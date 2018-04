iPhony příští rok dostanou AMOLED displej a záda ze skla

Snad nejlépe informovaný člověk vně společnosti Apple je analytik Ming-Chi Kuo, který ve své poslední zprávě předpovídá, co můžeme čekat od iPhonů v příštím roce.

První změnou oproti současným edicím 6/6s by mohl být návrat k použití skla coby materiálu zad. Kompletně skleněná záda měl naposledy iPhone 4s, uvedený v říjnu 2011. Předchozí „čtyřka“ měla design a volbu materiálu na chlup stejnou. Následující model 5 pak už měl záda kovová.

iPhone roku 2017 by tak měl designově vycházet právě z modelu 4, skleněná záda má doplnit kovový rám. Analytik ve své zprávě mluví také o tenčích okrajích a pohodlnějším úchopu telefonu. Dříve byla v souvislosti s budoucími iPhony zmiňována také keramika, kterou jako možnost uvádí i Kuo, předpokládá však, že se Apple nakonec rozhodne spíše pro sklo.

Krokem vpřed má být nasazení displejů typu AMOLED, což je opět poněkolikáté se opakující spekulace. Poslední z nich přitom nástup moderních panelů skloňovaly právě s modely příštího roku (více zde).

Nadále se počítá s několika velikostními deriváty iPhonů. Základní menší model tak doplní urostlejší verze se zažitým dovětkem Plus. Navrch by však Apple prý mohl uvést ještě třetí typ s 5,8palcovým displejem. Celková velikost telefonu (tedy především šířka) by však díky tenčím okrajům měla být nižší, než v případě současného 6/6s Plus. Redukci rozměrů by mělo pomoci i předpokládané zakřivení displeje po stranách.

Pokud by se prý Applu podařilo zajistit dostatečné dodávky 5,8palcových obrazovek, pak by tato verze kompletně nahradila 5,5palcovou variantu. Apple by tak v příštím roce opět představil dva různé iPhony. To je podle našeho názoru pravděpodobnější varianta než dvě různě velké verze modelu Pro.

Kuo dále zmiňuje podporu bezdrátového nabíjení a také další způsob možné biometrické metody identifikace uživatele, konkrétně rozpoznávání tváře nebo oční duhovky. Zcela nová čipová sada Apple A11, více paměti nebo kvalitnější fotoaparát jsou pak zcela logicky očekávatelná vylepšení.

Nakolik se analytik ve svých předpovědí trefil, budeme moci posoudit přibližně za rok a půl, kdy bychom podobu a parametry 11. generace iPhonů už měli znát. Do té doby se však dočkáme mnoha dalších předpovědí a to nejen od velmi dobře informovaného Ming-Chi Kuoa.