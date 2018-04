IrDA telefony pracují s WinNT: QuickBeam Suite 3.3.2

I když Microsoft infračervené rozhraní ve svém operačním systému Windows NT 4.0 nepodporuje, přece jen je tu možnost, jak infra pod WinNT 4.0 (platí pouze pro jednoprocesorovou verzi) "rozdýchat". Jde o produkt třetí strany, který je poskytován všem majitelům zařízení JetEye PC, JetEye Printer či JetEye Net (nyní XTNDAccesss IrDA PC, XTNDAccess IrDA Printer a XTNDAccess IrDA Net). Jedná se o firmu Extended Systems a jí nabízený produkt se jmenuje QuickBeam Suite nyní ve verzi 3.3.2, který funguje jak ve Windows NT 4.0 (program má cca 1,61MB a lze jej stáhnout zde), tak ve Windows 95/98 (pro tuto platformu je to cca 2,5MB, stažení viz. verze pro WinNT). Po jeho instalaci máte k dispozici virtuální COM a LPT port, na který můžete "pověsit" třeba HotSync (slouží k synchronizaci dat mezi PC a PDA řady Palm) nebo nainstalovat tiskárnu. Ba co víc, tento balík obsahuje i software QuickBeam jehož pomocí lze "beamovat" (neboli přenášet přes infra) téměř cokoli mezi vaším PC a třeba mobilním telefonem či Palmem.

Ještě před vlastní instalací však něco o hardware potřebném pro infračervenou komunikaci. V OS Windows NT 4.0 máte víceméně dvě reálné možnosti:

Pokud základní deska vašeho počítače nemá vestavěnou podporu IrDA, tzn.není na ní konektor pro připojení externího čidla, lze použít čidlo, které se připojí na seriový port. Například již zmiňované zařízení JetEye PC je sériové infračervené rozhraní s maximální přenosovou rychlostí 115,2 Kbps. Do jaké míry je toto zařízení kompatibilní s u nás rozšířenějším sériovým infraportem typu IRmate IR-210/B (obě uvedená zařízení jsou přímo podporována Windows 98) netuším, protože nejsem majitelem ani jednoho z nich. Proto bych byl velice rád, kdyby někdo kombinaci IRmate IR-210/B (či jiného sériového infraportu) a software QuickBeam Suite pod Windows (NT 4.0, 95/98) vyzkoušel a dal mi vědět.

Druhá možnost předpokládá, že vaše základní deska má vestavěnou podporu IrDA - je na ní konektor pro připojení externího infraportu a v BIOSu pak lze rozhraní nastavovat. Tohle platí pro naprostou většinu novějších notebooků, které již mají infračervené oko umístěné někde na "kapotě", ale u nich nemám s instalací infra ve WinNT žádné zkušenosti (budu rád, když to někdo zkusí a dá mi vědět). Můj desktop infra podporuje a proto jsem si pořídil zařízení IRmate IR-220, které se připojí přímo ke konektoru na základní desce - tedy přesněji řečeno kontakty konektoru ze základní desky jsou kablíkem vyvedeny na 9-pinovou zásuvku na dodaném panelu a k němu se pak připojí externí infračervené čidlo IRmate IR-220.

Jen se ještě zmíním o možnosti připojení infaportu na rozhraní USB (Universal Serial Bus), ale protože podpora obecného USB rozhraní ve Windows NT 4.0 vůbec neexistuje, není tato cesta schůdná. Ovladač USB se do Windows NT dodává jen s určitými zařízeními a pouze tato podporuje - např. já mám na USB ve WinNT připojenu ZIP mechaniku a ovladač k ní dodaný podporuje na USB právě a jenom tuto ZIP jednotku.

Co se týče dostupnosti uvedených zařízení, tak sériové infra IRmate IR-210/B lze koupit třeba v PDAPlanet (sekce obchod - příslušenstvi), IRmate IR-220 se již údajně nevyrábí (nejednost konektorů pro infra na základních deskách) a sériové infra JetEye PC (nově zvané XTNDAccess IrDA PC Adapter) dodává nevím kdo.

Instalace samotného software Quick Beam Suite do Windows NT 4.0 je vcelku jednouchá. Ovšem před samotným spuštěním se ujistěte o následujících věcech:

Provozujete Windows NT 4.0 jednoprocesorovou verzi

Máte nainstalován Service Pack 3 nebo novější - kvůli možné instalaci podpory Windows CE

Při instalaci jste přihlášeni na účet s administrátorskými právy

Je třeba mít nainstalovanou síťovou podporu, protože ovladače pro infračervenou komunikaci jsou implementovány prostřednictvím NDIS síťového ovladače. Pokud váš počítač není zapojen do počítačové sítě, musíte nainstalovat "MS Loopback" adaptér a jako síťový protokol zvolit "NetBEUI" protokol

Po spuštění instalace programu musíme zvolit virtuální sériový port, na němž budou podporovány aplikace (lze ho kdykoli změnit v Infrared monitoru viz.dále) a po něm navolit správný sériový port, na němž infraport (fyzicky!) sídlí a typ infraportu jehož podporu hodláme instalovat. Například moje základní deska má přímo vestavěný infra port, který okupuje COM2 (nastavení v BIOSu), takže jako Port Number zvolím COM2 a v nabídce Transceiver vyberu Built-In Infrared Port. Na konci procesu jste pak nuceni restartovat sytém, který by měl naběhnou již s podporou infra. Poznáte to například podle pravidelně blikající kontrolky na připojeném infraportu - to se PC snaží vyhledávat infra zařízení v okolí. Na panelu s tlačítkem Start se vedle hodin či ikonky HotSyncu bude zobrazovat obrázek blikajícího infraportu, tolik známý z Windows 95/98. Po klepnutí na jeho ikonu se vám zobrazí okno Infrared Monitoru, kde lze povolit či zakázat infračervenou komunikaci, zvolit virtuální sériový port, nastavit časový interval vyhledávání dalšího zařízení s infra portem, upravit komunikační rychlost na infra rozhraní a mnoho dalších parametrů. Pro aplikace pak QuickBeam Suite nabízí virtuální sériový port (ve složce Ovládací panely - Porty je tento port označen jako IrCOMM - jméno má podle komunikačního protokolu) i virtuální paralelní port (například při instalaci tiskárny se nabídne pod jménem Infrared Printer Port (IrLPT)).

Instalací podpory infračervené komunikace do systému Windows NT 4.0 se Vám rozšiřují další, mnohdy ani netušené možnosti vzájemného spojení různých zařízení. Aplikace, které komunikují přes sériový port, například již zmíněný HotSync, pak stačí nastavit na vámi zvolený virtuální sériový port a lze, tedy pokud chcete, synchronizovat svého Palma (či jiný PDA s infra portem) s počítačem přes infračervené rozhraní. Další velice zajímavé věci umí program, který je součástí balíku QuickBeam Suite (jak jsem se již zmínil). Jde vlastně o implementaci protokolu OBEX (Object Exchange Protocol) v praxi. Pokud netušíte, co se za tímto protokolem skrývá, počkejte si na připravovaný článek, ve kterém se dozvíte, co vše lze pomocí tohoto prográmku vyvádět.