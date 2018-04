iPhony prý obsadí do roku 2013 téměř 40 procent trhu smartphonů

Z veletrhu MacWorld, který je každoročně v San Francisku zasvěcen počítačovému a zábavnímu gigantu Apple, odjížděli fanoušci iPodů, iPhonů a iMaců před pár dny možná zklamaní, že se nedočkali horkých novinek. Firma, její výrobky a služby však mají, jak se zdá, to lepší ještě před sebou. Napovídají tomu jak nejnovější hospodářské výsledky, tak některé výzkumy.

Společnost Apple, která pod vizionářským vedením Steva Jobse před 25 lety uvedla na trh počítač Macintosh, první komerčně úspěšný osobní počítač s grafickým rozhraním, je dnes asi nejpopulárnější díky přehrávačům iPod a mobilním telefonům iPhone. Právě s mobilní komunikací jsou spojovány úvahy o jejích světlých zítřcích.

"Apple má zdroje, schopnosti a motivaci k investicím do mobilního sektoru, a to v době, kdy hospodářské klima nutí mnoho zavedených hráčů v oboru snižovat produkci," uvedla Generator Research ve své zprávě. Dodala, že pokud existuje někdo, kdo by se mohl postavit dominantní Nokii, je to jedině Apple.

Podporou pro toto tvrzení je digitální hudební platforma Apple, která obsahuje technologii pro iPody a iPhony a on-linový hudební obchod iTunes.

Tento model služeb pro mobilní přístroje podle průzkumu jednoznačně zastiňuje služby ostatních.

Apple má také údajně v rezervě 25 miliard dolarů. Pokud by je náležitě využil, bude schopen do roku 2013 zásobit svět 77 miliony iPhonů, odhaduje šéf výzkumu Generator Reaserch Andrew Sheehy. "Do té doby bude iPhone existovat v řadě modelů, z nichž každý bude určen jiné skupině zákazníků," předpovídá.

Finanční výsledky firmy těmto smělým odhadům dávají pevnější základ. Podle údajů Apple zveřejněných ve středu měla firma za čtvrté čtvrtletí roku 2008 tržby 10,2 miliardy dolarů, o 0,6 miliardy více než ve stejném období před rokem. Čistý zisk vyčíslila na 1,61 miliardy dolarů, o 30 milionů více než o rok dříve. Akcie Apple vyskočily ve středu rázem o deset procent.

Za tři poslední měsíce loňského roku si lidé na celém světě koupili 22 milionů iPodů, o čtyři miliony více, než očekávali analytici na Wall Street. U dražších iPhonů byla situace opačná - celkové prodeje dosáhly 4,3 milionů kusů, zatímco odhady počítaly s pěti miliony. Příčinou podle některých analytiků mohou být globální hospodářské otřesy. Největší meziroční růst ale Apple zaznamenal u počítačů, kterých se prodalo 2,5 milionu, o devět procent víc než loni.

Nesporný podíl na úspěchu Apple má podle znalců cílevědomá péče o zákazníky a snaha vytvářet kolem své značky takřka kultovní atmosféru. Na světě firma podporuje 700 registrovaných organizací svých fanoušků, které čítají od 30 do více než tisíce členů. Z majitelů iMaců, iPodů a iPhonů se tak stávají vyznavači iKultu, kteří zarputile hájí barvy Apple.

Od počátku se firma také zaměřuje na design svých výrobků - ať už jde o podobu počítačů nebo o elegantní vzhled iPodů a iPhonů. V tomto ohledu se Apple jednoznačně stal inovátorem a vůdčí silou oboru.

Lidé často hovoří o tom, že výrobky Apple jim dodávají pocit osobitosti.

"Cítím se lépe. High-tech, jako ve Star Treku, futuristicky. Jako by to tu nechal nějaký cestovatel časem," napsal nedávno na blogu newsjournal.com blogger Chris, když popisoval svůj nedávný přechod z tábora uživatelů "obyčejných" osobních počítačů ke klanu "mekařů", tedy vlastníků výrobků Apple. "Cítím se privilegovaně," dodal.

Chris stejně jako další vyznavači iKultu letos na veletrhu MacWorld marně hledali novinky, které nadšenci Apple už dlouho nedočkavě vyhlížejí. Nejvíc se mluví o iPhonu Nano, útlejší verzi nynějšího iPhonu 3G, který bude mít zřejmě menší kapacitu, ale i nižší cenu. Objevit by se podle tisku mohl i vylepšený iMac, který je vlajkovou lodí mezi stolními počítači firmy, či silnější verze Mac mini, nejlevnějšího a nejmenšího počítače od Apple.

Netrpělivě je také očekávána nová verze operačního systému Mac OS X pojmenovaná Snow Leopard. Kdy se s těmito novinkami počítá, zatím společnost nezveřejnila.

S jedním počinem ale Apple přichází už nyní. Ve spolupráci s odborníky na poruchu řeči z Hollins Communications Research Institute ve Virginii vyvinul software pro iPhony, který má pomoci léčit koktavost. K dispozici bude od příštího týdne.