IRDAsh Deluxe - bezdrátový komfort pro PocketPC

Balík IRDAsh společnosti BitBank Software mohu směle označit jako jeden z nejkomplexnějších "bezdrátových" managerů souborů, s jakými jsem se kdy na kapesních počítačích s operačním systémem Windows CE setkal. Celkem nenáročný program, který lze nainstalovat i na paměťovou kartu, obsahuje speciální drivery pro přenos dat přes sériový/USB kabel, LAN kartu a infraport, díky kterým se výrazně zkracuje doba přenosu dat. IRDAsh je dodáván ve dvou variantách s cenou 10 nebo 15 USD, dražší verze Deluxe navíc obsahuje i odpovídající transfer manager pro Windows. Program můžete nainstalovat jak na Pocket PC, tak i HPC Pro handheldy s Windows CE 2.11 (Jupiter) a HPC 2000 s WIndows CE 3.x, transfer manager ve verzi pro Windows pak funguje ve všech verzích Windows 98/ME/NT/2000/XP obsahujících příslušné drivery pro infraport nebo další podporované přenosové protokoly. Teoretická přenosová rychlost dosažitelná přes IRDAsh je dle průvodní dokumentace k programu v případě přenosu souborů přímo přes infračervený port zhruba 4 až 8x vyšší než u nativních přenosových funkcí Windows, v případě přenosu dat přes USB kabel (s využitím ActiveSync konektivity ve Windows 2000/XP - ActiveSync musí být nainstalovaný) je to pak dokonce až 10násobná rychlost, vše samozřejmě platí pouze při přenosu souborů mezi IRDAsh klienty.











Reálné hodnoty jsou samozřejmě dost odlišné a závisí jak na rychlosti desktopu či notebooku, tak i na rychlosti a částečně i paměťové architektuře kapesního počítače, popřípadě jeho paměťové karty. Při testech na notebooku se 700 MHz Mobile Pentiem III-ULV a PDA Fujitsu Siemens Pocket LOOX není problém přes USB kabel docílit rychlosti přes 200 kbps (místy i 300 kbps), což se sice na jednu stranu nezdá moc, ale když to srovnáte s běžnou dobou přenosu dat přes samotný ActiveSync (teoretická rychlost přenosu 1 Mbps přes USB rozhraní v1.x je v tomto případě opravdu pouze teoretická), je to minimálně 2násobné urychlení. Podobně je tomu při přenosu dat přes infraport, kde se bez problémů dostanete na cca 6-8 Kb/s, přičemž teoretické maximum dané většinou běžných infraportů kapesních počítačů je 115 kbps.Při konektivitě přes síťovou kartu se v preferencích transfer manageru nemusíte trápit s nastavováním IP adresy ani IP adresy name serveru, vše se automaticky převezme dle nastavení síťové karty kapesního počítače, respektive dle informací síťové karty ve Windows. IP adresu a další parametry si můžete nastavit samozřejmě i manuálně, totéž platí při konektivitě přes nativní infraport (RAW IR - pouze u přenosu dat mezi dvěma kapesními počítači), nebo při přenosu dat přes sériový či USB port, eventuelně při přenosu dat přes WAN/internet. Práce s transfer managerem IRDAsh je opravdu téměř primitivní, po nastavení příslušného typu konektivity si jen vyberete soubory (maximálně 100 souborů najednou) a pošlete je do druhého počítače, notebooku či desktopu.Součástí celého balíku i poměrně detailní dokumentace, takže pokud budete mít problémy s navázáním konektivity mezi klientem pro Windows a Windows CE (spouští se přesně v tomto pořadí), stačí nahlédnout do nápovědy. IRDAsh je velmi užitečná pomůcka pro přenos souborů, a i když proklamovaných přenosových rychlostí patrně nikdy nedosáhnete (nebo jen ve zcela výjimečných případech), i dvojnásobné urychlení se určitě hodí a cena programu navíc není nijak dramatická.