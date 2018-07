Nejporuchovější iPhone je šestka, překvapivě dobře si vede starší model

Firma Blancco, zabývající se bezpečností dat, zveřejnila výsledky studie ohledně poruchovosti mobilů od Applu. Studie pracuje s daty sebranými v prvním kvartálu 2018. Seřadila desítku nejporuchovějších modelů této značky podle toho, jak často uživatelé zaznamenali na telefonu nějakou závadu. Zcela nejhůře dopadl iPhone 6. Dvaadvacet procent zařízení se za dobu služby porouchalo.

V závěsu je model 6S, jehož poruchovost je šestnáctiprocentní. Nižší procentuální šanci poruchy mají modely 6S Plus, 6 Plus, 7 a 7 Plus - mezi devíti a sedmi procenty. Následuje překvapivý „držák“, kterým je model 5s. iPhone z roku 2013, poslední ze série „malých“ top smartphonů této značky, má šanci na poruchu pouhých pět procent. Na pět let starý model je to obdivuhodné číslo.

Tabulku uzavírají modely X, 8 Plus a tablet iPad Air 2, které se porouchávají jen ve čtyřech nebo třech procentech případů. Výše zmíněný tablet je také starší zařízení z roku 2014, naopak výsledky u nejnovějších zařízení jsou lehce zavádějící vzhledem k tomu, že nejsou na trhu ani rok.

iPhone 6 si „vítězství“ vysloužil dvěma případy, kterému poškodily pověst. Ten hlavní se týká zpomalování telefonu ve verzi iOS 10.2.1, které bylo vyvoláno opotřebováním baterie. Apple posléze spustil program, ve kterém zdarma akumulátory v telefonech (nejenom iPhonech 6, ale i dalších) měnil. Samotný iPhone 6 měl pak drobné problémy s baterií i krátce po uvedení na trh.