IrDA modul DI 27/28, aneb jak spojit PDA s mobilem

Už je tomu tak, že jsem se stal zastáncem bezdrátové komunikace obecně a pro komunikaci mezi PDA a mobilním telefonem zcela stoprocentně. Je to totiž mnohem lepší, než se motat do změti kabelů a drátů. Pro vzájemné propojení těchto dvou komponent v jeden celek jsem použil schopnosti skoro všech PDA, a to v sobě zabudovaného infračerveného portu. Na straně telefonu jsem použil IrDA modul DI 27/28, který se zacvakne do systémového konektoru zespodu telefonu. Pro ty uživatele, kteří nemají modem zabudován ve svém mobilním telefonu, je podobný modul jedním z řešení bezdrátové komunikace. Ještě se naskýtá možnost použití technologie bluetooth tak, jak již byla popsána v předešlém článku, ale její cena je hodně vysoko a navíc v PDA by musel tento modul být zabudován, což zatím žádné PDA nemá, nebo by se muselo využít modulu CompactFlash karty. Což klade nároky na příslušný rozšiřující konektor pro CF karty. Takže vlastnost zabudovaného IrDA portu je zde k nezaplacení.