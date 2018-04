Mapy v iPhonech vás pošlou do zavřeného tunelu Blanka

Zkuste si do map od Applu, které jsou předinstalované v iPhonech, zadat třeba trasu ze Smíchova do pražské Troje. Aplikace vás pošle po městském okruhu tunelovým systémem Blanka. Jenže ten ještě není otevřený, předběžně by se měl ve zkušebním provozu motoristům otevřít 2. prosince, tedy skoro za měsíc (více o problémech s otevřením tunelu zde).

Mapy od Applu prostě předběhly dobu. Alespoň si s nimi můžete udělat představu, jak rychlá bude cesta po otevření tunelu. Podle map Applu by cesta v pátek odpoledne ve špičce trvala 20 minut. Alternativní trasa, kterou mapy nabídnou, je v současné době opět nepoužitelná. Po výjezdu ze Strahovského tunelu totiž aplikace stále trvá na cestě zatím neotevřeným tunelem Brusnice a na třídu Milady Horákové vás pošle až na Prašném mostě. Podle map je tato trasa delší jen o pět minut.

Konkurenční mapy Google, které lze samozřejmě taktéž nainstalovat do iPhonu, uvádějí trasu správně mimo neotevřený tunelový systém Blanka. Ve stejné chvíli podle nich bude cesta trvat 29 minut. Mapy Google navíc doporučují jako nejrychlejší trasu přes Malou Stranu, částečně po městském okruhu to podle nich bude trvat 34 minut. Taktéž lépe zobrazují aktuální provoz, mapy Applu jsou v tomto směru poněkud optimistické.

Mapy od Applu byly zpočátku hojně kritizované, bylo v nich hodně nedodělků a chyb. Třeba na Aljašce navigovaly motoristy na letiště ve Fairbanksu přes ranvej (více zde), v Austrálii je posílaly místo do centra města Midura do národního parku (více zde). Pikantní bylo také zobrazení bývalého jména Zlína Gottwaldov nebo lochnesské příšery v jezeře Loch Ness (více zde).