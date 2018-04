iPhony jsou pět let bez otce. Příští rok se ukáže, jestli jim chybí

Steve Jobs byl vizionář. Byl i komplikovaná osobnost, puntičkář tvrdý na sebe i spolupracovníky a nesmlouvavý v tom, čeho chtěl dosáhnout. Byl to on, kdo stál za zrodem dnes v podstatě kultovního smartphonu iPhone. Ten změnil mobilní svět, ať se nám to líbí, či ne.

Připomeňme, že když Apple v roce 2007 iPhone představil, vládla trhu Nokia. Ta sice produkovala smartphony, větší část jejího portfolia tvořily přístroje se systémem Symbian, jenže jako smartphony je používal jen zlomek uživatelů. Stejně tak byly na trhu už i přístroje s dotykovým displejem a bez klávesnice. Jenže byly uživatelsky nepřívětivé a operačním systémům chyběl snadno dostupný obsah.

Dnes Nokia na trhu smartphonů není, čeká se na její restart po peripetiích s Microsoftem. Ten byl mimochodem v roce 2007 také docela silným hráčem na poli smartphonů, letos s nimi - po peripetiích s Nokií - končí. A iPhony zavařily i mnoha dalším značkám.

Apple neměl před prvním iPhonem s mobily žádné zkušenosti. A to byla podle všeho jejich největší výhoda. Steve Jobs se netajil, že se nesnaží uspokojit současnou poptávku zákazníků, ale nejdřív jim vůbec ukázat, co mají chtít.

A iPhone to naprosto splnil. Měl snadné ovládání s tehdy revolučním kapacitním displejem, takže najednou šlo telefon pohodlně ovládat prsty a mechanicky nespolehlivé klávesnice nebylo potřeba.

Dalším převratným vynálezem byl aplikační portál. Nepřišel hned, ale dostatečně brzy, aby ukázal, co dělal dlouhá léta Symbian a další systémy špatně. Aplikací byla spousta a jejich dostupnost se smrskla na pár poklepání na displej.

První iPhony byly natolik dobré a revoluční, že konkurenci trvalo několik let, než dohnala všechny jejich moderní novinky. A když něco Apple nevymyslel, tak to alespoň dotáhl do použitelné podoby a nebál se to do iPhonů implementovat. Připomenout můžeme třeba snímač otisků prstů nebo 3D displej.

Jenže máme rok 2016 a situace na trhu je poněkud jiná než před pěti lety. Apple je sice druhý největší producent smartphonů na světě, což je prakticky se čtyřmi, pěti modely včetně starších neuvěřitelné, ale už druhý rok jsou novinky přijímány spíš vlažně.

Loni to s modelem 6s/6s Plus ještě nebylo tak zlé, vylepšení předchozího modelu se očekávalo, Apple to tak dělal i dříve a pravděpodobně za touto strategií stojí právě ještě Jobs. Jenže letos s iPhonem 7 nepřišel nový model, ale poprvé druhé vylepšení dnes již dva roky staré šestky. Design je stejný a mezi funkcemi nic zásadního, co by konkurence neměla také.

Ano, iPhony 7 mají stále precizní zpracování, design dotažený do detailů, fungují precizně a tak dále. Ale přesto už nejsou tím, kdo diktuje trendy. Je to i výzva pro Tima Cooka, Jobsova nástupce na kapitánském můstku Applu. Příští iPhone bude jeho vizitkou, že dokáže firmu opět dostat před konkurenci. Dosud si akcionáři na Cooka stěžovat nemohli, ale v posledních měsících je na trhu znát určitá nervozita.

Rozhodne se tak příští rok. Další iPhone už by měl být úplně nový a měl by se jmenovat iPhone 8. Tedy žádné esko a žádná drobná vylepšení. Otázkou ovšem je, co revolučního může přinést. Spekuluje se o lecčems, ale potvrzeno logicky není nic. Pokud si mají i příští iPhony zachovat duch Steva Jobse, měly by přinést něco, co si dnes dost dobře neumíme představit. Tak, jak to bylo u prvního iPhonu. Dovolíme si tipnout bezdrátové dálkové nabíjení, ale to by bylo příliš snadné.