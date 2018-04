Iridium dostalo další měsíc na přežití

Satelitní síť Iridium, o jejímž přežití a bytí se v poslední době hojne diskutuje, získala další důležitý měsíční odklad. Sdružení věřitelských bank totiž rozhodlo, že povolí Iridiu měsíční odklad týkající se spácení půjčky ve výši 800 milionů USD. Toto oznámení přišlo minutu před dvanáctou - doslova za pár hodin by totiž Iridium muselo přiznat barvu a oficiálně přiznat, že nemá na splácení dluhu. To by podle amerického práva vedlo k vyhlášení konkursu na společnost.

Společnost Iridium, v níž má 19% podílu americký koncern Motorola, je poslední dobou pronásledována právě finančními neúspěchy. V průběhu dvou posledních měsíců na svoji funkci rezignoval jak výkonný ředitel, tak marketingový i finanční šéf společnosti. O finančních problémech a vývoji akcií Iridia jsme psali ve článku Iridium: minulost, současnost, budoucnost?

Armad Musey, analytik jedné z na projektu participujících bank, prohlásil, že Iridium je velký projekt, jen potřebuje více času na své zhodnocení a prosazení do praxe.

Společnost Iridium nyní pracuje na změně své prodejní strategie. Nakolik se to ale pozná na růstu příjmů, tedy na tom nejpodstatnějším, není jasné. Zatím totiž nedochází k změně toho nejvýraznějšího, co je považováno za nejvýraznější problém - totiž cen telefonování v síti Iridium.

Síť Iridium během několika týdnů bude dostupná i českým zájemcům. Telefonovat se v ní již dá a telefony Motorola budou patrně homologovány ještě během tohoto měsíce a budou v prodeji záejmcům připraveným vysázet stotisícovou částku. Recenzi telefonu Motorola 9500 pro provoz v síti Iridium jsme již přinesli.