Iridium Inside

Satelitní systém Iridium se blíží ke spuštění pro veřejnost a tak jsme se rozhodli poodhalit trošku roušku tohoto systému. Vzhledem k tomu, že mnoho věcí je stále zahaleno rouškou tajemství přinášíme zatím informace, které se k nám dostali a fotografie, které nám dodala firma Axicom, která zde representuje systém Iridium pro Public Relations. Všechny fotografie jsou barevné a stačí si na ně kliknout a dostanete velkou barevnou verzi.

Na fotografiích na pravé straně je vidět jak vypadá řídící centrum v Arizoně. Takovýchto center je na celém světě několik. Z tohoto centra se řídí a sleduje poloha jednotlivých satelitů, díky komunikaci mezi satelity, lze takto z jednoho místa ovládat všechny satelity. Vzhledem k inteligentnímu řešení operačního systému satelitů Iridium, lze z řídících středisek provést kompletní upgrade software a tak dodatečně rozšířit funkce čí opravit chyby, které se vyskytnou. Komunikace mezi Gatewayi a Satelitem probíhá na frakvencích 29,1 - 29,3 GHz směrem k satelitu a 19,4 - 19,6 GHz od satelitu k zemi.

V tomto řídícím centru je kromě řídícího software a možností přímého ovládání satelitů i gateway pro přenos hovorů do pozemních a cellulárních sítí. Vzhledem ke struktuře gatewaye neni problem s připojením jak PSTN, či ISDN sítí, tak komunikaci mezi jednotlivými druhy mobilních sítí a to jak GSM tak IS-41. Tomuto systému se v rámci sysému Iridium říká Inter-Protocol Roaming. Tato gateway je do ostatních sítí připojena pomocí PCM a SS7, nebo MFCR2 signalizací.

Takto to vypadalo v továrně ze které padaly satelity jak z běžícího pásu. Na oběžné dráze je jich 66, ale vyrobeno jich bylo něco k 80-ti. Zlí jazykové tvrdí, že už jich pár uhořelo v atmosféře při nesdařených naváděních, ale nikdo to nepotvrdí. Satelity váží 689 kg a na oběžnou dráhu je vynášely rakety McDonnel Douglas Delta II (5 satelitů najednou), Krunichev Proton (7 satelitů najednou) a Chinese Wall Long March 2C (2 satelity najednou) z několika základen.

Satelity se pohybují na nízké oběžné dráze ve výšce 780Km a zemi oběhnou za 100 minut a 28 vteřin. Těchto 66 satelitů má 48 kulatých signálových prostorů zvaných Footprints. Každý footprint obsahuje 48 cells, neboli buněk. Celkově je v celém systému iridium 3168 buněk, přičemž na pokrytí povrchu celé země by jich stačilo 2100, takže rezerva je dostatečná. Satelity mezi sebou komunikují na frekvencích od 23,18 GHz po 23,38 GHz. S mobilním telefony pak komunikují na frekvencích 1616 až 1626,5 MHz. Na posledním obrázku je dobře vidět, jak jednotlivé družice oblétají zemi.

Seznam jednotlivých pozemních Gatewayí a jimi spravovaných oblastí je zde:

Iridium Africa Corporation

je spojené s Mawarid Overseas Company Ltd., která je součástí Mawarid Group, jedné z největších průmyslových skupin v Saudské Arábii. Teritoriem Iridium Africa je Turecko a většina Afrického kontinentu. Teritorium je obhospodařováno z pozemní stanice ve městě Jeddah v Saudské Arábii, které je společné pro Iridium South East.

Iridium Andes-Caribe

Iridium Andes-Caribe je konzorcium soukromých Venezuelských investorů z oblasti potravin, komunikací, stavebnictví, financí a prodeje. Iridium Andes-Caribe společně s Iridium Brasil, Iridium Italia a Motorolou vlastní společnost Iridium SudAmerica, která sparvuje teritorium zhruba 40ti zemí jižní Ameriky a Karibiku. Teritorium je obhospodařováno z pozemní stanice blízko Rio De Janeira.

Iridium Brasil

Iridium Brasil je rozsáhlá Brazilská společnost, zabývající se komunikacemi, elektrárenskými systémy kontroly a služeb, dopravou, financemi a prodejem automobilů. Iridium Brasil společně s Iridium Andes-Caribe, Iridium Italia a Motorolou vlastní společnost Iridium SudAmerica, která sparvuje teritorium zhruba 40ti zemí jižní Ameriky a Karibiku. Teritorium je obhospodařováno z pozemní stanice blízko Rio De Janeira.

Iridium Canada, Inc.

BCE Mobile Communication, Inc. a BCE Telecom International, Inc. - obě dvě jsou dceřiné společnosti BCE, Inc., největší kanadské telekomunikační společnosti s Motorolou Canada, Ltd. založili Iridium Canada. Ve spojení s Motorolou a Sprintem, Iridium Canada obhospodařuje území USA, Kanady, Bermudských ostrovů, Puerto Rico, St. Pierre a Miquelon a Guam z pozemní stanice ve Phoenixu ve státě Arizona, USA spravované společným podnikem Iridium North America.

Iridium Chine (Hong Kong) Ltd.

Iridium Chine je plně vlastněná China Aerospace, jednou z největších průmyslových skupin v Číně a zároveň mateřskou organizací China Great Wall Industries Corporation. Jako jeden z dodavatelů Motoroly, China Great Wall vypouštěla satelity Iridium raketami Long March 2C/SD. Iridium China obhospodařuje území Číny, Mongolska, Hong Kongu a Macau z pozemní stanice blízko Pekingu.

Iridium India Telecom Ltd.

Iridium India Telecom je konzorcium Indických finančních ústavů, které investovaly do Iridium LLC skrze Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. Konzorcium obhospodařuje území Indie, Bangladéš, Nepál, Bhútán, Srí Lanku a Maledivy z pozemní stanice v Mumbai (Bombay).

Iridium Italia S.p.A.

Iridium Italia je odnoží Telecom Italia, což je monopolní poskytovatel hlasových a datových telekomunikačních služeb v Itálii a má pátou největší základnu klientů na světě. Motorola podepsala několik smluv s Telespazio, také odnoží Telecomu Italia, na práce spojené se záložními systémy, gatewayi a dalšími částmi systému Iridium. Iridium Italia obhospodařuje území 19ti evropských zemí z pozemní stanice blízko Říma, které je společné pro Iridium Communications GmbH. Iridium Italia je také spoluvlastníkem Iridium SudAmerica.

Iridium Middle East Corporation

je vlastněné Mawarid Overseas Company Ltd. a Trinford Investments S.A., která je odnoží Saudi Binladin Group.Binladin je jednou z největších průmyslových skupin v Saudské Arábii. Teritoriem Iridium Middle East je Arabský poloostrov, Perský záliv, Pakistán, Egypt a Marocco. Teritorium je obhospodařováno z pozemní stanice ve městě Jeddah v Saudské Arábii, které je společné pro Iridium Africa.

Khrunichev State Research and Production Space Center

Vedoucí vývojové a výrobní středicko v Sověstém svaze vyrábělo vypouštěcí dopravníky pro satelity a orbitální stanice po dobu delší než 30 let. Jako dodavatel motoroly Krunichev vypouštěl satelity Iridium na raketách Proton. Krunichev obhospodařuje oblast Běloruska, Estosnka, Georgie, Kazachstánu, Litvy, Moldavska, Sovětského svazu a Uzbekistánu z pozemní stanice poblíž Moskvy.

Lockheed Martin Corporation

Světová jednička v obranných a vesmírných systémech vymyslela a vyrobila vojenská letadla, rakety, elektronické systém¨y a satelity. Lockheed Martin také poskytuje širokou škálu vládních a komerčních leteckých, vesmírných a vývojových služeb. Lockheed Martin je hlavním dodavatelem Motoroly pro výrobu satelitů Iridium, ale neobhospodařuje žádné území.

Motorola Inc.

Jeden z vedoucích poskytovatelů systémů pro bezdrátovou komunikaci a elektronického vybavení,systémů, komponent a služebna světě. Motorola je hlavním dodavatelem pro ovládací systémy a gatewaye systému Iridium. Ve spolupráci s Iridium Canada a Sprint obhospodařuje území USA, Kanady, Bermudských ostrovů, Puerto Rico, St. Pierre a Miquelon a Guam z pozemní stanice ve Phoenixu ve státě Arizona, USA spravované společným podnikem Iridium North America. Navíc Motorola má podíl ve třech dalších třech firmách obsluhujících Iridium: Iridium Central America and Mexico, Iridium SudAmerica a Iridium India Telecom Limited.

Nippon Iridium (Bermuda) Limited

Nippon Iridium (Bermuda) Limited je dceřinou společností se 100%ním podílem Nippon Iridium Corporation, což je konzorcium vytvořené na Bermudách DDI Corporation, největším Japonským nezávislým poskytovatelem telekomunikačních služeb a Kyocera Corporation dodavatelem keramických integrovaných obvodů, elektronických komponent a elektrnického vybavení. Nippon Iridium Corporation obhospodařuje oblast Japonska z pozemní stanice v Naganu.

o.tel.o

Dceřiná společnost VEBA AG a RWE AG, dvou největších společností v Německu, o.tel.o je zapojená v mnoha telekomunikačních službách, včetně mobilních komunikací, správy sítí, kabelové televize a pagingu. o.tel.o obhospodařuje 21 evropských zemí a Israel z pozemní stanice poblíž Říma společně s Iridium Italia S.p.A.

Pacific Iridium Telecommunications Corporation

Pacific Iridium Telecommunications Corporation (PITC) je odnoží Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd., rozsáhlé mezinárodní společnosti zabívající se telekomunikacemi, bankovnictvím a finančními službami. Největší Taiwanský výrobce telekomunikačních a elektrických kabelů, PITC obhospodařuje oblast Taiwanu, Indonésie, Brunei, Papui Nové Guinei a Filipín z pozemní stanice v Taipei.

Raytheon Company

Raytheon je jednou z nejlepších firem v koncepci, vývoji, výrobě a prodeji elektronických systémů, vybavení a komponent pro vládní a komerční účely. Jako hlavní dodavatel Motoroly, Raytheon má primární zodpovědnost za design a výrobu základních antén satelitů Iridium. Raytheon neobhospodařuje žádné území.

SK Telecom

Odnož Korea Telecommunications Corporation, SK Telecom (známý jako Kore Mobile Telecom) poskytuje služby sítě mobilních telefonů a paging v Korejské Republice. Ovládaný a řízený Sunkyong Bussiness Group, patým největším konglomerátem v Jižní Koreji, SK Telecom obhospodařuje Koreu z pozemní stanice v Soulu.

South Pacific Iridium Holdings Limited

South Pacific Iridium Holdings Limited je dceřiná společnost PT Bakrie & Brothers, Indonéského holdingu zabívajícího se vývojem infrastruktury a podporou, chemikáliemi, elektrárenstvím, důlnictvím, bankovnictvím, médii a telekomunikacemi.Ve spojení s DDI Corporation of Japan, South Pacific Iridium Holdings Limited obhospodařuje Austrálii, Nový Zéland a ostrovy Mikronésie, Melanésie a Polynésie.

Sprint Iridium, Inc.

Sprint Iridium, Inc. je odnoží Sprint Corporation, která je rozsáhlou telekomunikační společností. Její divize poskytují hlasové, datové a video produkty a služby.. Ve spojení s Motorolou a Iridium Canda obhospodařuje obhospodařuje území USA, Kanady, Bermudských ostrovů, Puerto Rico, St. Pierre a Miquelon a Guam z pozemní stanice ve Phoenixu ve státě Arizona, USA spravované společným podnikem Iridium North America.

Thai Satellite Telecommunications Co., Ltd.

Thai Satellite Telecommunications Co., Ltd., je dceřinou společností United Communications Industry Co., Ltd., která je druhým největším operátorem mobilních sítí v Thajsku a také poskytovatelem pagingu a prodejcem komunikačního vybavení. Thai Satellite obhospodařuje Kamodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vitnam z pozemní stanice v Bangkoku.

Pokud vám stále nějaké informace chybějí, nezoufejte - jakmile je dostaneme k dispozici určitě se v této rubrice objeví.