro nás je zajímavé jedno: o roaming se sítí Iridium mají zájem oba naši operátoři a intenzivně se o něm jedná. Také slovenšní operátoři GlobTel a EuroTel o jeho zavedení jednají a dá se očekávat, že budou úspěšně ukončena. Máme přislíben první test telefonu Iridium na konec června, takže se máte na co těšit - zkušenosti vám hned za tepla předáme, ovšem pozor, ještě z testovacího provozu, nikoliv z provozu komerčního.

Zde je přehled vypuštění družic systému Iridium.

Počet Datum satelitů použitý nosič kosmodrom ------------ ----------------------------------------------- 1 May 5, 1997 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 2 June 18 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 3 July 9 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 4 Aug. 20 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 5 Sept. 13 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 6 Sept. 26 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 7 Nov. 8 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 8 Dec. 8 2 Long March2C Taiyuan Launch Center, China 9 Dec. 20 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 10 Feb. 18, 1998 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 11 Mar. 25 2 Long March 2C Taiyuan Launch Center, China 12 Mar. 29 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 13 Apr. 6 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 14 May 2 2 Long March 2C Taiyuan Launch Center, China 15 May 17, 1998 5 Delta II Vandenberg Air Force Base --------------------------------------------------------------- celkem 72 družic